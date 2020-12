Biografia

Giancarlo Giorgetti nasce il 16 dicembre del 1966 a Cazzago Brabbia, in provincia di Varese. Dopo le scuole superiori, si iscrive all'Università Bocconi di Milano dove si laurea in Economia. Successivamente diventa revisore contabile e commercialista professionista. Divenuto sostenitore della Lega Nord, nel 1996 viene eletto parlamentare alla Camera dei deputati.

Gli anni 2000

Nel 2001 viene confermato in Parlamento, eletto nel collegio maggioritario di Sesto Calende. Dopo essere stato consigliere di Credieuronord e revisore contabile del Comune di Varese, Giancarlo Giorgetti guida come sindaco il proprio paese di origine a capo della Lista per Cazzago - Lega Nord Padania, mantenendo tale incarico fino al 2004.

A partire dal 2002 è segretario nazionale della Lega Lombarda: conserverà questo ruolo per dieci anni, fino al 2012.

A livello di politica nazionale, è l'autore principale della Legge 40/2004, relativa alla procreazione assistita. E' presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione tra il 2001 e il 2006.

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2006 il politico varesino viene confermato in Parlamento, eletto deputato nella circoscrizione Lombardia 1 come secondo candidato della lista Lega Nord Padania - Movimento per l'autonomia. Nello stesso anno rifiuta un finanziamento da 100mila euro garantitogli dal banchiere Gianpiero Fiorani, il quale viene invitato dallo stesso Giancarlo Giorgetti a fornire quei soldi alla società di calcio del Varese, per consentire la sua iscrizione al campionato di Serie C2.

Giancarlo Giorgetti

Nel gennaio del 2008 prende parte al summit che si svolge al Grott dal Prévat di Bosco Luganese tra la Lega dei Ticinesi e la Lega Nord, con la partecipazione del Presidente della Provincia di Como Leonardo Carioni, del deputato svizzero Norman Gobbi, del Consigliere di Stato svizzero Marco Borradori, del Presidente dei leghisti ticinesi Giuliano Bignasca e del segretario federale della Lega Nord Umberto Bossi: l'evento viene definito una "piccola Yalta leghista".

Il futuro è dei giovani come Giorgetti, ma non diciamolo troppo forte perché sennò si monta la testa. (Umberto Bossi)

Sempre nel 2008, Giorgetti viene eletto ancora in Parlamento.

Giancarlo Giorgetti negli anni 2010

Nel 2011 è relatore della manovra economica correttiva che viene approvata alla Camera in via definitiva il 15 luglio con 316 voti favorevoli, 3 astensioni e 284 voti negativi in seguito alla questione di fiducia posta dal governo.

Nel 2013 è capogruppo per la Lega Nord alla Camera dei Deputati per la XVII legislatura e diventa Presidente della commissione parlamentare permanente: in virtù di tale incarico viene invitato da Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, a far parte del cosiddetto Gruppo dei Saggi che ha il compito di predisporre iniziative di legge in ambito sociale ed economico.

Nel corso della stessa legislatura è anche Presidente della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La seconda metà degli anni 2010

Dal 27 marzo 2018 Giancarlo Giorgetti torna ad essere capogruppo per la Lega Nord alla Camera dei Deputati per la XVIII legislatura. Considerato a tutti gli effetti il N°2 del suo partito (dopo Matteo Salvini), è inoltre uno dei principali soggetti coinvolti nel tentativo della Lega di trovare un accordo per un governo con il Movimento 5 Stelle che non escluda Forza Italia dopo il responso delle elezioni del 4 marzo e le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In questo periodo, il nome di Giorgetti è tra i possibili candidati al ruolo di Presidente della Camera (ruolo che poi verrà attribuito al pentastellato Roberto Fico) o addirittura Presidente del Consiglio. Dal 1° giugno 2018, con la nascita del nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, a Giorgetti viene affidata la carica di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.