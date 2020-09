Biografia • Bella vita

Messicana, per lungo tempo interprete di diverse telenovelas di successo e ora bellissima attrice di grido, Salma Valgarma Hayek Jiménez nasce a Coatzacoalcos, Veracruz, il 2 settembre 1966, figlia di un uomo d'affari di origine libanese e di una cantante lirica.

A dodici anni viene espulsa dal collegio di suore in Louisiana dove i suoi genitori l'hanno mandata a studiare, non per questioni di basso profitto scolastico, quanto per le sue continue bravate e per l'eccessiva esuberanza.

Dopo l'high school frequentata a Houston, Salma si iscrive all'Università di Città del Messico per studiare relazioni internazionali ma abbandona presto i corsi per inseguire il sogno di diventare un'attrice. Muove i suoi primi passi nel mondo del teatro debuttando nel ruolo di Jasmine in un adattamento de "La lampada di Aladino"; compare poi in numerosi spot pubblicitari e quindi entra a far parte del cast di "Nueva Amanecer", una serie tv piuttosto seguita in Messico.

Poco dopo Salma viene scelta per interpretare il ruolo della protagonista nella soap opera 'Teresa' e in breve diventa una delle attrici più popolari della televisione messicana. Lei però sogna il cinema, così a ventuno anni si trasferisce a Los Angeles per perfezionare il suo inglese e soprattutto per studiare recitazione con Stella Adler.

Nel 1993 finalmente ottiene un piccolo ruolo nel film di Allison Anders, "Mi vida loca" (purtroppo inedito in Italia), ma è solo nel 1995 che Salma si fa notare dal grande pubblico, grazie alla partecipazione a "Desperado" di Robert Rodriguez, accanto ad Antonio Banderas (con il quale, si vocifera, avrebbe avuto una breve passione anche fuori dal set). Sempre diretta da Rodriguez, partecipa a "Four Rooms" (1995) e compare nei panni di ballerina vampira in "Dal tramonto all'alba" (1996). Tutti ruoli eccessivi che la rendono popolare tra gli appassionati di action e horror movies.

Nel 1997 ottiene il suo primo ruolo da protagonista nella commedia "Mela e tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa", mentre nel 1999 compare in "Studio 54", nel western fantascientifico "Wild Wild West", nell'horror "The Faculty" e nel nostalgico "Nessuno scrive al colonnello", dimostrando di sapersi muovere tra i generi cinematografici con grande disinvoltura.

Dopo aver interpretato Lola nel film di Antonio Cuadri "La grande vita", Salma veste i panni di Frida Kahlo nell'ultimo lavoro di Julie Taymor "Frida", presentato in concorso alla 59a Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Il film le regala un'enorme successo e le permette di conquistare la nomination all'Oscar come migliore attrice protagonista.

Una piccola curiosità relativa al suo travolgente fascino: anche Salma è riuscita ad entrare nel Pantheon delle donne che popolano i sogni maschili: nel 1996 infatti la rivista "People" l'ha inserita nella classifica delle 50 donne più belle del pianeta.

Il 14 febbraio 2009 si unisce in matrimonio con il miliardario francese Francois-Henri Pinault, proprietario dell'impero PPR (Gucci, Christie' s, Puma e altri marchi di lusso). La coppia ha una bambina, di nome Valentina Paloma.