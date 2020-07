Biografia • Guitara portoricana

Jennifer Lopez nasce il 24 luglio 1969 nel Bronx da genitori portoricani. Prende lezioni di danza dall'età di cinque anni e ciò le permette di debuttare nel 1990 come Flygirl all'interno del telefilm comico della Fox "In Living Color". Già all'età di sedici anni era però apparsa in un film, "My Little Girl".

La sua scalata al successo insomma è stata molto rapida, sia in virtù delle sue indubbie doti di performer, sia grazie all'impatto che il suo fisico prorompente e flessuoso riesce ad avere. Fisico noto soprattutto per l'inconfondibile fondoschiena che la celebre cantante ha addirittura provveduto ad assicurare per la straordinaria cifra di un milione di dollari. Una mossa non del tutto sconsiderata, se si pensa che è proprio a quella parte del corpo che deve una parte del suo successo: e per capirlo basti dare una scorsa a qualcuno dei soprannomi che il nobile deretano ha generato, fra cui "the Bottom" o "La Guitara". Tutti riferiti a fondoschiena o curve varie.

D'altronde, la sensuale Jennifer aveva il destino scritto nel sangue, un destino che si chiama musica e soprattutto danza. Tant'è vero che, se quel che narrano le biografie è corretto, a dodici anni viene iscritta dai suoi genitori ad un liceo femminile cattolico, ma ciò non le ha impedito di continuare a prendere lezioni di danza serali, al posto magari di uscire con i suoi coetanei.

Dalla sua voglia di emergere in qualunque campo si spiega il suo successo. Infatti non disdegna neanche il cinema ed è proprio con "Out of sight" di Steven Soderbergh (film che la vede protagonista al fianco di George Clooney)che raggiunge la notorietà internazionale, diventando un sex symbol, venerata e desiderata; per questo film riceve inoltre una nomination all'Indipendent Spirit Award.

Jennifer ci tiene a mantenersi cucita addosso l'immagine di popolana e di donna verace, come più volte ribadito nei testi delle sua canzoni. Basti tradurre uno degli ultimi successi "Jenny From The Block" per rendersene conto.

Popolana o non popolana i capricci sono sempre quelli di una star. Nel 1997 si sposa con Ojani Noa, un cameriere conosciuto durante un pranzo di lavoro ma, instabile, divorzia dopo soli diciotto mesi. Prosegue la carriera cinematografica per poi debuttare nel 1999 anche come cantante. L'album è "On the 6" (prodotto dal nuovo fidanzato e re indiscusso dell'hip-hop Puff Daddy), la cui hit si fionda subito tra le prime in classifica per trasformarsi nel solito tormentone stagionale.

Al cinema presta la sua voce alla formica Azteca nel lungometraggio animato "Z la formica" ma è sempre più alla musica che guarda la vulcanica Jennifer. Il suo secondo album "J.lo" esce preannunciato da fiumi di inchiostro e concentra su di sé le attese di mezzo mondo. Tutti vogliono vedere cosa combinerà ancora la disinibita star latino-americana, qual è il suo nuovo stile, se è cambiata oppure no.

E soprattutto molti aspettano i suoi videoclip, sempre particolarmente gustosi e infarciti delle movenze indecenti e seminude di Jennifer. Intanto però, fra un balletto e l'altro, fra una mossa e un ammiccamento, divorzia dal pigmalione Puff Daddy, uno che se lo incontri per strada temi di finire appeso per i piedi sopra un bidone di acido. Lui è un turbolento, ma neanche Jennifer è una tipa tutta casa e chiesa con le pattine dietro la porta. E allora gli scontri sono all'ordine del giorno, con inevitabile finale di strazianti addii.

Gli impegni della Lopez in questo periodo si moltiplicano anche perché sembra che tutti la vogliano sul set. E lei si concede con piacere, passando da commediole per ragazze di buona famiglia con il fiocchetto sui capelli come "Prima o poi mi sposo" a produzione dai visionari impianti cinematografici come "The cell", nel quale è implicato addirittura un serial killer. Roba seria.

Poi gira il poliziesco "Angel eyes", dove non manca la storia strappalacrime di prassi e si ributta nel videoclip, il genere in cui "The bottom" riesce forse a dare il meglio di sé.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, particolarmente intensa, sono da segnalare, fra i partner "certi", il matrimonio con Chris Judd (conosciuto sul set del suo videoclip "Love don't cost a thing"), da cui però si è poi separata, e la storia con un altro bello del cinema americano, Ben Affleck, con il quale sembrava avrebbe dovuto sposarsi.

Dopo il film "Jersey Girl" (2004, con Ben Affleck e Liv Tyler), nel 2005 recita nel divertente "Quel mostro di suocera" (con Jane Fonda). Nello stesso anno esce il suo disco "Rebirth".

Terminata la relazione con Affleck all'inizio del 2004, si unisce poi a Marc Anthony - cantante e attore statunitense di origini portoricane - sposandolo il 5 giugno 2004. Il marito farà diventare Jennifer Lopez mamma di due gemelli, nati il 22 febbraio 2008.

In Italia, è presente al Festival di Sanremo 2010 come ospite speciale.