Gigi Riva
Biografia
Le sue caratteristiche erano la forza, la velocità, la tecnica e il carattere. Amatissimo da tutti gli appassionati di calcio, Gigi Riva rappresenta il più importante attaccante italiano del dopoguerra. Il suo nome viene accostato a quelli di Piola e Meazza per indicare alcuni tra i più grandi attaccanti italiani di sempre.
Cannonate e rombi di tuono
Nato con il vero nome di Luigi Riva a Leggiuno (Varese) il 7 novembre 1944, il suo gioco era caratterizzato da una prorompente esuberanza fisica, che gli valse il celeberrimo soprannome da parte di Gianni Brera "Rombo di tuono".
La fede alla sua squadra, il Cagliari, lo ha reso una bandiera, la sua serietà e la sua professionalità, un esempio per tutti i giovani.
La caratura del giocatore si spiega facilmente con i numeri della media realizzativa indossando la maglia azzurra: 35 reti in 42 partite, ancora un record difficilmente raggiungibile.
La carriera
La carriera di Gigi Riva inizia con la squadra del Legnano (serie C); il passaggio al Cagliari arriva presto, grazie al buon fiuto del presidente sardo che si assicura l'ingaggio del futuro fuoriclasse.
Il giovane Riva affronta il trasferimento sull'isola con molti dubbi: ragazzo timido e taciturno si ritrova lontanissimo da casa. Sarà sufficiente poco tempo per capire che la Sardegna è per lui una terra adottiva.
Riva si innamora di questa terra e della sua gente, arrivando in futuro a rifiutare le offerte delle squadre più prestigiose pur di rimanere a Cagliari. È anche grazie a questo atteggiamento, a queste scelte, che assurge a vera e propria bandiera: giocatore amato dai propri tifosi e rispettato da tutti gli altri. Tuttavia questa scelta gli precluderà di vincere trofei e competizioni che la sua immensa classe gli avrebbe di sicuro fatto raggiungere in squadre di più alto rango.
I preparatori isolani lavorano molto sul potenziamento fisico: la sua potenza e la sua abilità nelle progressioni lo rendono immarcabile.
Riva gioca con il Cagliari 13 campionati consecutivi: nel 1963-64 porta il Cagliari dalla serie B alla massima categoria. In serie A realizzerà 156 reti in 289 partite: una media superiore a 0.5 goal a partita.
Gli anni d'oro
Le più belle imprese di Gigi Riva sono forse legate alla maglia azzurra dove il suo potentissimo tiro mancino ha fatto sognare i tifosi di tutto il paese; i successi più importanti ottenuti in azzurro sono il titolo Europeo del 1968 e il secondo posto ai mondiali in Messico del 1970.
Il periodo d'oro per Gigi Riva è quello che va dal 1967 al 1970: oltre a tre titoli di capocannoniere della serie A e ai già citati successi azzurri risalgono a questi anni: un secondo posto in campionato (1969, dietro la Fiorentina), uno scudetto (1970) e un secondo posto nella classifica del Pallone d'Oro (1970, alla spalle del compagno di nazionale Gianni Rivera).
Ma questo triennio è per Riva anche quello più travagliato: si procura una frattura del perone sinistro (in nazionale nel 1967) e una frattura del perone destro (nel 1970 in nazionale, successivamente ai mondiali).
Termina la carriera nel 1976, in seguito ad un altro infortunio. Gioca la sua ultima partita il 1° febbraio (Cagliari-Milan, 1-3).
Una seconda carriera legata alla nazionale
Dopo un periodo in cui dirige il Cagliari nel ruolo di presidente, Gigi Riva nei primi anni '90 approda nello staff della nazionale dove, anche con il susseguirsi negli anni di vari commissari tecnici, svolge il ruolo di dirigente accompagnatore.
Nella stagione 2004-2005, la maglia numero 11 a lui riservata negli anni in cui calcava i campi di gioco, viene ritirata dalla società Cagliari Calcio.
Nel maggio del 2013 decide di terminare il suo rapporto con la nazionale abbandonando il ruolo di team manager.
Nel novembre 2022 esce nelle librerie il libro biografico "Mi chiamavano Rombo di Tuono", scritto insieme al giornalista Gigi Garanzini.
Dieci anni dopo, nel 2023, il regista Riccardo Milani racconta in un docufilm la vita del grande campione.
Solo poco tempo dopo, il 22 gennaio 2024, Gigi Riva si spegne nella sua Cagliari all'età di 79 anni.
Frasi di Gigi Riva
Ho vissuto un calcio in cui certi liberi tiravano una riga vicino alla loro area e dicevano 'se la passi ti spacco'. Tempi in cui per ottenere un rigore a Milano o Torino, non bastava un certificato medico di 15 giorni.
La Sardegna mi ha dato affetto e continua a darmene. La gente mi è vicino come se ancora andassi in campo a fare gol. E questa per me è una cosa che non ha prezzo.
Io sono sardo perché sono di poche parole, spesso e volentieri ho il muso, mi preoccupo per i problemi di questa terra bellissima e reagisco a modo mio.
[Su Fabrizio De André] Ero stato a casa sua, avevamo brindato con un bel po' di whisky, vincendo entrambi la timidezza.
Non seguo più il calcio. Cagliari a parte, mi piace solo la Nazionale: ora, dopo il buio, si è rimessa a posto.
[Le sue partite più belle?] Le partite importanti erano quelle di campionato contro Juventus, Milan e Inter: quando le battevi era una bella soddisfazione.
Ero una persona chiusa, avevo avuto un'infanzia tragica, i miei genitori erano mancati presto. Poi sono venuto a Cagliari e abbiamo costruito una gran bella cosa: lo scudetto era il sogno di ogni squadra.
[Su Manlio Scopigno] È stato un maestro, un fratello maggiore: mi ha insegnato a vivere. Mi diceva: perché ti incavoli? Vieni, risolvi il problema. Lo sogno ancora.
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Foto e immagini di Gigi Riva
Commenti
Buongiorno Sig. Riva,
volevo farle gli Auguri per il suo compleanno! Probabilmente non leggerà mai questo messaggio, e non avrò mai la fortuna di conoscerla di persona, ma volevo farle sapere in questa sede, che la stimo, oltre che per la sua fantastica carriera di sportivo ( pur non essendo tifoso della squadra di calcio del Cagliari ), sopratutto per la sua figura di uomo leale e sincero. Auguri Rombo di Tuono!!!
Antonio Menici
Ricordo su Gigi Riva
Era il 1971 e avevo appena 11 anni. Per quel compleanno, mi fu regalata una bicicletta. Mentre mi apprestavo a provarla, nella strada di casa dei miei genitori, nel quartiere di Bonaria, passò una macchina; forse un'alfetta, della quale non ricordo il colore. Cercai con tutte le mie forze di inseguirla ma, nonostante la macchina andasse piano, non la raggiunsi. L'autista però, si accorse di me e frenò, chiedendomi con un gesto, attraverso lo specchietto retrovisore, cosa volessi. Rimasi sorpreso dalla reazione del conducente che, a pochi metri da me, si fermò, aprì lo sportello e scese, dirigendosi verso di me che, nel frattempo, avevo fermato la bicicletta. Non conoscevo quell'uomo e chiaramente ebbi timore delle sue intenzioni. Lui si avvicinò lentamente e con fare sereno, non parlò. Ci guardammo pochi secondi, poi lui tornò verso la sua macchina, aprì il cofano della sua macchina, prese una maglietta e un pallone e me lo donò senza dire una parola. Mi carezzò il viso e andò via. Subito dopo tornai a casa e parlai con mio padre dell'accaduto. In un primo momento non ne fu contento, per il fatto che mi ero fermato con uno sconosciuto. Poco dopo, osservando la maglietta e il pallone, vide il numero 11 e disse entusiasta: ma è la maglia di Gigi Riva. Nonostante non seguissi il calcio, al contrario di mio padre che ne era fortemente appassionato, non dimenticai mai quel gesto né quella persona così gentile e affettuosa, della quale conservo ancora quella carezza così affettuosa. La maglietta e il pallone, non so che fine abbiano fatto. Per me, era stata più importante e indelebile, quella carezza. Questo è il mio ricordo di Gigi Riva dopo oltre 50 anni. Ricordo di un uomo semplice, umile e per questo, un grande uomo.
Richiesta foto gigi riva
Potre avere foto firmata gigi riva anni 70 con maglia della nazionale ho 73 anni e stato l idolo della mia giovinezza
Ciao a tutti, Gigi è da sempre l'idolo di mio nonno, non ha mai avuto l'opportunità di vederlo e vorrei esaudire il suo più grande desiderio. Gli basterebbe un semplice video messaggio, mio nonno si chiama Eugenio, un video saluto sarebbe bellissimo, grazie in anticipo, contattatemi alla mail ------- in caso ❤️
Ciao scusate per il disturbo, Gigi è da sempre il più grande idolo di mio nonno, grande tifoso de
Cagliari ovviamente, mio nonno che si chiama Mario ha fatto molto per me e vorrei sdebitarmi in una maniera “speciale” con ad esempio un semplice video in cui lo saluta, nel
Caso voi foste così gentili nell vorrei accontentare questo è il mio cell 346------- e forza rombo di tuono
Ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere Gigi Riva nel lontano 1976 a Roma. Un'emozione unica e purtroppo irripetibile. ho un ricordo talmente nitido che mi ha accompagnato in tutti questi anni. IL mio mito, mi commuovo ancora nel vederlo ! Mi piacerebbe rivederlo ma so che è un sogno, e so che come all'ora non riuscirei ad esprimere tutto quello che mi ha trasmesso e mi ha lasciato. Grande Campione, Grande persona ! Anche se in ritardo Auguri di ❤
Tanti Auguri al Campione ma soprattutto all'uomo Gigi Riva, esempio di sacrificio e Lealtà... Unico e inimitabile.
Tanti Auguri Rombo di Tuono.
Grande, immenso Campione... te lodice uno Juventino di Padova che ha avuto la fortuna di vederti ad Asiago nel 1969 !
Tanti auguri di buon compleanno!!!
Sarò sempre grato verso di lei per le gioie sportive regalate a tutti noi, e riconoscente per il suo esempio nell'affrontare i problemi della vita, esempio che mi ha aiutato a superare grandi prove nella mia adolescenza.
Grazie e... 100 di questi giorni!
Caro Gigi
Mi chiamo Lorello Caruso, ho 58 anni e sono cresciuto con il mito di Rombo di tuono, diventato unico tifoso cagliaritano in un piccolo paese calabrese di mille anime (Rota Greca) in quel magico 1970.
Ho sempre raccontato la tua storia ai miei 2 figli evidenziando la grandezza dell'uomo oltre che dello sportivo.
L'altro giorno mio figlio mi ha girato il racconto che fa di te Federico Buffa in due ore di audio che a più riprese mi ha fatto commuovere.
A settembre compirò i miei 58 anni, vorrei chiederti un piccolo regalo, una tua foto autografata da poter lasciare ai miei figli quando non ci sarò più.
Ti lascio il mio indirizzo:
Lorello Caruso
Via ------- n. 3 - 87010 Rota Greca (CS)
È superfluo dire che anche se la foto non arriva la mia ammirazione rimarrà intatta.
Un saluto affettuoso.
Salve! Non sono pratica di questi metodi social... e le dirò la verità non so neanche se il profilo è il suo o un fake profilo, però ci provo! ! Ho un amico che letteralmente L adora, sa tutto di lei e il suo “sogno nel cassetto” e poter cenare con lei per poter chiacchierare e probabilmente riempirla di domande! ! 😂non si preoccupi non sono qui per farle richieste indecenti, non mi permetto di chiederle di andare a cena con uno sconosciuto, ma siccome fra un po’ è il compleanno del suo “ammiratore” mi piacerebbe fargli una sorpresa, ! ! È troppo chiederle un banale video anche Wapp in cui fa gli auguri a questa persona è gli dice (scherzando! !) che prima o poi avrebbe piacere a scambiare 4 chiacchiere con lui? La ringrazio e spero di non essere stata ridicola nel chiederle questa cosa.
Cordiali saluti Elvira
Buongiorno sig. Riva,
mi chiamo Andrea Alberti e vivo a Cortina d'Ampezzo. Sono felice di avere la possibilità di scriverle per la stima che nutro nei suoi riguardi.
La stima che ho di lei non si limita alle sue performace sportive, che conosco pur essendo nato nel 1972; ma le cose che più mi colpiscono in Gigi Riva sono la sensibilità, la lealtà, il senso di giustizia e l'amore.
Alcuni anni or sono ho visto un'intervista che mi è rimasta nel cuore. In questa intervista lei parlava della sua vita e sopratutto del legame che aveva con sua madre. Alla fine dell'intervista lei diceva, o faceva intendere, che avrebbe barattato tutti i suoi successi per avere ancora sua madre con sé! Questa affermazione mi ha rigato il volto di lacrime, ancora adesso pensando a quelle parole l'emozione mi riempie gli occhi di lacrime: mi dispiace, mi dispiace tanto per ciò che lei ha vissuto.
La mia solidarietà nel dolore sicuramente può essere una cosa bella, ma ciò che è accaduto purtroppo rimane. Siccome gli eventi dolorosi che viviamo sono immutabili e non si possono cancellare, mi sento di condividere con lei un pensiero che ho trovato nella Bibbia. In Rivelazione 21:4 si legge: “Ed Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, né ci sarà più lutto, né lamento, né dolore. Le cose di prima sono passate”. Trovo questo pensiero particolarmente confortante perché indica che Dio promette che verrà un tempo in cui gli esseri umani non soffriranno più, non ci sarà più la morte e come indicano altre scritture (Giovanni 5:28, 29) coloro che si sono addormentati nella morte verranno riportati in vita.
Conoscendo anche il suo passato mi sento di aggiungere che il Dio di cui si parla nella Bibbia è un Dio di amore. Spesso le religioni ed i religiosi agiscono in modo difforme da quelli che sono i Suoi comandamenti e non aiutano né a conoscerne la vera personalità, né a conoscere i propositi che Lui ha per il genere umano. L'invito che le faccio, quindi, è quello di ricercare ciò che Dio tramite il suo libro ci insegna riguardo a Lui e al Suo proposito.
Distinti saluti,
Andrea Alberti
Auguri Gigi! A te sono legati alcuni dei più bei ricordi dei miei anni giovanili. Però ti penso spesso -con rimpianto- quando vedo le punte spuntate del nostro calcio nazionale!
Buon Compleanno indimenticabile Campione! Sei sempre nei nostri ricordi più belli. Auguri!
Auguri di Buon Compleanno al Grande Gigi Riva da tutti gli sportivi italiani. L'Italia intera festeggia questo straordinario campione e grande uomo. Auguri Rombo di Tuono!
Buon Compleanno Gigi! con i miei sentitissimi auguri di miglior proseguimento nella Vita ! ! Saluti ed
Auguronissimi per tutto!
Mille auguri da tua cugina Luciana.
Un'attaccante così ce lo scordiamo oggi ci sono ragazzotti arroganti pie i di se solo perché son capaci di segnare un gol
"Forse perché tutto si può comprare, tutto ha un prezzo... tranne Gigi Riva che prima di essere stato quel grande campione che è stato è (e continuerà ad essere, un grande Uomo) un vero esempio per tutti".
Gigi Riva: mito della nostra infanzia. Forte, onesto, grande Campione. Ci ha fatto amare il Cagliari e sognare in Messico '70. Grazie Gigi
Non sono sarda, ma ti ho sempre apprezzato come calciatore e uomo da quando avevo 5 anni. Un mito.Un esempio per tutti. Auguri di cuore e grazie di esistere.
Mi piacerebbe sapere se è stato in Collegio alla Città dei ragazzi di Castelletto Ticino. Qualcuno conosce la storia della sua infanzia? Grazie
il più grande di tutti i tempi, soprattutto come uomo.
In quanto al calciatore non ci sono parole per descriverlo, specialmente per noi sardi.
Non tifavo il caglari, in quanto sassarese simpatizzavo per la torres, ma la presenza di rombo di tuono ha fatto si che le simpatie passassero sulla spona rossoblu cagliaritana.
Grazie per quello che ci hai dato. Un saluto affettuoso
E' ancora il mio idolo calcistico: chi, dopo di lui, staccava di testa con tanta prepotenza e micidiale precisione incornava? Chi poteva giocarsi una sola palla mancata dal difensore e cambiare il risultato con una rasoiata micidiale? Spero tanto che ne rinasca uno simile. Ma ancora non è ... alle viste!
Era il mio idolo, il mio campione di riferimento, con piena e totale ammirazione, preferito anche a Pelè ed a Rivera. Dopo il suo ritiro il calcio, per me, è stato uno sport che seguo con distacco. Ancora un immenso grazie, Gigi.
Grande, grande, grande. Il mio idolo (dopo il 76 non ho mai piú fatto il tifo per nessuno)
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