Hugh Jackman
Biografia • Il lupo perde il pelo
Ha fatto "X-men", "Van Helsing" e "Codice: Swordfish", è vero, ma Hugh Jackman è un attore colto e consapevole. Dopo essersi laureato in Comunicazione all'University of Technology di Sydney, ha intrapreso un percorso formativo all'Actors Center e in seguito si è specializzato in Arte Drammatica alla Western Australian Academy of Performing Arts. Si attendono da lui, alla luce di tutto ciò, pellicole un po' più sostanziose.
Le premesse ci sono tutte per questo bel ragazzo nato il 12 ottobre 1968 a Sydney e approdato al mondo dello spettacolo nel 1994 grazie alla serie tv "Blue Heelers" e al telefilm, prodotto dalla televisione australiana, "Corelli". Ma è come interprete di musical a teatro ("La bella e la bestia", "Oklahoma!") che Hugh Jackman sfonda, mettendo in evidenza le sue doti canore. Grazie all'interpretazione di Curly in "Oklahoma!" al Royal National Theatre, ottiene la candidatura al premio Olivier come Miglior attore di Musical.
Grazie al suo esordio filmico (la commedia "Paperback hero", 1998), e al drammatico "Erskineville kings" il giovane attore, aitante quanto basta per divenire un sex-symbol, attira l'attenzione del regista Bryan Singer, alla disperata ricerca di qualcuno che interpreti Wolverine, l'animalesco supereroe nei suoi "X-Men" e "X-Men 2" (2000- 2002, con Patrick Stewart e Halle Berry).
Jackman diviene subito una delle rivelazioni dell'anno, anche se la sua fisionomia, per quel film, è stata decisamente manipolata. Ma già nel 2001, grazie al già ricordato "Nome in codice: Swordfish", il fascinoso Hugh ha avuto modo di dimostrare che è anche in grado di recitare senza troppi trucchi in faccia. Quello stesso anno, poi, si è fatto apprezzare per due ottime sofisticate commedie, nelle quali l'abbiamo visto al fianco di due primedonne quali Ashley Judd ("Qualcosa da amare") e Meg Ryan ("Kate and Leopold").
Nel 1996 ha sposato la collega Deborra-Lee Furness (conosciuta sul set della serie "Corelli"), e hanno adottato un figlio. Sia nel 2000 che nel 2001, il magazine "People" l'ha inserito nella classifica dei cinquanta attori più belli del pianeta.
Tra i suoi hobby ci sono il golf, il windsurf, il pianoforte e la chitarra.
Nel 2003 la sua interpretazione di Peter Allen nell' edizione newyorkese di "The Boy from Oz" gli vale il Tony Award come miglior interprete maschile, mentre nell'autunno 2006 escono nelle sale Scoop di Woody Allen e The Prestige, diretto da Christopher Nolan e The Fountain di Darren Aronofsky.
Nel 2008 affianca Nicole Kidman in "Australia"m kolossal epico di Baz Luhrmann; nello stesso anno, la rivista "People" lo proclama "Uomo più sexy del mondo" nella sua classifica annuale; Hugh avrà inoltre l'onore di presentare la Notte degli Oscar 2009. E nel 2009 esce "X-Men le origini: Wolverine", dove indossa ancora i panni del "peloso" protagonista. L'ultimo capitolo per il suo personaggio è "Logan - The Wolverine" del 2017. Sempre nello stesso anno è protagonista di "The Greatest Showman", film biografico e musicale sulla vita di P. T. Barnum, l'inventore del circo.
Filmografia essenziale di Hugh Jackman
- - Paperback Hero, regia di Antony J. Bowman (1999)
- - Erskineville Kings, regia di Alan White (1999)
- - X-Men, regia di Bryan Singer (2000)
- - Qualcuno come te (Someone Like You...), regia di Tony Goldwyn (2001)
- - Codice: Swordfish, regia di Dominic Sena (2001)
- - Kate & Leopold, regia di James Mangold (2001)
- - X-Men 2, regia di Bryan Singer (2003)
- - Van Helsing, regia di Stephen Sommers (2004)
- - X-Men - Conflitto finale (X-Men: The Last Stand), regia di Brett Ratner (2006)
- - Scoop, regia di Woody Allen (2006)
- - The Fountain - L'albero della vita, regia di Darren Aronofsky (2006)
- - The Prestige, regia di Christopher Nolan (2006)
- - Stories of Lost Souls, registi vari (2006)
- - Sex List - Omicidio a tre (Deception), regia di Marcel Langenegger (2007)
- - Australia, regia di Baz Luhrmann (2008)
- - X-Men le origini - Wolverine (X-Men Origins: Wolverine), regia di Gavin Hood (2009)
- - X-Men - L'inizio (X-Men: First Class), regia di Matthew Vaughn (2011) - cameo non accreditato
- - Il ventaglio segreto (Snow Flower and the Secret Fan), regia di Wayne Wang (2011)
- - Butter, regia di Jim Field Smith (2011)
- - Real Steel, regia di Shawn Levy (2011)
- - Les Misérables, regia di Tom Hooper (2012)
- - Comic Movie (Movie 43), registi vari (2013)
- - Wolverine - L'immortale (The Wolverine), regia di James Mangold (2013)
- - Prisoners, regia di Denis Villeneuve (2013)
- - X-Men: Giorni di un futuro passato (X-Men: Days of Future Past), regia di Bryan Singer (2014)
- - Logan - The Wolverine (Logan), regia di James Mangold (2017)
- - The Greatest Showman, regia di Michael Gracey (2017)
Frasi di Hugh Jackman
Una volta la rappresentazione della mascolinità era ben diversa. Nella scultura, nella pittura, gli uomini erano grandi e forti, con grandi pance per ridere di cuore. La loro fisicità era la trasposizione di una solidità interiore. Oggi sulle riviste di moda gli uomini sono tutti anoressici, pallidi, stretti nelle spalle. Sembrano sempre costipati. E quando parlano sembra che squittiscano. È l'esteriorizzazione della loro debolezza. Sono diventati femmine.
Ci vuole sentimento. Oggi gli uomini non corteggiano più. Dicono che non è più di moda, che è roba da deboli. Tutte scuse. La verità è che sono troppo pigri. Io sarò all’antica ma adoro fare la corte a una donna.
Una notte mi sono svegliato di soprassalto: mia figlia piangeva a dirotto. Mi sono precipitato in camera sua, l’ho presa in braccio. C’era la tata. Le ho chiesto: "È molto che piange?". E le ho fatto il terzo grado. Sono andato avanti un pezzo. Poi mi sono accorto che mi guardava sconcertata dalla vita in giù. Ho abbassato gli occhi: ero completamente nudo.
Oggigiorno il messaggio è: prenditi la donna che vuoi. È come girare per il supermercato con la lista della spesa. Tette grosse, ok. Sedere alto, ok. Non rompe. Perfetta. Invece la domanda che bisogna porsi non è "cosa voglio?", ma "cosa ho da offrirle?"
Purtroppo gli uomini hanno perso coscienza del proprio ruolo. Si depilano. Sulla mensola del bagno hanno più cremine delle donne. Sono timidi, piangono.
Sono cresciuto in Australia, dove tra uomini ci si saluta schiarendosi la voce e se due si abbracciano apriti cielo. Certo, anch’io a volte mi commuovo. Ma l’odierno concetto di virilità non lo capisco proprio.
Mia moglie non è molto contenta che io sia così in forma. Mi preferisce quando mi lascio un po’ andare. Dice che il compito di un marito è di mettere in mostra la moglie, non di oscurarla. Però poi la sera, quando siamo soli, i miei muscoli le piacciono molto.
Quando avevo otto anni i miei genitori si sono separati. Sono rimasto con mio padre e i miei quattro fratelli, tutti più grandi. Ma io volevo mia madre. Anche se la odiavo per avermi abbandonato. Mi sono chiuso in me stesso, mi nascondevo da tutti, non parlavo più. Ma il vero momento di crisi è arrivato qualche anno più tardi. Mi sentivo sempre fuori posto: in famiglia, a scuola, all’università. Ero un ragazzo molto arrabbiato. Ce l’avevo con la vita, con mio padre, con tutto.
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Foto e immagini di Hugh Jackman
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Hugh Jackman. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Hugh Jackman.
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