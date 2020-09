Biografia

Marzio Perrelli è un banchiere e dirigente d'azienda italiano, dal 2008 al 2018 è stato Chief Executive Officer per HSBC in Italia. Oltre alla carica di CEO, è stato anche responsabile di Global Banking e Markets nella quale rientrano una serie di attività tra cui Fixed Income, FX, Derivati, Banking, Debt e Equity Capital Markets, M&A, Advisory, Transaction Banking, Project and Export Finance.

Nato a Roma il 16 settembre 1968, si laurea nel 1992 in Economia presso l'università LUISS Guido Carli di Roma; comincia la sua attività professionale in Goldman Sachs nella sede di New York, nella quale svolge un training programme all'interno della divisione fixed income, commodities and currencies.

L'anno successivo continua l'esperienza all'interno di Goldman Sachs nella sede di Londra, dove ricopre incarichi a responsabilità crescente fino al 2001, anno in cui rientra in Italia per ricoprire la carica di amministratore delegato della filiale di Milano.

Nel 2004 Marzio Perrelli si aggiunge al team di management di HSBC, gruppo bancario tra i più importanti al mondo e primo in Europa per capitale detenuto, ricoprendo la carica di Head of Global Banking and Markets fino al 2008.

Nell'ottobre di quell'anno viene nominato CEO della filiale italiana e sotto la sua guida viene implementata l'attività di Corporate Banking.

ha conseguito il diploma di maturità con menzione presso l'Accademie de Grenoble dopo aver frequentato il Lycée Français Chateaubriand di Roma.

Marzio Perrelli è cofondatore in Svizzera della associazione di beneficienza "Right to play" , presente attivamente in 20 Paesi del mondo e che attraverso lo sport e il gioco aiuta i bambini nel percorso di crescita e responsabilizzazione. E' inoltre membro della Honour Committee per la candidatura di Roma come città ospite della Ryder Cup 2022. Nell'aprile del 2018 lascia il ruolo di numero uno di HSBC Italia: il suo successore è Gerd Pircher.