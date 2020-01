Biografia • Visioni e forme eclettiche

Michael Allan Patton, noto come Mike, nasce il 27 gennaio 1968 a Eureka, nello Stato americano della California. Nel 1984 Patton, con alcuni amici tra cui si ricordano Trevor Dunn e Trey Spencer, crea una band conosciuta con il nome di Mr. Bungle. Con il suo gruppo musicale incide quattro demo, che riscuotono un discreto successo a livello locale: "The Raging Wrath of the Easter Bunny", "Bowel of Chiley", "Godammit I Love America" e "OU818".

Sul finire degli anni Ottanta il chitarrista Jim Martin, che suona nella celebre band dei Faith No More, rimane favorevolmente colpito dalle doti canore di Patton, e gli propone di entrare a far parte del suo gruppo al posto del vocalist Chuck Mosley, il quale è vittima di seri problemi con l'alcool.

Il cantante dei Mr. Bungle decide quindi di entrare a far parte dei Faith No More, continuando però a esibirsi anche con il suo vecchio gruppo di amici. Con la sua entrata nella celebre band americana, riscuote un grande successo, diventando molto popolare nel suo Paese.

Con i Faith No More nel 1989 incide l'album "The Real Thing"; il singolo "Epic", uno dei brani facenti parte dell'album, ottiene un grande successo. Nel corso dello stesso anno i Faith No More tengono anche un importante concerto con il gruppo dei Metallica e il loro album ottiene un importante riconoscimento musicale, il disco di platino.

Dopo una tournée di successo il gruppo musicale americano pubblica il "The Live at The Brixton Academy". Continua a esibirsi anche con i Mr. Bungle e con loro incide l'album "Mr Bungle" che viene prodotto da John Zorn. Questo album ha un buon successo.

Tra il 1992 e il 1995 Patton continua a esibirsi con entrambi i gruppi, distinguendosi per le sue straordinarie doti vocali. Incide vari album nel corso di questi tre anni: "Angel Dust", "King For a Day Fool for a Lifetime" realizzati entrambi con i Faith No More, "Disco Volante" che incide invece con i Mr. Bungle.

Nel 1997 incide il suo ultimo album con i Faith No More, "Album of the Year". Il gruppo si scioglie di lì a poco e il loro ultimo album non riceve dei giudizi positivi.

Nella prima metà degli anni Novanta Mike Patton sposa l'artista italiana Titi Zuccatosta, da cui però divorzia nel 2001.

L'artista non si perde d'animo e due anni dopo insieme a Buzz Osborne, Dave Lombardo e Trevor Dunn crea la sua nuova band musicale, I Fantômas. Con l'etichetta che lui ha contribuito a fondare, Ipecac Recordings, il gruppo realizza e incide il suo primo omonimo album.

Presto, considerato il suo grande successo, Duane Danison gli propone di entrare a far parte dei Tomahawk insieme a John Stanier e a Kevin Rutmanis. Con loro incide l'album "Tomahawk". Nel 2002 inoltre collabora con il celebre gruppo musicale dei Dillinger Escape Plan, realizzando con loro "The EP irony is Dead Scene".

Continua anche la sua collaborazione con John Zorn, prendendo parte al progetto Hemophiliac insieme a Ikue Mori. La sua attività musicale è intensa e di lì a poco incide con i Fantômas un nuovo album, che si intitola "Delirium Còrdia". Una delle sue interpretazioni musicali è inoltre presente in alcuni brani facenti parte di un album della cantante Björk.

Negli anni successivi realizza nuovi album: "Suspended Animation" con i Fantômas e "General Patton vs. The Ex-Ecutioners" con gli Ex-Ecutioners, in cui si esibisce utilizzando versi rap. Inoltre intraprende anche la carriera di attore, ricoprendo il ruolo di protagonista del film "Firecracker" diretto da Steve Balderson.

Nel 2006 prende parte a un importante progetto musicale, Peeping Tom, insieme a Norah Jones, i Massive Attack e Amon Tobin. In questo stesso anno insieme all'amico Trevor Dunn partecipa al progetto sperimentale di John Zorne, i Moonchild.

L'anno successivo, con lo pseudonimo di Mondo Cane, tiene tre concerti con un'orchestra durante il quale canta numerose canzoni italiane, in lingua italiana, degli anni Sessanta. Dal 2008 al 2010 la sua attività è molto intensa: realizza insieme a Dan The Automator il progetto Crudo in cui si esibisce con sonorità hip hop/rock, realizza le musiche del film "Crank: High Voltage" e le musiche del film "La solitudine dei numeri primi", tratto dall'omonimo romanzo di successo di Paolo Giordano.