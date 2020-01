Biografia

Re Felipe di Spagna, il cui nome completo è Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia, nasce il 30 gennaio del 1968 a Madrid, terzo figlio di Sofia e Juan Carlos (ai tempi non ancora re) dopo le sorelle Elena e Cristina.

Il nome Felipe deriva da Filippo V, il primo Borbone che governò sulla Spagna, mentre Juan e Pablo sono i nomi dei nonni; Alfonso, infine, proviene da Alfonso XIII, suo bisnonno.

Gli studi e i primi titoli

Nato con il titolo di infante di Spagna (proprio perché il padre non è ancora asceso al trono), Felipe studia in una scuola pubblica, la Santa Maria de los Rosales, per poi trasferirsi in Canada e iscriversi al Lakefield College School di Ontario.

Il 3 maggio del 1981 viene nominato Cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro, mentre pochi anni più tardi riceve il Collare dell'Ordine di Carlo III. Al compimento del diciottesimo anno di età, il 30 gennaio del 1986, giura fedeltà alla Costituzione e al Re nel Parlamento spagnolo, accogliendo il ruolo di successore alla Corona: alto 1 metro e 97 centimetri, diventa l'erede al trono più alto del mondo , al punto da essere inserito nel Guinness dei primati.

Nell'estate del 1986 Felipe di Spagna ottiene la nomina di Cavaliere di Gran Croce con decorazione bianca dell'Ordine al Merito Militare, e pochi mesi dopo quella di Cavaliere dell'Ordine di Santiago. In seguito, fa parte dell'Accademia Generale di Saragozza, dove riceve un'istruzione militare, per poi frequentare la Scuola Navale della Marina e l'Accademia Generale dell'Aria di San Javier.

Tra il 1987 e il 1990 viene nominato Cavaliere di Gran Croce con decorazione bianca dell'Ordine al Merito Navale e Cavaliere di Gran Croce con decorazione bianca dell'ordine al Merito Aeronautico; gli viene assegnata, inoltre, la Croce d'Oro dell'Ordine al Merito della Guardia Civil.

L'esperienza olimpica

Dopo avere proseguito gli studi di economia e diritto all'Università Autonoma di Madrid e avere ottenuto presso la Georgetown University un master in relazioni internazionali seguendo i corsi della Edmund Walsh School of Foreign Service, nel 1992 Felipe di Spagna, in occasione dei Giochi Olimpici estivi di Barcellona, è portabandiera nel corso della cerimonia di apertura ed è uno dei membri della squadra spagnola di vela (seguendo lo stesso percorso già intrapreso dalla madre Sofia di Grecia e dallo zio Costantino II di Grecia, olimpionici a Roma nel 1960), disciplina nella quale si classifica al sesto posto.

Gli anni '90

Due anni più tardi (nel 1994), il Belgio gli assegna il Gran Cordone dell'Ordine di Leopoldo. A partire dall'autunno del 1995, anno in cui diventa Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Reale Norvegese di Sant'Olav, Felipe inizia una serie di visite ufficiali presso le comunità autonome spagnole, per entrare in diretto contatto con i suoi connazionali.

Rappresentante ufficiale del suo Paese in occasione delle cerimonie di giuramento di diversi presidenti dell'America Latina, prende il posto del padre Juan Carlos nei casi in cui il re è impegnato altrimenti, e in questo ruolo è protagonista di viaggi ufficiali in Europa, in Australia, in Estremo Oriente e in America Latina.

Dopo essere stato nominato, il 25 gennaio del 1996, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Azteca in Messico e, il 26 giugno dello stesso anno, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel 1997 ottiene dall'Austria la Grande Stella dell'Ordine al Merito della Repubblica Austriaca, mentre nel Salvador gli viene assegnata l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce con Stella d'Argento dell'Ordine Nazionale José Matìas Delgado.

Il 30 aprile del 1999 viene nominato Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Sant'Ermenegildo, mentre nell'ottobre dello stesso anno la Giordania gli conferisce il Gran Cordone dell'Ordine Supremo del Rinascimento.

Gli anni 2000

Nel 2001, viene nominato Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del Salvatore in Grecia, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito in Cile e Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Nazionale di San Lorenzo in Ecuador.

Nel novembre del 2003 Felipe di Spagna annuncia di essersi fidanzato con Letizia Ortiz, giornalista asturiana che sposa a Madrid, nella Cattedrale dell'Almudena, il 22 maggio del 2004, nel corso di una cerimonia trasmessa in tutto il mondo e seguita, nella sola Spagna, da oltre 25 milioni di spettatori.

Letizia, che assume il titolo di Principessa delle Asturie, dà a Felipe due figlie: Infanta Leonor, nata il 31 ottobre del 2005 a Madrid, e Infanta Sofia, nata il 29 aprile del 2007 a Madrid.

Sempre nel 2007, l'erede al trono spagnolo riceve dall'Estonia il titolo di Cavaliere di I Classe dell'Ordine della Croce della Terra Mariana e dalle Filippine quello di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Lakandula. Due anni più tardi acquisisce dall'Argentina il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Maggio e dalla Francia quello di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Legion d'Onore, mentre il Libano gli conferisce il Gran Cordone dell'Ordine al Merito.

Sul trono di Spagna

Nella primavera del 2014, suo padre Juan Carlos abdica: Felipe, quindi, diventa ufficialmente il re di Spagna, sesto monarca del suo Paese con il nome di Filippo.