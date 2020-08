Biografia

Jack Black, il cui vero nome è Thomas Jacob Black, nasce il 28 agosto del 1969 a Hermosa Beach, in California, a pochi chilometri da Los Angeles, figlio di Thomas William Black e di Judith Cohen, entrambi ingegneri.

Il suo debutto nel mondo del cinema risale al 1992, anno in cui prende parte a "Bob Roberts", film di Tim Robbins.

L'anno successivo, Black è nel cast di "Demolition Man", diretto dal regista italo-canadese Marco Brambilla, e di "Rollerblades - Sulle ali del vento", di Rob Bowman.

Gli anni '90

Nel 1994 viene diretto da Peter MacDonald in "La storia infinita 3", mentre nel 1995 torna a lavorare con Tim Robbins in "Dead Man Walking - Condannato a morte". Dopo essere apparso in "Waterworld", di Kevin Reynolds, trova dietro la macchina da presa Ben Stiller in "Il rompiscatole" e due maestri della regia come Tim Burton e Tony Scott rispettivamente in "Mars Attacks!" e in "The Fan - Il mito".

Nel 1997 Jack Black intraprende una relazione sentimentale con Laura Kightlinger, attrice come lui; sul fronte professionale, recita in "Crossworlds - Dimensioni incrociate", di Krishna Rao, e in "The Jackal", di Michael Caton-Jones, per poi lavorare con Danny Cannon in "Incubo finale" e di nuovo con Tony Scott in "Nemico pubblico".

Nel 1999 ritrova Tim Robbins recitando in "Il prezzo della libertà"; quindi, dopo essere apparso in "Jesus' Son", di Alison Maclean, all'inizio del nuovo millennio torna al cinema con "Alta fedeltà", di Stephen Frears, e con "Assatanata", di Dennis Dugan, prima di dedicarsi a "Amore a prima svista", di Bobby e Peter Farrelly.

Gli anni 2000

Nel 2001, inoltre, pubblica il suo primo album in studio con la band Tenacious D, di cui fa parte anche il suo amico Kyle Glass: il disco vede la collaborazione di importanti artisti del settore, come Dave Grohl, il tastierista Page McConnell, il chitarrista Warren Fitzgerald e il bassista Steve McDonald.

Nel 2002, al fianco di Sarah Michelle Gellar, Jack Black è il conduttore degli Mtv Movie Awards: la cerimonia ottiene il maggior numero di ascolti mai registrato. Nel 2003 recita "School of Rock", film in cui può esprimere la sua grande passione per la musica rock: per la sua brillante interpretazione riceve la sua prima nomination ai Golden Globe come miglior attore in una commedia. Nel 2004 nel film di animazione "Shark Tale" interpreta il ruolo di Lenny, mentre l'anno successivo è il protagonista del remake di "King Kong" diretto da Peter Jackson.

Nel 2006, dopo avere concluso la storia d'amore con Laura Kightlinger ed essersi sposato con l'artista Tanya Haiden, l'attore californiano diventa padre del suo primo figlio, Samuel Jason.

Per quel che riguarda la carriera, insieme con Eli Wallach, Kate Winslet, Jude Law e Cameron Diaz fa parte del cast di "L'amore non va in vacanza", in cui si dimostra un attore brillante e adatto anche alle commedie sentimentali, per poi vestire i panni di un monaco in "Super Nacho"; inoltre, è il protagonista, insieme con Kyle Glass, di "Tenacious D e il destino del rock", film ispirato alla nascita del loro gruppo musicale.

Nel 2008 diventa padre del suo secondo figlio, Thomas David, e viene diretto da Michel Gondry in "Be Kind Rewind - Gli acchiappafilm", dove recita accanto a Mos Def; nello stesso anno viene scelto per prestare la propria voce al panda protagonista del film di animazione "Kung Fu Panda", grazie al quale vince il premio per il miglior doppiaggio in un film di animazione dei Kid's Choice Award (in Italia il personaggio del panda Po è doppiato da Fabio Volo).

Jack Black prende parte, inoltre, a "Tropic Thunder", film in cui interpreta un attore comico tossicomane in procinto di lavorare a un film ispirato alla guerra del Vietnam: anche grazie a lui, il cast del lungometraggio si aggiudica il riconoscimento del Boston Society of Film Critics Award per il miglior cast.

Nel 2009 si cimenta nuovamente nel doppiaggio, questa volta prestando la voce - oltre che il volto - al personaggio di Eddie Riggs in "Brutal Legend", videogame che gli consente anche di ottenere uno Spike Video Game Award.

Nello stesso periodo è al fianco di Michael Cera in "Anno Uno", film comico in cui veste i panni di un uomo di Neanderthal, Zed, che con un amico intraprende un viaggio per scoprire le località nominate nella genesi, imbattendosi, nel suo percorso, in Abramo, Caino e Abele, per poi arrivare a Sodoma e Gomorra.

In seguito veste i panni di Lemuel Gulliver in "I fantastici viaggi di Gulliver", film di Rob Letterman (tratto dal celebre libro per ragazzi), ottenendo una nomination come miglior attore ai Kid's Choice Award ma anche una candidatura come peggiore attore protagonista ai Razzie Award.

Gli anni 2010

Nel 2011 l'interprete americano torna a doppiare il panda di "Kung Fu Panda" nel sequel del primo episodio, ottenendo una doppia nomination per il miglior doppiaggio in un film di animazione ai People Choice Award e ai Teen Choice Award.

In seguito, interpreta sé stesso ne "I Muppets", per poi recitare con Steve Martin e Owen Wilson nella commedia "Un anno da leoni".

Nel 2012 torna sul grande schermo con "Bernie", di Richard Linklater (che gli vale la candidatura agli Independent Spirit Award, ai Gotahm Award e ai New York Film Critics Circle Award come migliore attore protagonista), e pubblica, sempre con i Tenacious D, il disco "Rize of the Fenix", che lo porta in tour non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, inclusa una tappa al Mediolanum Forum di Assago, vicino a Milano.

Nel 2015 è protagonista di uno spot della Nespresso insieme al già celebre testimonial George Clooney.