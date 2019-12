Biografia

Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes nasce il 22 dicembre del 1962 a Ipswich, in Gran Bretagna, figlio di Mark, fotografo, e Jennifer, pittrice e scultrice, in una famiglia aristocratica di origini normanne. Maggiore di sei fratelli, nel 1973 si trasferisce con la famiglia in Irlanda, dapprima nel West Cork e poi nella contea di Kilkenny. Tornato in Inghilterra a Salisbury, si iscrive al Chelsea College Art per poi frequentare la Royal Academy of Dramatic Art.

Gli esordi

Nel 1988 entra a far parte della Royal Shakespeare Company, mentre quattro anni più tardi esordisce al cinema, vestendo i panni di Heathcliff nel film "Cime tempestose" (tratto dal celebre omonimo romanzo di Emily Brontë), al fianco di Juliette Binoche.

La consacrazione

La vera consacrazione a livello internazionale, però, arriva solo nel 1993, quando Ralph Fiennes presta il volto all'ufficiale nazista Amon Goeth nella pellicola di Steven Spielberg "Schindler's List": il ruolo gli permette di conquistare una nomination come migliore attore non protagonista agli Oscar.

Nello stesso anno si sposa con l'attrice Alex Kingston e recita nel film di Peter Greenaway "The baby of Macon". Successivamente, viene diretto da Robert Redford in "Quiz Show", dove impersona l'accademico americano Charles Von Doren, e da Kathryn Bigelow in "Strange days".

Nel 1996 Ralph Fiennes è il protagonista de "Il paziente inglese", per la regia di Anthony Minghella (tratto dal romanzo di Michael Ondaatje), grazie al quale ottiene la sua seconda nomination agli Oscar, questa volta come migliore attore protagonista, ma anche un Golden Globe (come migliore attore in un film drammatico), un Bafta, un Satellite Award e uno Screen Actors Guild Award.

Tra il 1997 (anno in cui divorzia dalla moglie) e il 1998 Fiennes prende parte a "Oscar e Lucinda", di Gillian Armstrong, e "The Avengers - Agenti speciali", di Jeremiah S. Chechick (film che gli vale, suo malgrado, un Razzie Award come peggiore attore e un Razzie Award, in coabitazione con Uma Thurman, per la peggiore coppia sullo schermo), ma si concede anche un'incursione nel mondo del doppiaggio prestando la propria voce al film d'animazione "Il principe d'Egitto": performance grazie alla quale vince un Annie Award.

Alla fine degli anni Novanta recita per (sua sorella) Martha Fiennes in "Onegin" e per Neil Jordan in "Fine di una storia", oltre che per Istvan Szabo in "Sunshine".

Gli anni 2000

Torna al cinema nel 2002 comparendo nell'apprezzato thriller di David Cronenberg "Spider", al fianco di Miranda Richardson, per poi lavorare nuovamente con Neil Jordan in un altro thriller, "Red Dragon". Nello stesso periodo partecipa anche a una commedia romantica, "Un amore a 5 stelle", diretta da Wayne Wang, grazie al quale si aggiudica, insieme con Jennifer Lopez, un Teen Choice Award (Choice Movie Liplock).

Nel 2004 viene scelto per interpretare Lord Voldemort in "Harry Potter e il calice di fuoco", di Mike Newell, quarto capitolo della saga del maghetto; nel frattempo, è anche sul set di "Chromophobia", di Martha Fiennes, di "Kidnapped - Il rapimento", di Arie Posin, e di "The costant gardener - La cospirazione", di Fernando Meirelles, pellicola ambientata in Kenya tra le baraccopoli di Loiyangalani e Kibera.

Torna al doppiaggio con "Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro", per poi recitare per James Ivory in "La contessa bianca" e per Robert Edwards in "Land of the blind". Dopo aver preso parte al film per la tv "Bernard & Doris - Complici amici", diretto da Bob Balaban, torna a impersonare Lord Voldemort in "Harry Potter e l'Ordine della Fenice", per la regia di David Yates.

Nel 2008 Ralph Fiennes ritrova Kathryn Bigelow sul set di "The Hurt Locker", ma appare anche in "In Bruges - La coscienza dell'assassino" di Martin McDonagh e in "The reader - A voce alta" di Stephen Daldry. Due anni più tardi si dedica alla commedia in "Tata Matilda e il grande botto", per poi riassaporare i grandi incassi al botteghino con "Harry Potter e i Doni della Morte" (pellicola divisa in due parti).

Gli anni 2010

Dopo essere stato diretto da Louis Leterrier in "Scontro tra titani" e da Stephen Merchant e Ricky Gervais in "L'ordine naturale dei sogni", si cimenta anche dietro la macchina da presa dirigendo nel 2011 il suo primo film da regista, "Coriolanus", in cui appare anche come attore.

In seguito, è nel cast di "Page eight", di David Hare, e di "La furia dei titani", di Jonathan Liebesman, prima di interpretare Gareth Mallory in "Skyfall". Nel 2013 torna alla regia con "The invisible woman", dedicato alla storia d'amore tra Charles Dickens e Nelly Ternan, e si fa dirigere da Wes Anderson nel film "The Grand Budapest Hotel", in uscita l'anno successivo.

Nel 2018 gira "The White Crow", film biografico sulla vita di Rudolf Nureyev. Fiennes oltre alla regia partecipa come attore.