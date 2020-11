Biografia

Angelo Scola è un importante figura della chiesa cattolica in Italia: dal 28 giugno 2011 è arcivescovo di Milano. Nasce il 7 novembre 1941 a Malgrate, in provincia di Como, da Regina, casalinga, e Carlo, camionista. Fratello di Pietro (futuro sindaco della cittadina lombarda), Angelo fin da giovane frequenta l'Azione Cattolica, e nel frattempo studia a Lecco al liceo classico "Alessandro Manzoni". Proprio sul Lario, nel 1958, incontra don Luigi Giussani per la prima volta, in occasione di alcuni incontri tenutisi durante la Settimana Santa in preparazione alla Pasqua.

Divenuto presidente della Gioventù Studentesca locale, Scola studia ingegneria al Politecnico per due anni, prima di trasferirsi all'Università Cattolica e dedicarsi a filosofia: in questi anni, approfondisce la propria amicizia con don Giussani. Dopo essere stato presidente della Fuci di Milano per tre anni (nominato dal cardinale Giovanni Colombo) e aver ottenuto la laurea nel 1967, sotto la guida di Gustavo Bontadini con una tesi sulla filosofia cristiana, Angelo Scola decide di diventare prete entrando in seminario: dapprima a Saronno e poi a Venegono. Sceglie, quindi, di abbandonare la diocesi ambrosiana e di entrare al seminario di Teramo: è in Abruzzo che, il 18 luglio del 1970, viene ordinato presbitero da Abele Conigli, vescovo di Teramo e Atri.

Intanto Scola, dopo un viaggio in Svizzera a Friburgo, ottiene il dottorato in teologia, realizzando una tesi su Melchior Cano, e partecipa a Comunione e Liberazione in maniera attiva, prendendo parte anche alla fondazione di "Communio", rivista internazionale con un'edizione italiana, ed entrando in contatto con Hans Urs von Balthasar.

Direttore dell'Istituto per gli Studi per la Transizione tra il 1972 e il 1976 (anni di confronto con giovani ricercatori su filosofia, scienze umane e teologia), sempre nel 1976 prende parte al primo convegno della Cei riguardante "Evangelizzazione e promozione umana". Inizia, quindi, a insegnare all'Università di Friburgo, prima in qualità di assistente ricercatore in filosofia politica, poi professore assistente per la cattedra di teologia morale. Divenuto docente, inoltre, presso la facoltà di teologia della Pontificia Università Lateranense dove insegna cristologia contemporanea, in qualità di consultore collabora, fino all'inizio degli anni Novanta, con la Congregazione per la Dottrina della Fede.

Nominato vescovo di Grosseto il 20 luglio del 1991, riceve l'ordinazione nella Patriarcale Basilica Liberiana dal cardinale Bernardin Gantin. Nella città toscana, tra l'altro, egli fonda l'istituto Filosofico Teologico San Guglielmo di Malavalle e riapre il seminario diocesano. Nominato membro della Congregazione per il Clero nel 1994 e rettore della Pontificia Università Lateranense nel 1995, anno in cui abbandona la diocesi di Grosseto per dedicarsi anche alla carica di preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, Angelo Scola diventa patriarca di Venezia il 5 gennaio del 2002, succedendo a Marco Cè; il 21 ottobre del 2003, invece, viene nominato cardinale, e ottiene il titolo dei Santi XII Apostoli.