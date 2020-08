Biografia • Venere nera a Hollywood

Una delle più belle modelle-attrici degli anni 2000 (memorabile il suo bikini mozzafiato in "007 - Die another day", quando, come la Ursula Andress di "007 - Licenza di uccidere" esce dalle acque esibendo un corpo da favola), Halle Berry nasce il 14 agosto 1966 a Cleveland, Ohio. Figlia di genitori divorziati (si separano quando Halle ha solo quattro anni), la sua infanzia ruota intorno alla figura della madre, un'infermiera psichiatrica. Il padre soffre di gravi disturbi nervosi e ha il brutto vizio dell'alcool.

E' proprio grazie all'esempio della madre che Halle Berry riesce ad emergere in un quartiere in prevalenza di bianchi, affermandosi non solo per la sua bellezza ma anche per le sue qualità di tenacia e di volontà.

Alla high school si rivela studentessa brillante, anche se ovviamente è la sua bellezza a porla sempre al centro dell'attenzione. A diciassette anni partecipa al suo primo concorso di bellezza: Miss Teen Ohio. Vince, ma questo è solo l'inizio. Al tempo delle scuole superiori Halle è stata cheerleader, direttrice del giornale della scuola e reginetta del ballo di fine anno. Inoltre è stata anche Miss "All American" e rappresentante degli Stati Uniti al concorso di Miss Mondo.

Halle Berry ha anche studiato giornalismo radiotelevisivo a Cleveland (al Cuyahoga Community College), ma un'esperienza come reporter per un'emittente locale toglie ogni fascino alla professione e induce Halle ad accettare un lavoro da indossatrice a Chicago. La carriera di attrice prende le mosse nel 1989, con la serie TV "Living Dolls". Nel 1991 ottiene una parte nel film "Jungle fever", di Spike Lee.

Il grande successo arriva nel 2001: con il film "X-Men" (con Patrick Stewart), Halle Berry, nei panni della regina dei venti Ororo Munroe alias "Tempesta", conquista un enorme popolarità. Per la sua interpretazione in "Monster's Ball", a fianco di Billy Bob Thornton, nel 2002 vince come attrice protagonista il Premio Oscar. E' stata la prima attrice di colore ad interpretare il ruolo di "Bond girl" nella super-conservatrice serie di 007, tratta dai romanzi di Ian Fleming. Nel 2004 interpreta il film "Catwoman".

Halle Berry

Testimonial della casa cosmetica Revlon e di Versace, molto impegnata in organizzazioni per la tutela dell'infanzia, è stata sposata con il campione di baseball David Justice. Dopo avere divorziato, nel 2001 si è nuovamente sposata con il musicista Eric Benet.

Tra i riconoscimenti ricevuti ricordiamo: il Premio Donna dell'Anno 2006 (dell'Hasty Pudding Theatricals); la 2.333esima stella del "Walk of fame" hollywoodiano (aprile 2007); la donna vivente più sexy (2008), secondo la rivista "Esquire". Separata nel 2003 anche dal secondo marito, il suo nuovo compagno è il modello franco-canadese Gabriel Aubry, di dieci anni più giovane di lei. Tra i suoi ultimi lavori al cinema ricordiamo "Frankie & Alice" (2010), "Dark Tide" (2011), "Capodanno a New York" (2011), "Cloud Atlas" (2012), "The Call" (2013) e "Comic Movie" (Movie 43, 2013).