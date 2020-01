Biografia • Un moderno principe azzurro

Siamo in Italia, negli Anni Settanta: nei giradischi impazziscono le canzoni dei Camaleonti, Formula 3 e dei Dik Dik e comincia a farsi spazio nelle simpatie giovanili Mal, attore ma anche cantante che affascina per la sua voce "italoamericana".

I primi varietà, i giochi a premi ed il Carosello vedono sempre gli stessi personaggi camaleontici: a tratti presentatori, a volte cantanti ed ogni tanto attori. Nella mischia degli showman si impone nel mondo dei fotoromanzi, un nuovo fresco volto. È quello di un ragazzino romano. E' "il ragazzo della porta accanto" il fidanzato ideale che ogni mamma vorrebbe che la propria figlia avesse: viso da bravo ragazzo occhi azzurri capelli con boccoli d'oro da angelo e...quella cicatrice sexy appena accennata che fa sciogliere il cuore di tante donne.

Sguardo intenso, labbra particolarmente adatte ai bronci, conquista tutte quante. Per generazioni. Una fisico evergreen che trova la giusta connotazione da subito nelle ambientazioni dei periodi di vacanza al mare, di notti passate davanti ai falò in spiaggia con una chitarra e delle chiacchiere sotto gli ombrelloni.

E' restio alla goliardia anche se ama divertirsi in compagnia, grande amante ed amatore ma di quelli fedeli, di quelli da sposare. Rimane orfano di padre a 14 anni e comincia fin da subito a rimboccarsi le maniche per lavorare. La sua fortuna è di avere un volto che non passa inosservato tant'è che comincia a lavorare come attore di fotoromanzi giovanissimo per il settimanale "Grand Hotel", ottenendo da subito la consacrazione ed una notorietà tale da permettersi un inaspettato trasferimento al cinema che gli da una fama immediata a livello nazionale.

Brillanti occhi azzurri, morbidi capelli biondi e un fisico secco, ma ben delineato, Massimo Ciavarro - nato a Roma il 7 novembre 1957 - esordisce cinematograficamente nel film di Alfredo Rizzo "Sorbole... che romagnola!" (1976) con Mario Pisu e Jimmy il Fenomeno. Durante tutti gli anni '80 diventa un vero e proprio sex-symbol per il pubblico femminile delle teenager che lo segue al cinema nel ruolo di attore ad alcune commedie all'italiana quali "Sapore di mare 2" (1982), "Chewingum" e "Celluloide" (1996) di Carlo Lizzani. La parte che viene chiamato ad interpretare in questi film è più o meno sempre le stessa, ovvero quella del bel ragazzo timido e taciturno che riesce sempre a fare breccia nel cuore della più e bella e desiderata dal gruppo. Aumenta la sua fama ed entra nel cuore delle mamme specialmente grazie alla televisione con le miniserie "Yesterday - Vacanze al mare" (1985), "Grand Hotel" (1986) e la fiction "Affari di famiglia" (1986).

Nel 1987 ha una partner d'eccezione nel film tv "Un'australiana a Roma". Qui conosce la diva Nicole Kidman con la quale mantiene una grande amicizia (ma i maligni ed i giornali di gossip vociferano che tra i due ci sia stato molto di più). Anche se viene sempre immaginato al fianco della bellissima collega Isabella Ferrari il suo cuore è donato profondamente a un'altra collega, l'attrice Eleonora Giorgi, interprete simbolo delle commedie all'italiana anni '80, con la quale - dopo un lungo fidanzamento - si sposa nel 1993, avendo da lei un figlio, Paolo.

Eleonora Giorgi con con Massimo Ciavarro nel 2016

Nel frattempo, Ciavarro continua a recitare in televisione con le fiction "E non se ne vogliono andare!" (1988) e "E se poi se ne vanno?" (1989), e al cinema con "Fiori di zucca" (1989) di Stefano Pomilia, che lo vede accanto a Marina Suma, Enzo Decaro, Sandro Ghiani e Toni Ucci.

Nonostante la popolarità raggiunta ed i numerosi copioni che gli vengono sottoposti, Ciavarro decide di abbandonare il cinema e la televisione, di lasciare il mondo del jet set e della notorietà e si ritira in campagna. Smette di recitare e preferendo la vita bucolica e tranquilla della gestione di un'azienda di vini portandosi dietro moglie e bambino. Dopo anni di silenzio e solo successivamente al divorzio con Eleonora Giorgi, Ciavarro torna sul grande schermo, dapprima come attore ("Celluloide", 1995, con Christopher Walken) poi come produttore. La sua carriera continua prevalentemente nel piccolo schermo che lo riaccoglie nelle sue braccia per ruoli da "principe azzurro moderno": "Commesse" (1999), "Sei forte, maestro" (2000), "Provincia segreta 2" (2000), "Valeria medico legale" (2001), "Una donna per amico 3" (2001), "Esperança" (2002) e "Questa è la mia terra" (2006) per la regia di Raffaele Mertes.

Ardimentoso, impegnato, capace nella recitazione, è stato uno dei cuori pulsanti di un'Italia fatta di commedie e romanticherie. Oggi vive a Roma dove tra l'altro cura un'azienda agricola.

Negli ultimi anni alterna la professione di attore a quella di produttore cinematografico insieme alla sua ex moglie Eleonora Giorgi; ricordiamo i film da produttore: "Uomini & donne amori & bugie" (2003) e "Agente matrimoniale" (2007). Tra i suoi ultimi lavori che l'hanno impegnato vi sono le riprese, tra Roma e Lampedusa, del film "L'ultima estate" (2008) con Eleonora Giorgi. Nell'autunno del 2008 tornerà alla ribalta grazie alla sua partecipazione al fortunato programma "L'isola dei famosi".

Nel 2015 dà alle stampe la sua autobiografia intitolata "La forza di cambiare", scritta a quattro mani con la giornalista Susanna Mancinotti.