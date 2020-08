Biografia

Julen Lopetegui Argote nasce il 28 agosto del 1966 ad Asteasu. Cresciuto come calciatore nelle giovanili della Real Sociedad, arriva fino alla Real Sociedad B, la seconda squadra che milita in Segunda Divisiòn B, ma non ha la possibilità di esordire in prima squadra: giocando come portiere, infatti, è chiuso da Luis Arconada, da José Luis Gonzàlez Vàzquez e da Agustìn Elduayen.

Un giovane portiere

A diciannove anni, quindi, passa al Real Madrid: è il 1985, anno in cui viene integrato nel Castilla, la seconda squadra dei Blancos. Qui rimane fino al 1988, quando si trasferisce al Las Palmas in prestito. L'anno successivo Julen Lopetegui entra nella prima squadra del Real, anche se solo come terzo portiere: nel giro di due stagioni raggranella appena una presenza, nel penultimo turno di campionato della stagione 1989-1990, in occasione di un derby contro l'Atlético Madrid finito tre a tre.

Così, ai margini della squadra, Lopetegui nel 1991 viene ceduto al CD Logrones, dove ha finalmente l'opportunità di giocare e di mettere in mostra il proprio potenziale nei 108 match disputati in Prima Divisione.

La seconda metà degli anni '90

Nel 1994, per altro, diventa il primo giocatore della squadra a ricevere una convocazione in nazionale: il 23 marzo esordisce in un'amichevole contro la Croazia disputata all'Estadio Luis Casanova di Valencia e persa per due a zero, in quella che sarà la sua unica partita con la maglia della Spagna.

Nello stesso anno, dopo aver preso parte ai Mondiali di USA '94 senza mai scende in campo, viene acquistato dal Barcellona: inizialmente è il secondo portiere alle spalle di Carles Busquets, ma ben presto viene scavalcato nelle gerarchie. Nel 1996, con l'arrivo in blaugrana di Vitor Baìa, Julen Lopetegui diventa il terzo portiere. L'anno seguente, quindi, lascia la Catalogna per tornare a Madrid: non nel Castilla né al Real, ma al Rayo Vallecano, che gioca in Segunda Divisiòn.

Nel 1999 viene promosso in Primera Divisòn, ma anche in questo caso perde il posto, diventando il secondo di Kasey Keller e poi venendo superato anche da Imanol Etxeberria.

Julen Lopetegui negli anni 2000: la carriera di allenatore

Così, nell'estate del 2002 Lopetegui decide di appendere i guanti al chiodo. Nel giugno del 2003 diventa l'allenatore del Rayo Vallecano, ma viene esonerato già a novembre, con la squadra in zona retrocessione, dopo una partita persa in casa contro l'Eibar. Diventato osservatore per il Real Madrid, nel giugno del 2008 viene scelto come allenatore del Castilla, abbandonando il ruolo l'anno seguente.

Gli anni 2010

Nell'estate del 2010 entra nello staff tecnico della nazionale spagnola in qualità di ct dell'Under 19 e dell'Under 20. Due anni più tardi, conclusi i Giochi Olimpici di Londra, prende il posto di Luis Milla sulla panchina dell'Under 21, che nel 2013 conduce agli Europei in Israele vincendo il titolo continentale.

Lopetegui allena, inoltre, l'Under 20 che prende parte ai Mondiali di Turchia, venendo eliminato dall'Uruguay ai quarti di finale. Nella primavera del 2014 si dimette per diventare allenatore del Porto. Conclusa la prima stagione in seconda posizione in campionato e con una duplice eliminazione nella Coppa della lega portoghese e nella Coppa di Portogallo, in Champions League viene fermato dal Bayern Monaco ai quarti di finale.

La seconda metà degli anni 2010

Nel gennaio del 2016 viene esonerato, senza essere riuscito a vincere alcun titolo, con il Porto che è ultimo nel girone della Coppa della lega portoghese e terzo in campionato. A luglio viene nominato commissario tecnico della Spagna al posto di Vicente Del Bosque, e riesce a qualificarsi ai Mondiali vincendo il proprio girone - lo stesso dell'Italia, che invece verrà esclusa.

Il 22 maggio rinnova per altri due anni il contratto con la federazione iberica, ma a giugno, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali in Russia, viene reso noto che Julen Lopetegui sarà il nuovo allenatore del Real Madrid nella stagione successiva. Per questo viene esonerato da Luis Rubiales, presidente della federazione, e sostituito da Fernando Hierro.

Lopetegui sostituisce Zinédine Zidane sulla panchina madrilena per soli quattro mesi; dopo diverse sconfitte anche di rilievo, viene rimpiazzato dalla società con Santiago Solari. All'inizio del mese di giugno 2019 Julen Lopetegui si accorda per diventare il nuovo tecnico del Siviglia. Un anno più tardi conquista il primo trofeo internazionale della carriera, l'Europa League (la sesta per la società spagnola), battendo in finale l'Inter di Antonio Conte.