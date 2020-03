Biografia • Missione: autore

Loriana Lana nasce a Roma il 15 marzo 1969. E' parente di Giggi Zanazzo, che insieme a Belli, Trilussa e Pascarella, forma la rosa dei grandi poeti romani; a Trastevere c'é una strada che porta il suo nome.

Giovanissima debutta su Rai Uno conducendo un programma per ragazzi. Inizia a scrivere seguendo i consigli di Massimo Grillandi (Premio Bancarella) al quale sottopone raccolte di poesie e testi musicali. Partecipa al premio letterario di narrativa e poesia Michele Cima e si classifica al secondo posto.

L'incontro e la collaborazione con Paolo Conte, unitamente all'interesse per alcuni scrittori, la stimolano a scrivere testi così detti "d'autore". Segue un sodalizio con il Premio Oscar Luis Bacalov con il quale firma diverse canzoni e la commedia musicale: "Mosè il principe del deserto".

Scrive per Amii Stewart, su musiche di Ennio Morricone, per Iva Zanicchi, Mariangela Melato, Athina Cenci, Tony Esposito e molti altri.

Pubblica oltre duecento canzoni.

Collabora con "MyMovies", portale Internet di cinema legato al gruppo Nazione/Giorno/Resto del Carlino e con "Il dizionario di tutti i film" di Pino Farinotti.

Firma sigle televisive e canzoni per il cinema, partecipa con successo a numerose trasmissioni televisive, tra le quali: "Maurizio Costanzo Show", "Carramba che sorpresa", "Prima della Prima", "Due minuti un libro", "Il tappeto volante", "Applausi".

Scrive per Iva Zanicchi "Fossi un tango", brano che partecipa al Festival di Sanremo. Nel CD omonimo firma il testo in italiano di "Libertango" di Astor Piazzolla e collabora con musicisti di prim'ordine tra i quali, Mario Lavezzi. Vince due edizioni del Festival della Canzone d'Autore per Ragazzi, una delle quali con un brano scritto assieme a Lina Wertmuller e Lilli Greco. Si impone ancora al primo posto al Festival "Gondolino d¹oro" di Venezia (Teatro Goldoni), al Festival "Mare e Musica" di Caorle, al Premio "Musica e Parole d'Autore" di Genova. E' finalista al "Festival Della Canzone D'autore Inedito Per Maria" diretto da Eugenio Bennato, dove attira l'attenzione della critica per il contenuto dei suoi testi.

Firma insieme a Luis Bacalov un brano dal concerto di Amii Stewart "Nel Mondo Della Canzone D'autore", brani inediti di Piovani, Morricone, Trovajoli (Teatro Sistina).

Scrive una decina di commedie musicali. Vince la prima edizione del Premio Internazionale "Elsa Morante" per il Teatro Ragazzi con "Carnevalissimo. Accadde per magia", di cui è coautrice. I suoi testi teatrali entrano a far parte del programma didattico ricreativo destinato alle scuole e sono strumento di lavoro e ricerca per insegnanti, scenografi e coreografi che allestiscono laboratori teatrali. Alcuni suoi testi musicali sono esposti alla Pinacoteca d'Arte Moderna del Palazzo della Cultura di Latina diretto da Luca Barbareschi. Pubblica: "Le persone del cuore", raccolta di poesie, e i romanzi "Passione immortale", "Il primo bacio della luna" e "L¹amore addosso".

Loriana Lana collabora con l'Associazione Culturale "Fonopoli" di Renato Zero, nel settore Testi Musicali.

Firma con Silvio Berlusconi "Tempo di rumba", brano di punta del CD "L'ultimo amore" di Mariano Apicella.

Scrive musiche e canzoni di "Sono diventato etero!", commedia di Lorenzo de Feo.

Pubblica "SMS diVersi" un libro di brevi poesie d'amore da inviare con il telefonino, prefazione di Silvio Berlusconi, postfazione di Antonio Preziosi.

E' coautrice de "Il mondo nello zainetto", commedia musicale per le scuole, supervisione artistica di Enzo Garinei.

Nella vita privata Loriana ama collezionare orecchini, ha una grande passione per il cinema e il giardinaggio, pratica il fitness e adora le buone letture.