Biografia

Kirk Hammett è un chitarrista statunitense, dal 1983 membro dei Metallica, con i quali ha raggiunto la fama mondiale.

Nasce a San Francisco, in California, il 18 novembre 1962, figlio di Dennis L. Hammett, che lavora per la marina mercantile. Il padre è di origini inglesi, tedesche, scozzesi e irlandesi. La madre, Teofila "Chefela", è di origini filippine.

Kirk cresce ad El Sobrante, dove frequenta la De Anza High School.

Kirk Hammett

Fin da giovane inizia ad interessarsi alla musica, ed in particolare alla vasta collezione di chitarre, bassi e album hard rock del fratello maggiore Sigmund Hammett.

La sua prima chitarra è un modello speciale della Montgomery Ward.

Il suo primo amplificatore è uno speaker da 4 pollici posto all'interno di una scatola da scarpe.

Dopo pochi anni Hammett decide di passare ad una chitarra più prestigiosa: una Fender Stratocaster del 1978.

Sempre alla ricerca di un suono personalizzato, Hammett scambia la sua chitarra con una Gibson Flying V del 1974, chitarra che entra a far parte della sua collezione privata e che utilizzerà per tutta la carriera per registrare alcuni brani.

Lavora saltuariamente da Burger King così da potersi comprare un amplificatore Marshall.

Dal punto di vista artistico una delle figure che maggiormente lo colpiscono è quella di Jimi Hendrix.

Tra i maestri con cui decide di prendere lezioni di chitarra c'è anche Joe Satriani, ispiratore e maestro di molti chitarristi celebri.

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Con l'adolescenza comincia a fondare i primi gruppi e suonare con loro. Il più importante sono gli Exodus di cui è cofondatore nel 1980, quando ha 18 anni, e con cui registra un demo nel 1982.

Proprio nel 1982 la sua band apre per ben due volte un concerto dei Metallica.

Da questo momento Kirk Hammett comincia ad avvicinarsi al trampolino verso il successo e grazie anche ad un po' di fortuna, riesce a partecipare ad un provino dei Metallica.

In questo periodo la band di Los Angeles allontana il chitarrista Dave Mustaine - che fonderà i Megadeth - ed inizia un periodo di provini per sostituirlo.

La carriera con i Metallica

È proprio Kirk Hammett ad essere scelto come nuovo chitarrista solista.

Si unisce così a James Hetfield, Lars Ulrich e Cliff Burton: la formazione che il 25 luglio 1983 pubblica "Kill 'Em All", il primo disco in studio dei Metallica.

Da allora la sua esperienza è in continua evoluzione: partecipa sempre più attivamente alla vita musicale del gruppo di cui fa ormai parte e sviluppa nuove tecniche che mette sempre a disposizione degli altri membri.

Il resto è storia dell'Heavy Metal di cui i Metallica sono assoluti protagonisti, soprattutto se si pensa al continente americano.

Il punto di svolta arriva nel 1991 con il celebre "Black Album" che sdogana il genere Heavy Metal a livello mondiale e popolare, e a cui Kirk Hammett contribuisce molto per dare un cambio stilistico rispetto al passato.

Ad oggi, Kirk Hammett suona ancora nei Metallica che lo considerano elemento fondamentale e integrante per la vita della band.

Nel 2022 fa il suo debutto come artista solista attraverso la pubblicazione dell'EP "Portals", composto da quattro brani strumentali.

Nello stesso anno appare in un cameo nel film "Metal Lords" (di Peter Sollett), interpretando sé stesso.

Kirk Hammett

Vita privata

Nel 1998 sposa Lani Gruttadauro, nata nelle Hawaii.

Dalla coppia nascono i figli Angel Ray Keala Hammett e Vincenzo Kainalu Hammett.

Insieme a Lani, Kirk Hammett compone musica classica.

Curiosità su Kirk Hammett

È un grande appassionato di film horror, tanto che ha scritto un libro intitolato "Too Much Horror Business", pubblicato nel 2012.

Ma non solo. Due anni dopo ha anche creato il festival a tema Kirk Von Hammett's Fear FestEvil.

Del 2019 è la mostra It's Alive! Classic Horror and Sci-Fi Art from the Kirk Hammett Collection: in questo contesto Kirk espone una immensa collezione di cimeli e fumetti a tema horror e fantascientifico.

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