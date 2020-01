Biografia • Musica, energia e sorrisi

David Eric Grohl nasce a Warren, in Ohio (USA) il 14 gennaio 1969. Si trasferisce con la famiglia ad Alexandria, in Virginia. A dodici anni inizia a suonare la chitarra. In poco tempo si avvicina alla musica punk. A quindici anni fuma marijuana tutto il giorno e suona con varie formazioni locali come Freak Baby - con loro passa a suonare la batteria - , Mission Impossible e Dain Bramage.

A sedici anni entra a far parte della formazione degli Scream con i quali suona per quattro anni. Con loro ha modo di venire anche in Italia e conoscere una ragazza bolognese con cui intraprende una breve relazione. Torna senza soldi in America dove lavora un po' come magazziniere in un negozio di mobili. Arriva fino in California per lavorare come piastrellista. Dopo lo scioglimento degli Scream, Grohl tramite un amico entra in contatto con i Nirvana. Viene chiamato da Kurt Cobain per provare con i Nirvana, che avevano già un disco ("Bleach") all'attivo. Cobain aveva già cacciato cinque batteristi. Insieme registrano "Nevermind", un lavoro destinato ad entrare nella storia del rock. I Nirvana diventano in brevissimo tempo la band più importante del momento, condizione che porterà al suicidio del fragile leader.

Un anno dopo la scomparsa di Kurt Cobain, nel 1995, Dave Grohl prende la difficile decisione di tornare alla musica e dà vita ai Foo Fighters, con i quali torna a suonare la chitarra oltre che cantare. Da allora il successo non si è mai arrestato, come le collaborazioni con altri grandi artisti come Brian May, David Bowie, Lemmy Kilmister (Motorhead) o Tony Iommi.

Dopo il disco d'esordio "Foo Fighters" (1995), i lavori successivi si intitolano "The Colour and the Shape" (1997), "There Is Nothing Left to Lose" (1999), "One by One" (2002), "In Your Honor" (2005), "Skin and Bones" (2006), "Echoes, Silence, Patience & Grace" (2007), "Wasting Light" (2011).