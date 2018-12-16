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Hugh Jackman

Hugh Jackman

Hugh Jackman

Biografia Il lupo perde il pelo

Ha fatto "X-men", "Van Helsing" e "Codice: Swordfish", è vero, ma Hugh Jackman è un attore colto e consapevole. Dopo essersi laureato in Comunicazione all'University of Technology di Sydney, ha intrapreso un percorso formativo all'Actors Center e in seguito si è specializzato in Arte Drammatica alla Western Australian Academy of Performing Arts. Si attendono da lui, alla luce di tutto ciò, pellicole un po' più sostanziose.

Le premesse ci sono tutte per questo bel ragazzo nato il 12 ottobre 1968 a Sydney e approdato al mondo dello spettacolo nel 1994 grazie alla serie tv "Blue Heelers" e al telefilm, prodotto dalla televisione australiana, "Corelli". Ma è come interprete di musical a teatro ("La bella e la bestia", "Oklahoma!") che Hugh Jackman sfonda, mettendo in evidenza le sue doti canore. Grazie all'interpretazione di Curly in "Oklahoma!" al Royal National Theatre, ottiene la candidatura al premio Olivier come Miglior attore di Musical.

Grazie al suo esordio filmico (la commedia "Paperback hero", 1998), e al drammatico "Erskineville kings" il giovane attore, aitante quanto basta per divenire un sex-symbol, attira l'attenzione del regista Bryan Singer, alla disperata ricerca di qualcuno che interpreti Wolverine, l'animalesco supereroe nei suoi "X-Men" e "X-Men 2" (2000- 2002, con Patrick Stewart e Halle Berry).

Jackman diviene subito una delle rivelazioni dell'anno, anche se la sua fisionomia, per quel film, è stata decisamente manipolata. Ma già nel 2001, grazie al già ricordato "Nome in codice: Swordfish", il fascinoso Hugh ha avuto modo di dimostrare che è anche in grado di recitare senza troppi trucchi in faccia. Quello stesso anno, poi, si è fatto apprezzare per due ottime sofisticate commedie, nelle quali l'abbiamo visto al fianco di due primedonne quali Ashley Judd ("Qualcosa da amare") e Meg Ryan ("Kate and Leopold").

Nel 1996 ha sposato la collega Deborra-Lee Furness (conosciuta sul set della serie "Corelli"), e hanno adottato un figlio. Sia nel 2000 che nel 2001, il magazine "People" l'ha inserito nella classifica dei cinquanta attori più belli del pianeta.

Tra i suoi hobby ci sono il golf, il windsurf, il pianoforte e la chitarra.

Nel 2003 la sua interpretazione di Peter Allen nell' edizione newyorkese di "The Boy from Oz" gli vale il Tony Award come miglior interprete maschile, mentre nell'autunno 2006 escono nelle sale Scoop di Woody Allen e The Prestige, diretto da Christopher Nolan e The Fountain di Darren Aronofsky.

Nel 2008 affianca Nicole Kidman in "Australia"m kolossal epico di Baz Luhrmann; nello stesso anno, la rivista "People" lo proclama "Uomo più sexy del mondo" nella sua classifica annuale; Hugh avrà inoltre l'onore di presentare la Notte degli Oscar 2009. E nel 2009 esce "X-Men le origini: Wolverine", dove indossa ancora i panni del "peloso" protagonista. L'ultimo capitolo per il suo personaggio è "Logan - The Wolverine" del 2017. Sempre nello stesso anno è protagonista di "The Greatest Showman", film biografico e musicale sulla vita di P. T. Barnum, l'inventore del circo.

Filmografia essenziale di Hugh Jackman

  • - Paperback Hero, regia di Antony J. Bowman (1999)
  • - Erskineville Kings, regia di Alan White (1999)
  • - X-Men, regia di Bryan Singer (2000)
  • - Qualcuno come te (Someone Like You...), regia di Tony Goldwyn (2001)
  • - Codice: Swordfish, regia di Dominic Sena (2001)
  • - Kate & Leopold, regia di James Mangold (2001)
  • - X-Men 2, regia di Bryan Singer (2003)
  • - Van Helsing, regia di Stephen Sommers (2004)
  • - X-Men - Conflitto finale (X-Men: The Last Stand), regia di Brett Ratner (2006)
  • - Scoop, regia di Woody Allen (2006)
  • - The Fountain - L'albero della vita, regia di Darren Aronofsky (2006)
  • - The Prestige, regia di Christopher Nolan (2006)
  • - Stories of Lost Souls, registi vari (2006)
  • - Sex List - Omicidio a tre (Deception), regia di Marcel Langenegger (2007)
  • - Australia, regia di Baz Luhrmann (2008)
  • - X-Men le origini - Wolverine (X-Men Origins: Wolverine), regia di Gavin Hood (2009)
  • - X-Men - L'inizio (X-Men: First Class), regia di Matthew Vaughn (2011) - cameo non accreditato
  • - Il ventaglio segreto (Snow Flower and the Secret Fan), regia di Wayne Wang (2011)
  • - Butter, regia di Jim Field Smith (2011)
  • - Real Steel, regia di Shawn Levy (2011)
  • - Les Misérables, regia di Tom Hooper (2012)
  • - Comic Movie (Movie 43), registi vari (2013)
  • - Wolverine - L'immortale (The Wolverine), regia di James Mangold (2013)
  • - Prisoners, regia di Denis Villeneuve (2013)
  • - X-Men: Giorni di un futuro passato (X-Men: Days of Future Past), regia di Bryan Singer (2014)
  • - Logan - The Wolverine (Logan), regia di James Mangold (2017)
  • - The Greatest Showman, regia di Michael Gracey (2017)

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Domenica 16 dicembre 2018 08:47:27

Un uomo, un attore solare. Bello e dall'anima buona. Ottime capacità interpretative. Penso sia difficile essere una persona nota e mantenere i propri equilibri. Lui è capace ed e' questo che importa. Il suo amore è importante; l'unione fa la forza.

Da: Frigerio Cecilia

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Chi l'ha detto?

Noi siamo ciò che pensiamo; così come desideriamo di essere, diventiamo!
Dai nostri pensieri, desideri ed abitudini, noi eleviamo al massimo la dignità divina della nostra natura oppure ci chiniamo per soffrire ed imparare.

J. Todd Ferrier

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