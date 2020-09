Biografia

Guillermo Mariotto nasce a Caracas, in Venezuela, il 13 aprile 1966, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Stilista e personaggio televisivo, non sono passate inosservate, ai fedeli telespettatori di “Ballando con le stelle”, la puntigliosità e la severità del giudice Guillermo Mariotto. E' diventato infatti un personaggio tv piuttosto noto, dalla fine degli anni 2010, grazie alla sua partecipazione al popolare programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

Nello stesso periodo lo stilista ha raccontato alcuni particolari inediti della sua vita. Ad esempio, ha parlato di sua madre, definendola un’eroina per come sia riuscita a laurearsi in Odontoiatria nonostante avesse tre figli. Del padre invece ha rivelato:

“Mio padre era avvocato ed era molto geloso di mia madre. La gelosia è una delle malattie più brutte del mondo. Io sono andato via e ho conosciuto il mondo proprio perché mio padre era così, estremamente severo. Alla fine l’ho ringraziato, anche se è stato duro”.

Foto di Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto stilista

La carriera di Guillermo Mariotto nel settore della moda comincia piuttosto presto, dato che questa è sempre stata una sua grande passione. Proprio per studiare ed approfondire il mondo della moda e dell’arte prosegue gli studi laureandosi presso la “California College of Arts and Craft”, a San Francisco.

L’incontro con Raniero Gattinoni, nel 1988, spiana la strada di Guillermo Mariotto verso l’affermazione professionale. Il noto stilista italiano, infatti, gli affida la realizzazione di capi unici all’interno della maison. La particolarità di Mariotto consiste nella capacità innata di mettere in risalto la sfera emotiva e spirituale negli abiti che realizza.

Alla morte di Gattinoni, avvenuta nel 1994, Mariotto assume la direzione creativa della casa di moda. L'esordio come direttore creativo avviene con una collezione dedicata ad EVA, fonte d'ispirazione per la scena della sfilata nuda, nel film Prêt-à-Porter, di Robert Altman (1994, con Marcello Mastroianni e Sophia Loren).

Oltre alla realizzazione di abiti di scena per il teatro, la televisione, il cinema e l’opera lirica, lo stilista ha realizzato paramenti sacri per il Papa Benedetto XVI nel giugno 2007, in occasione della visita del Pontefice ad Assisi.

Guillermo Mariotto in tv

Guillermo si diletta nel ruolo di giudice nei programmi televisivi: oltre che nel già citato programma “Ballando con le stelle” (dove è presente a partire dal 2005) ha partecipato anche a “Notti sul ghiaccio”.

Lo abbiamo visto poi nella giuria di tre edizioni del concorso nazionale “Miss Italia” (2007, 2009 e 2010).

Nel 2017 è opinionista fisso nella trasmissione The Real su TV8. L'anno seguente è ospite fisso su Rai 1 a Domenica in. Nel 2019-2020 è a Detto fatto, su Rai 2. Nel 2020 è nella giuria de Il cantante mascherato (Rai 1) e torna di nuovo a Ballando con le stelle.

Vita privata di Guillermo Mariotto

Non si conosce molto della vita privata di questo stilista, perché è abbastanza riservato e ci tiene a tutelare la sua privacy. Da alcune interviste rilasciate, trapela la forte fede religiosa.

Stando a quello che dicono i rumors, Guillermo Mariotto non è sposato: pare che sia ancora alla ricerca della persona che riesca a fargli battere il cuore.

A causa del suo carattere puntiglioso e severo, più volte è stato attaccato nei contesti televisivi, costringendo la conduttrice Milly Carlucci a difenderlo dalle critiche mosse nei suoi confronti.

Tra le confessioni trapelate circa la sua vita privata, ce n’è una che risale al 2019. Ai microfoni di “Un giorno da pecora” ha rivelato di essere stato uno schiavo del sesso. La dipendenza dal sesso lo costringeva ad avere rapporti sessuali almeno tre volte al giorno, con la stessa persona.

Durante il programma “Ballando con le stelle” aveva anche raccontato un sogno erotico che aveva come protagonista Selvaggia Lucarelli (sua collega nella giuria).