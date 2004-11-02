Matthew McConaughey
Biografia
Nato il 4 novembre 1969 a Uvalde, una piccola città del Texas ad ovest di San Antonio, Matthew David McConaughey è cresciuto a Longview, piccolo centro ad est di Dallas. Figlio di un'insegnante, Matthew è un ottimo studente e un eccellente atleta.
Dopo il diploma alla Longview High School, nel 1988 passa un po' di tempo in Australia prima di tornare negli States per frequentare l'Università del Texas, ad Austin. Il produttore Don Phillips, che Matthew McConaughey ha conosciuto all'università, lo presenta al regista Richard Linklater: il ragazzo ottiene una piccola parte nel film "La vita è un sogno" (1993).
Dopo il diploma in produzione cinematografica, nel 1993, Matthew McConaughey ottiene parecchi ruoli di supporto in film di diversa qualità; ricordiamo "Submission" (1995), con l'italiana Valeria Golino, diretto da Benicio Del Toro.
Nel 1996 si fa notare in "Lone Star - Stella solitaria", di John Sayles, ed è il protagonista del film di Joel Schumacher "Il momento di uccidere", con Sandra Bullock, che per un po' di tempo sarà la sua compagna.
Dopo essere apparso sulla copertina di "Vanity Fair" nell'agosto del 1996, McConaughey è a fianco di Jodie Foster nel film di Robert Zemeckis "Contact" (1997), e tra i protagonisti di "Amistad" (1997, con Morgan Freeman, Nigel Hawthorne e Anthony Hopkins), uno dei tanti capolavori di Steven Spielberg.
Due anni più tardi è Ron Howard a volerlo nel suo "Ed tv" (1999).
Ma l'affascinante Matthew McConaughey, pur inserito ormai nel cosiddetto "bel mondo", non è esattamente un agnellino. Ce lo fanno capire varie sue disavventure, culminate nell'ottobre del 1999 con l'arresto per possesso di marijuana e resistenza all'autorità. Gli agenti erano intervenuti in seguito ad un reclamo dei vicini di casa dell'attore, stanchi di sentirlo suonare i bongos in piena notte.
Nel 2000 lo vediamo nel piacevolissimo "Prima o poi mi sposo" (The wedding planner), al fianco di un'eclettica Jennifer Lopez, e ne "La famiglia del professore matto" (con Eddie Murphy). Seguono poi "Tredici variazioni sul tema" (2001), "Frailty - Nessuno è al sicuro" (2001) e "Il regno del fuoco" (2002). Nel 2005 è in "Sahara" (con Penelope Cruz) e "Rischio a due" (con Al Pacino).
Nel 2014 riceve la statuetta degli Oscar come Miglior attore protagonista per "Dallas Buyers Club". Viene diretto poi da Christopher Nolan nel film di fantascienza "Interstellar", in cui è protagonista. Film successivi sono: "Gold - La grande truffa" (2016, di Stephen Gaghan); "La torre nera" (2017, di Nikolaj Arcel, con Idris Elba); "Cocaine - La vera storia di White Boy Rick" (2018, di Yann Demange); "Serenity" (2018, di Steven Knight).
Dal 2015 diventa docente presso l'Università del Texas di Austin, dove si era laureato: insegna al corso "Dalla sceneggiatura allo schermo".
McConaughey è un grande appassionato di calcio e tifoso del Chelsea; nel 2019 diviene socio fondatore dell'Austin FC; nella stagione 2020-2021 la squadra accede al massimo campionato calcistico statunitense.
Frasi di Matthew McConaughey
Ci sono certe notti in cui tu e la tua immagine non dormite nello stesso letto.
C'è un sacco di gente in gamba, a Hollywood. E tutto il meccanismo a me piace: l'anatomia dell'industria, in ogni suo aspetto, mi appassiona. Ed è sempre stata generosa con me. Il che non è affatto una cosa scontata. A Hollywood le porte sono lì per tenere la gente fuori, non per farla entrare.
Quando il talento c'è, prima o poi il riconoscimento arriva.
Sono soddisfatto di dove mi hanno portato i primi 39 anni. La carriera va bene, ho una bella famiglia, una bella casa. E, se faccio un bilancio, i miei trenta sono stati migliori dei venti, e mi aspetto un ulteriore miglioramento nei quaranta.
Papà era un commesso viaggiatore, sempre in giro, così durante gli anni del liceo non ho passato molto tempo con lui. Ma gli sono stato accanto negli ultimi due anni prima che morisse (è mancato nel quinto giorno del mio lavoro in La vita è un sogno). Ho sempre provato un sentimento di riverenza nei suoi confronti: era un uomo di carattere che non mi permetteva di dire "Non ce la faccio", e neppure "Questo proprio non mi va". Potevo magari imprecare, farmi scappare una parolaccia, ma con affermazioni simili erano guai seri. Se avevo un problema, insomma, dovevo risolverlo, chiedere aiuto. Una bella lezione che ora cerco di passare ai miei figli.
Ho amici che consumano marijuana ogni giorno, altri solo durante i weekend, altri in occasioni straordinarie. Conosco chi ne fuma un po' prima di andare al lavoro, e addirittura chi ha costantemente uno spinello tra le labbra perché è convinto che faccia bene. Ci sono poi quelli che proprio non dovrebbero fumare [ride] perché a loro fa male! Ognuno è un caso a sé.
Ho smesso di chiedere permesso agli altri e di guardare la mia carriera dall'esterno: ora quello che importa è come mi sento dentro. Se poi quello che faccio piace anche al pubblico e ai critici, meglio ancora.
La decisione consapevole fu quella di cambiare marcia, per riattivare la mia relazione con la carriera. Tutto andava bene, mi divertivo, guadagnavo un sacco di soldi. Eppure mi sentivo troppo a mio agio, la vita era tutta in discesa e invece a me piace quando c'è una leggera salita. Non una scalata, non un precipizio: una dolce salita che ti tiene sotto sforzo, che dà un senso.
Negli ultimi due anni, quando arriva il lunedì e c'è da andare a lavorare, salto giù dal letto felice, non vedo l'ora di arrivare sul set, pregusto la scena che devo girare come un bambino davanti a una torta. E più il personaggio è difficile, più io sono contento. È il senso della sfida che mi motiva.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Matthew McConaughey
Foto e immagini di Matthew McConaughey
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Matthew McConaughey.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Matthew McConaughey. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Matthew McConaughey.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Valeria Golino Benicio Del Toro Joel Schumacher Sandra Bullock Jodie Foster Robert Zemeckis Contact Amistad Morgan Freeman Anthony Hopkins Steven Spielberg Ron Howard Jennifer Lopez Eddie Murphy Penelope Cruz Al Pacino Dallas Buyers Club Christopher Nolan Interstellar Idris Elba Cinema
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1969
Caricamento in corso...