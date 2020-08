Biografia • X-Films

Per la maggior parte del pubblico, soprattutto quello televisivo, lei è Dana Scully, ossia l'impassibile, seria e razionale agente speciale dell'FBI impegnata insieme al collega Fox Mulder a risolvere i mille enigmi, nella media spaventosi e inquietanti, della serie tv X-Files. Se il personaggio ha quasi fagocitato la persona (e ancora di più l'attrice, che rischia di essere imprigionata nel ruolo), tutto si può dire di Gillian Leigh Anderson tranne che sia un'artista che riposa sugli allori. Molto intelligente, laboriosa, affascinante e con una personalità spigliata e vivace, ama molto il suo lavoro sebbene per un certo periodo sembra abbia sofferto lo stress dei ritmi serrati tipici della produzione di un telefilm.

Nata il 9 agosto 1968 da Rosemary ed Edward Anderson, nell'ospedale di Santa Maria di Nazareth a Cook County, Chicago - Illinois, è una sorta di figlia d'arte. Trasferitasi infatti a sei mesi con i suoi genitori a Portorico (dove si stabiliranno per circa un anno), in seguito la famiglia si sposta a Londra, tappa obbligata per il padre, intenzionato a specializzarsi nel settore della post-produzione cinematografica. Gillian inizia i suoi studi alla London Film School. Qualche mese prima di cominciare il quinto anno di scuola, la famiglia ritorna negli USA e si stabilisce a Grand Rapids, Michigan.

Adolescente ribelle, Gillian coltivava comunque ambizioni scientifiche prima che il demone della recitazione la assalisse durante il liceo. Così, sulla spinta di queste ambizioni artistiche, torna a Chicago per studiare recitazione alla scuola di teatro Goodman della DePaul University, dove viene notata nel corso di uno dei saggi finali da un'agenzia di attori con sede a New York: la William Morris.

L'agenzia si offre di presentarla come attrice professionista se accetta di trasferirsi a New York e, poco tempo dopo, la ventiduenne Gillian si reca nella grande mela, dove, per un po' di tempo, per sbarcare il lunario fa la cameriera in due ristoranti diversi. Intanto intraprende una seria carriera teatrale, inclusa un'interpretazione nella produzione di Alan Ayckborne "Absent Friends" per cui vince un "Theatre World Award" nel 1991. Interpreta anche una parte in "The pilonthropist" di Christopher Hampton al "Long Wharf Theatre" a New Haven. Segue una breve parentesi a Los Angeles, dove si propone per diverse audizioni. Durante questo periodo riesce ad ottenere una parte in un film chiamato "Home fires Burning" e presta la sua voce per interpretare un ruolo in un'audiocassetta "Exit to Eden".

L'affascinante attrice dopo un così duro periodo trova finalmente il coraggio di presentarsi al provino per l'episodio pilota della serie X-Files.

Il 1993 rappresenta per lei l'anno magico dal punto di vista professionale: la serie tv X-Files ottiene un successo straordinario lanciando nell'olimpo sia lei che il collega David Duchovny. L'anno dopo si sposa con lo scenografo Clyde Klotz (conosciuto proprio sul set del telefilm) dal quale ha avuto una figlia, Piper, battezzata da Chris Carter l'ideatore di "X-Files".

Al cinema la si è vista poco: ricordiamo le pellicole "Basta Guardare il Cielo", "Scherzi del Cuore" (film che conta nel cast diverse stelle quali Sean Connery, Dennis Quaid, Angelina Jolie, Madeleine Stowe e altre) e "La Casa della Gioia".

Dopo la rottura del suo matrimonio (avvenuta nel 1997), si è trasferita definitivamente a Vancouver in Canada. Ha avuto una relazione con l'attore Rodney Rowland, ma attualmente si dichiara single.

Una curiosità: l'attrice ha scritto e diretto l'episodio della settima stagione di X-Files intitolato "All Things".