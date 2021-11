Biografia

Sulla scena musicale italiana Federico Zampaglione occupa un posto di tutto rispetto, in quanto cantautore e musicista molto apprezzato. Nato a Roma il 19 giugno 1968 (sotto il segno zodiacale del Cancro), da famiglia di origini calabresi, fin da piccolo Federico mostra di avere passione e predisposizione per la musica, in particolare per il blues. Ad avviarlo alla musica e all’arte in generale è suo padre Domenico.

Inoltre, è molto abile nel riportare emozioni e sentimenti nelle canzoni che comincia a scrivere sin dal 1989, quando fonda il gruppo dei Tiromancino.

La band conquista subito il pubblico e si impone sulla scena musicale pop negli anni Novanta. Nel gruppo, per un certo periodo di tempo, fa parte anche il fratello Francesco Zampaglione, anche lui cantautore.

Il successo degli anni 2000

Con la band Tiromancino Federico Zampaglione pubblica quattro album durante gli anni '90.

Il disco che decreta il successo del gruppo è il quinto “La descrizione di un attimo”, album del 2000 (prodotto da Riccardo Sinigallia) la cui uscita è anticipata dall’altrettanto noto brano intitolato “Due destini”. Quest’ultima canzone è ormai a buon titolo nella storia della musica italiana.

A contribuire al suo successo c'è anche l'inserimento del brano nella colonna sonora del film del 2001 “Le fate ignoranti”, diretto dal regista Ferzan Özpetek.

All’interno dell’album “La descrizione di un attimo”, oltre al brano omonimo, ci sono altri due brani che hanno letteralmente spopolato:

“ Amore impossibile ”;

”; “Per me è importante”.

Ci rivediamo adesso dopo quasi cinque anni e come sempre sei la descrizione di un attimo per me e come sempre sei un'emozione fortissima e come sempre sei bellissima .

(Cit. da La descrizione di un attimo)

L'esperienza di Sanremo e gli anni 2010

Nel 2007 Federico Zampaglione partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo. L’esperienza non è delle più positive.

Il cantautore romano decide allora di rallentare un po’ la produzione musicale e dedicarsi ad un’altra sua passione, quella per la regia.

In questo periodo però non mancano le collaborazioni musicali con altri artisti, quali Noemi e Fabri Fibra.

Dal 2010 Zampaglione torna a fare musica con il gruppo Tiromancino, ma gli album realizzati non ottengono lo stesso consenso dei precedenti.

Nel 2013 ci riprova con Sanremo, ma questa volta in veste di autore dei brani presentati da Chiara Galiazzo e dagli Almanegretta, ma anche questa volta i risultati lo deludono.

Nel 2018 il cantautore pubblica una raccolta dei suoi successi in occasione dei trenta anni di carriera: si intitola “Fino a qui”.

La carriera cinematografica e gli anni 2020

Il debutto di Zampaglione come regista avviene nel 2006, con il lungometraggio intitolato “Nero bifamiliare”, nel quale recita anche Claudia Gerini, sua compagna nella vita. Nel 2013 esce il film “Tulpa”, sempre interpretato dalla Gerini.

Nel 2020 pubblica alcuni cortometraggi realizzati durante il periodo del lockdown e che ritraggono alcuni momenti della sua vita familiare.

Nel 2021 esce il film da lui diretto e intitolato “Morrison”, tratto dal suo libro del 2017 “Dove tutto è a metà” (edizioni Mondadori), realizzato insieme allo scrittore Giacomo Sensini.

Zampaglione è regista anche di alcuni cortometraggi: Remember (2014), Bianca (2020) e Bianca - Fase 2 (2020).

Negli anni 2020 e 2021 torna a pubblicare musica con i singoli “Finchè ti va” e “Cerotti”. Nel 2021 - dopo cinque anni dal precedente - esce anche un nuovo album: "Ho cambiato tante case".

Vita privata

Federico Zampaglione ha avuto una relazione amorosa con l’attrice Claudia Gerini. I due sono stati insieme per 11 anni e hanno una figlia, Linda Zampaglione, che è nata nel 2009.

Dopo questa storia importante, che però non è mai sfociata in un legame matrimoniale, Zampaglione ha conosciuto l’attrice Giglia Marra, con la quale si è sposato il 12 agosto 2021. I due si sono conosciuti in un locale di Roma, dopo che Federico aveva terminato la sua esibizione e lei gli aveva chiesto di scattare una foto insieme.

Con la moglie Giglia Marra

Pur non avendo un profilo personale sui vari social, Federico Zampaglione è molto attivo sulle pagine che si riferiscono alla band “Tiromancino”.