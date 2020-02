Biografia • Non solo Brad

Nel 2000 ha sposato Brad Pitt: un buon modo per tirarsi addosso le ire di migliaia di donne sparse in tutto il mondo che non riescono proprio a vedere cosa questa biondina carina abbia più delle altre. Bei lineamenti, eleganza e sobrietà non le fanno certo difetto, ma non è certo quel che si suol definire una bomba sexy. Capacità di comprensione fuori dal comune? Affinità astrali? L'amore è cieco, si sa, meglio non stare troppo ad indagare o, peggio, a razionalizzare i rapporti fra le persone oltre il dovuto. La componente di mistero avvolge tutte le coppie, Jennifer Aniston e Brad Pitt non fanno certo differenza.

Quel che è certo è che "acqua cheta" Jennifer dalla vita ha avuto proprio tutto. Jennifer Aniston è nata il giorno 11 febbraio 1969 a Sherman Oaks, California, è figlia dall'attore di soap di origine greca John Anastassakis (che ha americanizzato il cognome in Aniston per ragioni di copione), per lungo tempo il Victor Kiriakis di "Giorni della nostra vita". Anche la madre Nancy Aniston (tutti in famiglia portano lo stesso cognome!) è un'attrice ed ex modella.

A farle da padrino è stato nientemeno che il grande Telly Savalas, ossia colui che impersonava il mitico tenente Kojak, da quanto si sa, per anni il migliore amico del padre (poi, purtroppo, Savalas è scomparso).

I genitori di Jennifer dopo qualche anno si separano ma Jennifer, mentre studia alla Rudolf Steiner School, vive serena con la madre.

In seguito si trasferisce a New York in cerca di fortuna artistica. Si iscrive alla New York's High School For The Performing Arts, conosciuta anche come la scuola di "Saranno Famosi" e si diploma nel 1987. Ma Jennifer è anche un'artista del pennello e molto del suo tempo è dedicato appunto alla pittura.

I risultati sono clamorosi, se è vero che è riuscita ad esporre un suo quadro di quando aveva undici anni al Metropolitan Museum of Art.

La sua strada è la recitazione e Jennifer la segue con determinazione. Ad aprirle gli occhi verso questa sua vocazione è una rappresentazione di "Figli di un Dio minore" a cui assiste rapita a Broadway. In questo periodo vive a Los Angeles con un gruppo di aspiranti attori e autori (che sono tuttora tra i suoi migliori amici), facendo audizioni e lavorando di sera come cameriera nella catena di fast-food "Jackson Hole".

Riesce a procurarsi delle parti in alcune produzioni Off-Broadway fino a che, nel 1989, debutta nella serie tv "Molloy" (in cui si conquista un ruolo fisso), evento seguito da altre piccole apparizioni in alcune serie tv, come "Viaggio nel tempo".

Il vero boom arriva nel 1994 quando dopo una sostanziosa cura dimagrante (pare che fosse troppo grassa per tentare di sfondare davvero), Jennifer rifiuta il ruolo di Monica, poi assegnato a Courtney Cox, per interpretare invece quello di Rachel Green nella sitcom "Friends" della NBC.

La serie, fortunatissima anche in Italia, ha un successo enorme, il personaggio di Rachel entra nei cuori di milione di ragazze ansiose di sapere se lei e Ross finiranno per sposarsi oppure no. Ciliegina sulla torta, il look pensato per Jennifer comincia anche a fare tendenza, così come il suo elaborato e studiatissimo taglio di capelli.

Mentre il cast di Friends, sulla scia del successo della serie tv, si dedica alla lavorazione del film omonimo che vede Rachel protagonista, la Aniston partecipa a film di basso costo, come "She's the one" al fianco di Cameron Diaz, "Picture perfect" con Kevin Bacon, "'Til there was you", "Dreams for an insomniac" o "L'oggetto del mio desiderio", primo film nel quale interpreta il ruolo principale.

Dopo poco segue la sua partecipazione nella commedia "Office space", diretta dal creatore di Beavis e Butt-head e King oh the Hill.

Mentre la carriera dell'attrice continua al meglio anche nella vita privata succede qualcosa di molto importante. Il 19 luglio 2002 Jennifer a Malibu sposa l'attore Brad Pitt. Come si suol dire, una notizia bomba. Alla cerimonia non sarà presente la madre, colpevole di aver chiacchierato troppo con la stampa prima che l'evento si verificasse.

L'anno successivo la NBC le rinnova il contratto per "Friends" per un milione di dollari a puntata e nel 2003 vince il Golden Globe con il personaggio di Rachel.

Ma la Aniston non è più solo la ragazza leale e divertente della serie tv, ormai è una vera star e viene scritturata per "Good girls" e per il film di Tom Shadyac "Una settimana da Dio" accanto al divertente e altrettanto bravo Jim Carrey (e con Morgan Freeman) che si rivela immediatamente un altro vero successo negli Stati Uniti, campione di incassi vincitore anche su Matrix Reloaded.

Davvero instancabile Jennifer attualmente sta lavorando con Ben Stiller a un film sceneggiato da John Hamburg (stesso sceneggiatore di "Ti presento i miei"), e co-produce "The time traveler's wife" con il marito Brad Pitt.

La relazione con Bradi Pitt termina nel 2005; lui si unirà poi ad Angelina Jolie, dando vita a una delle coppie più note e in vista dello star system.

Tra i film successivi, tra alti e bassi, di Jennifer Aniston ricordiamo "Vizi di famiglia" (2005), "Io & Marley" (2008), "Management - Un amore in fuga" (2008), "La verità è che non gli piaci abbastanza" (2009), "Qualcosa di speciale" (2009), "Due cuori e una provetta" (2010), "Come ammazzare il capo... e vivere felici" (2011), "Come ti spaccio la famiglia (2013).