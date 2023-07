Biografia

Sabrina Impacciatore è un'attrice italiana nata il 29 marzo 1968 a Roma. Fin dalla sua infanzia, manifesta un grande interesse per il mondo dello spettacolo e la recitazione.

Formazione e studi

Frequenta una scuola di recitazione e partecipa a numerosi corsi di teatro per coltivare la sua passione.

Nel corso degli anni, Sabrina sviluppa le sue abilità artistiche e si dedica a varie forme di espressione teatrale, come la commedia, il dramma e la farsa. Grazie al suo talento e alla sua versatilità, riesce a ottenere ruoli sempre più importanti sulle scene teatrali italiane. Il suo stile di recitazione energico e coinvolgente la rende molto popolare tra il pubblico.

Sabrina Impacciatore

Gli anni '90

Nel corso degli anni '90, Sabrina Impacciatore inizia ad affermarsi anche nel campo della televisione e del cinema.

Tra i programmi tv dove si fa notare ci sono "Non è la Rai" (1993-1994) e "Macao" (1997), entrambi di Gianni Boncompagni.

Una giovane Sabrina Impacciatore ai tempi di Non è la Rai

L'esordio al cinema arriva nel 1999 con il film "Il compagno", di Francesco Maselli.

Impacciatore appare poi in diverse serie TV di successo e in film che le permettono di farsi conoscere a livello nazionale. Il suo carisma e la sua capacità di interpretare personaggi diversi le valgono numerosi riconoscimenti e premi.

Negli anni successivi, Sabrina continua a consolidare la sua carriera artistica, lavorando con registi di fama e condividendo il set con attori e attrici di talento.

Gli anni 2000 e 2010

In questi anni Sabrina Impacciatore è considerata una delle attrici più versatili e apprezzate in Italia.

Tra i film più importanti a cui partecipa vi sono L'ultimo bacio (2001), Concorrenza sleale (2001), Gente di Roma (2003), La passione di Cristo (2004), Manuale d'amore (2005), N (Io e Napoleone) (2006) e Baciami ancora (2010).

Per il film "L'ultimo Bacio" vince il premio come miglior attrice non protagonista al Flaiano Film Festival del 2001.

In questi anni dà dimostrazione di grande versatilità interpretando ruoli disparati: divertentissimo il suo personaggio parodia di Lara Croft all'interno di uno dei programmi della Gialappa's.

Sa essere attrice comica, drammatica ed è anche imitatrice.

La sua presenza sul palcoscenico e sullo schermo è sempre un segno di qualità e professionalità. Continua a sperimentare e ad affrontare nuove sfide artistiche, dimostrando una passione costante per il suo lavoro e un impegno costante nel portare avanti la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Gli anni 2020

Tra i film a cui partecipa in questi anni vi sono: "Anni da cane", regia di Fabio Mollo (2021); "7 donne e un mistero", regia di Alessandro Genovesi (2021); "Across the River and Into the Trees", regia di Paula Ortiz (2022); "Ragazzaccio", regia di Paolo Ruffini (2022); "Greta e le favole vere", regia di Berardo Carboni (2023).

Nel 2022 riceve il premio Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica per la sua interpretazione nella serie The White Lotus.