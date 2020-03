Biografia

Vincenzo Edward Pazienza - conosciuto come Vinny Paz - nasce il 16 dicembre del 1962 a Cranston, nel Rhode Island. Diventato un pugile, negli anni Ottanta si costruisce una reputazione nella East Coast mettendo insieme una serie impressionante di vittorie, sconfiggendo tra gli altri Melvin Paul, Joe Frazier Jr., Harry Arroyo, Nelson Bolanos e Roberto Elizondo.

Il primo titolo mondiale di Vinny Paz

Il 7 giugno del 1987 conquista il suo primo titolo mondiale a Providence, sconfiggendo Greg Haugen dopo 15 round e diventando campione dei pesi leggeri IBF (i due, per altro, si incontreranno altre volte nel corso della loro carriera).

Passato ai pesi welter affronta nuovi pugili: nel 1988 Pazienza perde contro il campione mondiale WBC Roger Mayweather, per poi essere battuto un paio di anni più tardi da Hector Camacho, campione WBO, e da Loreto Garza, campione WBA.

I problemi di peso

In questo periodo Vincenzo inizia ad avere problemi nell'arrivare al peso adatto per gli incontri: dopo il match contro Mayweather, per esempio, collassa a terra negli spogliatoi a causa di una pericolosa disidratazione, e viene trasportato di corsa in ospedale.

In seguito al Ko rimediato contro Garza, quindi, Pazienza decide di passare a una classe di peso più in linea con le sue caratteristiche fisiche, forse in contrasto con la volontà del suo manager Lou Duva.

Nuovo peso, nuove vittorie

Nel 1991, pertanto, il pugile americano passa ai pesi superleggeri, conquistando in occasione del suo primo incontro in questa categoria il titolo USBA contro Ron Amundsen dopo dodici round. In effetti, nelle nuove condizioni Pazienza appare non solo più in salute, ma anche più forte e più veloce.

Dopo avere battuto il campione WBA Gilbert Dele a Providence, Vinny Paz diventa il secondo pugile nella storia della boxe a conquistare il titolo mondiale sia tra i pesi leggeri che tra i pesi superleggeri.

L'incidente

In seguito a questo lieto evento, tuttavia, Pazienza è vittima di un grave incidente stradale che porta i medici che lo visitano a preannunciargli che non sarà più in grado di tornare a camminare, e tanto meno a combattere.

Nonostante questa infausta previsione, Vincenzo si sforza e si impegna per ritornare l'uomo di un tempo: dopo avere indossato un dispositivo medico denominato Halo (una sorta di collare in metallo di forma circolare) per tre mesi, riesce a smentire quel che gli avevano predetto i dottori e a ritornare sul ring, per riconquistare quel titolo che a causa dell'incidente aveva lasciato.

Il grande ritorno

Vinny Paz sconfigge il campione WBC Luis Santana dopo dieci round.

Pazienza è, così, protagonista di quello che viene considerato all'unanimità come il più grande ritorno nella storia del pugilato: i diritti di questa storia vengono poi venduti alla Verdi Corrente Productions, e dalla vicenda viene tratto - anni dopo - un film, in cui Pazienza è interpretato da Miles Teller.

Nuove vittorie

Dopo l'incontro con Santana, intanto, il pugile prosegue battendo per Ko tecnico al sesto round Brett Lally e, sempre per Ko tecnico, Lloyd Honeyghan. Successivamente vince il titolo IBO vacante contro DanSherry, prima di sconfiggere per due volte Roberto Duran ai punti per la categoria IBC.

Un match storico

Nel giugno del 1995 va in scena un match storico tra Vinny Pazienza e Roy Jones, Jr.: la sfida che sancisce a chi spetta il titolo di campione dei pesi super medi viene vinta da Roy, che passa alla storia come il primo pugile, dall'inizio del CompuBox, a non essere mai colpito durante un turno dall'avversario (tutti e cinque i pugni di Pazienza al quarto round, infatti, sono fuori bersaglio).

Ancora un tentativo

Nel 2002, dopo aver cambiato ufficialmente il proprio cognome da Pazienza a Paz, Vincenzo si rende protagonista del suo ultimo tentativo di ottenere un titolo mondiale, ma viene sconfitto da Eric Lucas, che così sale sul tetto del mondo come campione dei pesi super medi.

Il film del 2016

Nel 2016 viene finalmente distribuito il film che racconta la storia e la vita di Vinny Paz, intitolato "Bleed for this": accanto a Miles Teller nel cast sono presenti anche Aaron Eckhart, Ted Levine e Katey Sagal.