Biografia • Aspettando il successo... che poi arriva

Nato il 4 novembre 1969 a Uvalde, una piccola città del Texas ad ovest di San Antonio, Matthew David McConaughey è cresciuto a Longview, piccolo centro ad est di Dallas. Figlio di un'insegnante, Matthew è un ottimo studente e un eccellente atleta.

Dopo il diploma alla Longview High School, nel 1988 passa un po' di tempo in Australia prima di tornare negli States per frequentare l'Università del Texas, ad Austin. Il produttore Don Phillips, che Matthew McConaughey ha conosciuto all'università, lo presenta al regista Richard Linklater: il ragazzo ottiene una piccola parte nel film "La vita è un sogno" (1993).

Dopo il diploma in produzione cinematografica, nel 1993, Matthew McConaughey ottiene parecchi ruoli di supporto in film di diversa qualità; ricordiamo "Submission" (1995), con l'italiana Valeria Golino, diretto da Benicio Del Toro.

Nel 1996 si fa notare in "Lone Star - Stella solitaria", di John Sayles, ed è il protagonista del film di Joel Schumacher "Il momento di uccidere", con Sandra Bullock, che per un po' di tempo sarà la sua compagna.

Dopo essere apparso sulla copertina di "Vanity Fair" nell'agosto del 1996, McConaughey è a fianco di Jodie Foster nel film di Robert Zemeckis "Contact" (1997), e tra i protagonisti di "Amistad" (1997, con Morgan Freeman, Nigel Hawthorne e Anthony Hopkins), uno dei tanti capolavori di Steven Spielberg.

Due anni più tardi è Ron Howard a volerlo nel suo "Ed tv" (1999).

Ma l'affascinante Matthew McConaughey, pur inserito ormai nel cosiddetto "bel mondo", non è esattamente un agnellino. Ce lo fanno capire varie sue disavventure, culminate nell'ottobre del 1999 con l'arresto per possesso di marijuana e resistenza all'autorità. Gli agenti erano intervenuti in seguito ad un reclamo dei vicini di casa dell'attore, stanchi di sentirlo suonare i bongos in piena notte.

Nel 2000 lo vediamo nel piacevolissimo "Prima o poi mi sposo" (The wedding planner), al fianco di un'eclettica Jennifer Lopez, e ne "La famiglia del professore matto" (con Eddie Murphy). Seguono poi "Tredici variazioni sul tema" (2001), "Frailty - Nessuno è al sicuro" (2001) e "Il regno del fuoco" (2002). Nel 2005 è in "Sahara" (con Penelope Cruz) e "Rischio a due" (con Al Pacino).

Nel 2014 riceve la statuetta degli Oscar come Miglior attore protagonista per "Dallas Buyers Club". Viene diretto poi da Christopher Nolan nel film di fantascienza "Interstellar", in cui è protagonista. Film successivi sono: "Gold - La grande truffa" (2016, di Stephen Gaghan); "La torre nera" (2017, di Nikolaj Arcel, con Idris Elba); "Cocaine - La vera storia di White Boy Rick" (2018, di Yann Demange); "Serenity" (2018, di Steven Knight).