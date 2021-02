Biografia

Maria Latella nasce a Reggio Calabria il 13 giugno 1957. Giornalista e conduttrice, sia radiofonica che televisiva, si è fatta apprezzare negli anni per le sue doti di chiarezza espositiva, diplomazia e pacatezza. Scopriamo di più nella seguente biografia sulla sua vita, il curriculum e le curiosità.

Maria Latella

Maria Latella: gli esordi nel giornalismo

Vive e cresce nel Lazio, a Sabaudia (Latina), fino ai diciotto anni. Dopo il primo anno alla facoltà di Giurisprudenza di Roma, si trasferisce a studiare a Genova. Dopo il conseguimento della Laurea in legge, vince una borsa di studio della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e della Federazione italiana editori giornali (FIEG). Il passaggio dall'ambiente accademico a quello professionale avviene tramite l'assunzione presso il quotidiano genovese Il Secolo XIX. Qui Maria Latella inizia a lavorare come cronista di giudiziaria. In seguito aggiunge al suo bagaglio professionale l'esperienza di inviata. In questi anni anni inizia anche a collaborare con il network televisivo americano NBC. Ha modo di fare uno stage nella prestigiosa sede di New York. Anche dopo il ritorno a Genova il legame con gli Stati Uniti rimane solido: vi saranno anzi altre esperienze future, come vedremo, che riporteranno Maria Latella negli USA.

Maria Latella

Gli anni '90

La nuova esperienza lavorativa giornalistica la porta nel 1990 a diventare collaboratrice del Corriere della Sera. Dopo aver vissuto nel capoluogo ligure fino a quell'anno, dal 1990 al 2005 vive e lavora prima a Milano poi a Roma. Per il Corriere si occupa di politica in qualità di inviata.

L'esordio sulla tv italiana arriva nel 1996, su Rai Tre, con il programma di informazione politica "Dalle venti alle venti". Due anni dopo, sempre sulla stessa rete conduce "Salomone", un talk show dedicato ai temi della giustizia civile, in prima serata.

Gli anni 2000

Nel 2003 conduce su Radio 24 la trasmissione L'Utopista. Tra il 2004 e il 2005, sempre su Radio 24, conduce ogni sabato la rassegna stampa dedicata ai settimanali italiani e stranieri.

Dal 2005 al 2013 Maria Latella è direttore del settimanale "Anna". Sotto la sua guida la testata vive un rinnovamento che porta anche al cambio del nome: nel 2006 la nuova testata diventa "A".

Sempre a partire dal 2005 collabora con l'informazione politica di Sky TG24: conduce ogni sabato il suo programma, "L'Intervista", che ha ricevuto il Premio Ischia come miglior programma di attualità e politica.

Le esperienze statunitensi

Oltre al già citato stage presso la National Broadcasting Company (NBC), Maria Latella è stata US visitor per due volte negli anni '80. Come giornalista ha seguito lo svolgersi di diverse campagne presidenziali americane:

Nella primavera del 2016 Maria Latella è invitata dall'Institute of politics dell'università di Chicago per tenere corsi sul tema del populismo in Europa.

Maria Latella negli anni 2010 e 2020

Dal 2013 è editorialista per il quotidiano romano Il Messaggero.

Nel 2019 presso la Camera dei deputati, le viene conferito il Premio America della Fondazione Italia USA.

Dal 2006 al 2015 è ospite fissa in radio, su RTL 102.5, nel programma condotto da Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi.

Dal 13 settembre 2015 su Radio 24 conduce ogni domenica mattina "Nessuna è perfetta", trasmissione di attualità dedicata ai temi della parità di genere e della formazione su donne e lavoro. Dal 3 settembre 2018 conduce con Simone Spetia "24 Mattino", dal lunedì al venerdì.

Fa parte del board del Centro Studi Americani.

E' stata nominata cavaliere della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi.

Libri di Maria Latella

Tra i libri di Maria Latella, che ha scritto e curato ricordiamo i seguenti:

Regimental. Dieci anni con i politici che non sono passati di moda (2003)

Tendenza Veronica (Rizzoli, 2004-2009), prima biografia di Veronica Lario, seconda moglie di Silvio Berlusconi

Come si conquista un Paese. I sei mesi in cui Berlusconi ha cambiato l'Italia (2009)

Il potere delle donne. Confessioni e consigli delle ragazze di successo (2015)

Fatti privati e pubbliche tribù. Storie di vita e giornalismo dagli anni sessanta a oggi (2017)

Vita privata e curiosità

Maria Latella è sposata con Alasdhair Macgregor-Hastie, pubblicitario inglese, vice presidente dell'agenzia pubblicitaria francese BETC. Ha una figlia, Alice, creative director a Berlino. Vive dividendosi tra Roma e Parigi.

Il suo matrimonio è avvenuto a Parigi il 15 giugno 2013. Testimoni di nozze di Maria Latella sono stati: Veronica Lario e Tom Mockridge, ex amministratore delegato di Sky Italia. A celebrare l'unione è stata Rachida Dati.