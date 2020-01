Biografia • La leggenda di un capitano

Leggendario capitano e interno sinistro del grande Torino e della nazionale, padre di Sandro e Ferruccio, è stato un grandissimo campione degli anni romantici del calcio. Quando si parla di storia passata del calcio, il suo nome, insieme a quelli di Meazza, Piola, Rivera e Riva, viene identificato tra i più grandi calciatori italiani di sempre.

Valentino Mazzola nasce a Cassano d'Adda (MI) il 26 gennaio 1919, mezz'ala sinistra, passato dall'Alfa Romeo di Milano al Venezia nella stagione 1942-43, trova subito una formidabile intesa con Ezio Loik. Mazzola è dotato di grande classe e temperamento e che con il compagno di fascia destra Loik formerà una coppia destinata a fare epoca.

Il talento di Mazzola non può certo sfuggire a Vittorio Pozzo, commissario tecnico azzurro. Esordisce così in nazionale a Genova il 5 aprile 1942, durante il Secondo conflitto mondiale: l'Italia batte la Croazia per 4-0: nessun gol per Valentino, ma il riconoscimento di un esordio vincente e positivo.

Il primo gol azzurro arriva il 19 aprile 1942 nella partita Italia-Spagna, 4-0. Dopo la guerra, durante Italia-Svizzera (4-4) a Zurigo, l'11 novembre 1945, Mazzola ispira le azioni di tutti i gol azzurri.

Va ancora in gol nella partita del giorno 1 dicembre 1946 a Milano contro l'Austria (vittoria per 3 a 2). A Vienna il 9 novembre 1947 Mazzola conosce la sua prima batosta azzurra: 1-5, materializzato dalle reti dei mediani Brinek (3 volte) e Ocwirk (che poi si sarebbe trasferito in Italia con la maglia della Sampdoria).

Della sua voglia di rivalsa ne fa le spese la Cecoslovacchia di Kubala a Bari il 14 dicembre 1947: è la prima volta da capitano per Valentino Mazzola; la partita finisce 3-1. Stesso risultato a Parigi il 4 aprile, nel primo incontro del 1948: la Francia di Baratte si arrende alla superiorità italiana, in particolare del gioco sviluppato dal tandem dei due interni granata, ormai famoso e temuto in tutto il mondo.

Le vittorie del grande Torino e le affermazioni in azzurro del blocco granata - che l'11 maggio 1947 arriva a schierare ben 10 giocatori del Torino su 11 nella formazione titolare italiana - gli valgono una popolarità che va ben oltre i confini nazionali e persino europei, tanto che il campione brasiliano Jose Altafini (che si trasferirà poi in Italia per giocare con Milan, Napoli e Juventus) in patria viene soprannominato proprio 'Mazzola'.

L'ultimo incontro di Mazzola con la nazionale è contro la Spagna, a Madrid. L'Italia vince per 3-1 e per la seconda volta Valentino non fa coppia con Loik: nell'occasione il suo partner è Benito Lorenzi, detto "Veleno". Il bilancio di Mazzola in azzurro conta 12 incontri, 9 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, e quattro gol.

Con l'indimenticabile Grande Torino, Mazzola vince tutti i campionati dalla stagione 1942-43, alla stagione 1948-49 (escludendo la sospensione del 1944), raggiungendo il record di 29 gol in 38 partite nel 1947.

Insieme a tutti gli indimenticabili campioni granata, Valentino Mazzola muore nell'incidente aereo di Superga, che riportava la squadra dalla trasferta di una partita amichevole (disputata a Lisbona contro il Benfica), nel tragico pomeriggio del 4 maggio 1949. Lo sgomento e il dolore quel giorno erano sentimenti comuni di tutti gli italiani, non solo dei tifosi del Torino.