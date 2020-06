Biografia

Maurizio Battista nasce il 29 giugno del 1957 a Roma, nel quartiere di San Giovanni. Mentre lavora nel bar del padre Antonio, si dedica a teatro a partire dal 1978, ma è solo nel 1989 che debutta in televisione: nella decima edizione di "Fantastico" è accanto a Giancarlo Magalli, Anna Oxa e Massimo Ranieri.

Successivamente torna su Raiuno al fianco di Pippo Baudo in "Partita doppia", mentre nel 1995 recita nel film "Caramelle". Dopo aver preso parte al "Dopofestival di Sanremo" del 1996, Maurizio Battista nel 1999 passa a Europa 7, dove è uno dei protagonisti del "Seven Show".

Gli anni 2000

Al cinema, dopo "Finalmente soli" di Umberto Marino e "Viola bacia tutti" di Giovanni Veronesi, recita in "Tra due mondi", di Fabio Conversi: è il 2001, anno in cui porta a teatro lo spettacolo "Vatte a fidà". Nel 2003 è su La7 come comico di "Assolo", e l'anno successivo su Raidue propone "Era meglio da piccoli".

Nel frattempo è a teatro accanto a Nadia Rinaldi con "Chi ha toccato le ciambelline". Dopo aver fatto parte del cast di "Colorado", su Italia 1, nel 2006 Maurizio Battista approda su Canale 5 con "Buona domenica", per poi passare a "Quelli che il calcio" su Raidue.

Maurizio Battista ha un sito web ufficiale www.mauriziobattista.com

Intanto al Teatro sala Umberto a Roma porta in scena "L'isolato", "Qualcuno dovrà pur dirglielo" e "Faccio tutto da solo dalla A alla L". Nel 2009 è ancora sulla seconda rete Rai con "Sempre più convinto", e l'anno successivo recita per Pupi Avati ne "Il figlio più piccolo". In seguito è nel cast di comici della trasmissione di Raiuno "Voglia d'aria fresca", condotta da Carlo Conti, e partecipa come concorrente a "Ballando con le stelle".

Maurizio Battista negli anni 2010

Sul grande schermo viene diretto da Luigi Russo in "Napoletans" e da Nicola Barnaba in "Una cella per due", ma è anche uno degli attori della commedia di Leonardo Pieraccioni "Finalmente la felicità". Su Raiuno, inoltre, appare nella miniserie "Notte prima degli esami '82", diretta da Elisabetta Marchetti.

Ogni volta è come la prima volta per me sul palco, ogni volta con qualcosa in più e un po' più di sicurezza. Poi se le altre mille serate sono andate bene a questi di stasera non gliene frega nulla, non lo sanno. Quindi bisogna sempre dare il massimo. Io faccio anche cinema e televisione, ma la vera arte per un comico, secondo me, è il teatro. Perché il teatro è artigianale, ogni sera fai qualcosa e la sera dopo devi rifare tutto daccapo. Il cinema lo possono fare in tanti, il teatro in pochi. Ci vuole il fisico, la lucidità, le cose che hai vissuto, l'incredibile che diventa credibile appunto perché l'hai vissuto.

Nel 2012 Battista su Raidue presenta "Il mio secondo matrimonio" e al cinema appare in "Si può fare l'amore vestiti?". L'anno seguente torna a essere diretto da Giovanni Veronesi ne "L'ultima ruota del carro" e da Leonardo Pieraccioni in "Un fantastico viavai", ed è di nuovo su Raidue con "Tutte le strade portano a...".

Vita privata. Maurizio è stato sposato due volte. Ha avuto due figli dalla prima moglie e una figlia, Anna, dalla seconda moglie, l'attrice Alessandra Moretti.

A teatro è protagonista di "Oggi non è giornata" e "Una serata unica al Sistina", mentre al Brancaccio porta in scena "Combinati per le feste". Con Pieraccioni nel 2014 conduce su Canale 5 "Striscia La Notizia". Successivamente recita nel film di Francesco Pavolini "Uno anzi due", e nel 2017 è di nuovo sul grande schermo con "Fausto & Furio", per la regia di Lucio Gaudino. Nel 2018 l'attore romano è uno dei concorrenti della terza edizione del "Grande Fratello Vip", reality show di Canale 5.