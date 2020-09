Biografia

Fascino, simpatia e determinazione: queste sono le caratteristiche che hanno contraddistinto una delle più note e apprezzate attrici comiche degli ultimi anni: Fran Drescher. Francine Joy Drescher, questo è il suo vero nome, nasce nel quartiere newyorchese di Queens, il 30 novembre 1957. Desiderosa di diventare attrice sin da piccola, la bella e solare Fran frequenta da giovane la Hillcrest High School e nel contempo studia recitazione. Proprio al circolo di recitazione incontra il futuro produttore televisivo, che sposerà poco tempo dopo, poco più che ventenne, il 4 novembre 1978.

Dopo aver frequentato per un anno il college di Queens, i due si iscrivono ad una scuola di cosmetica e, ottenuta la licenza, aprono un piccolo salone dove tagliano i capelli per cinque dollari. Ma la giovane Fran vuole a tutti i costi recitare, e nel 1977 riesce addirittura a debuttare nel cinema, in una piccola parte nel film "La febbre del sabato sera" (Saturday Night Fever) di John Badham, accanto a John Travolta. Leggendaria la pacca sul sedere che l'attrice dà al giovane protagonista nella scena ambientata in discoteca.

Seguono altri piccoli ruoli in film di modesto valore, fino a quando nel 1993 arriva il grandissimo successo con la sua gustosa interpretazione della sit-com televisiva "La Tata" (trasmessa negli USA dal network CBS col titolo di "The Nanny"). Fran veste i panni di un'affascinante ed effervescente ragazza, che, improvvisatasi governante, vuole conquistare l'amore del suo attraente e posato datore di lavoro, dei cui tre figli conquista immediatamente l'affetto e la simpatia; Fran Drescher dimostra appieno il suo inesauribile talento di attrice comica.

Questa esilarante sit-com le regala il meritato trionfo, grazie soprattutto alla sua immediata e spumeggiante verve, che le vale ben due nominations agli Emmy, due nominations ai Golden Globe e una nomination per l'American Comedy Award.

La fortunatissima avventura televisiva termina nel 1999.

Nello stesso anno Fran Drescher, dopo oltre vent'anni di matrimonio, divorzia dal produttore Peter Marc Jacobson, con cui manterrà però un forte rapporto d'amicizia.

Intanto l'attrice continua a deliziare il pubblico con alcune gustose interpretazioni cinematografiche, tra le quali ricordiamo quelle in "Jack" (1996) di Francis Ford Coppola, "L'amore è un trucco" (The Beautician and the Beast, 1997) di Ken Kwapis, e "Ho solo fatto a pezzi mia moglie" (Picking Up the Pieces, 2000) di Alfonso Arau, con Woody Allen.

Nel 2005 torna alla grande sul piccolo schermo con una nuova e divertente sit-com, dal titolo "Living with Fran", in cui interpreta una neodivorziata e seducente mamma quarantenne, che conquista un ragazzo giovanissimo, il cui rapporto con l'altrettanto giovane figlio di lei non sarà però dei più felici.

Verso la fine degli anni '90 l'attrice ha pubblicato il suo primo libro "Enter Whining", una divertente autobiografia in chiave umoristica, seguito da "Cancer Schmancer", nel quale racconta la dura esperienza di convivenza con un cancro all'utero, che Fran Drescher ha però superato brillantemente grazie alla sua smisurata forza d'animo.

Lasciata la malattia definitivamente alla spalle, torna in tv nel 2011 con una nuova divertente serie dal titolo "Happily divorced" (felicemente divorziata): la storia è quella di una donna che dopo diciotto anni di matrimonio viene a scoprire l'omosessualità del marito; iniziano così ad arrivare diversi appuntamenti galanti con molti risvolti comici.