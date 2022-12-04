Pietro Senaldi
Biografia
Pietro Senaldi nasce a Milano il 22 settembre del 1969. È un giornalista italiano, particolarmente riconosciuto grazie alle molte partecipazioni a programmi televisivi in qualità di opinionista. Vediamo di seguito alcuni dei fatti salienti che caratterizzano la biografia di Pietro Senaldi.
Pietro Senaldi: gli inizi della carriera e l'amore per Milano
Nasce come detto nella città meneghina e lì vi rimane per tutta la vita: è legato moltissimo alle proprie origini. Si dichiara da sempre legato alla questione che promuove l'indipendenza del Nord Italia: non è un caso che una volta conclusi con successo gli studi in Legge presso l'Università di Milano e successivamente ottenuto il Master in Giornalismo all'Istituto per la Formazione al Giornalismo Walter Tobagi, si avvicina apertamente a quotidiani come La Padania e il Giornale d'Italia, con i quali vanta svariate collaborazioni.
Il ruolo in Libero: una lunga militanza
Uno degli aspetti che distingue Pietro Senaldi maggiormente dai tanti stimati colleghi giornalisti, si ritrova nella fedeltà a quotidiani che rientrano in una certa parte politica. Il nome di Pietro Senaldi, infatti, è associato fin dagli inizi degli anni Duemila, periodo al quale risale la fondazione (da parte di Vittorio Feltri), al quotidiano Libero, presso cui Senaldi sceglie di lavorare, contribuendo attivamente alla diffusione di questa pubblicazione.
L'unico momento che lo distingue dalla partecipazione attiva alla redazione di contenuti a Libero è una parentesi molto breve come caposervizio presso Il Giornale, pubblicazione da sempre legata a Silvio Berlusconi e ai suoi partiti.
Negli anni Vittorio Feltri rimane direttore editoriale del quotidiano Libero; si susseguono vari giornalisti nel ruolo di direttore responsabile. Pietro Senaldi ricopre questo ruolo dal 19 maggio 2016. Tra i suoi predecessori ci sono: Franco Garnero, Alessandro Sallusti, lo stesso Feltri per un certo periodo, Gianluigi Paragone e Maurizio Belpietro.
Il legame con le reti televisive e le posizioni provocatorie
Alcuni dei momenti di maggiore rilevanza della carriera di Pietro Senaldi sono imputabili alla partecipazione a svariati programmi televisivi di approfondimento politico, tra i quali quelli del canale tv La7 sono i principali.
Senaldi rappresenta a tutti gli effetti uno dei volti più noti di programmi come Omnibus, Coffee Break, L'aria che tira, Piazzapulita, Di Martedì e molti altri. Ognuna di queste trasmissioni contribuisce a dare visibilità al direttore responsabile di Libero, garantendogli la possibilità di arrivare al grande pubblico.
Sia tramite la scrittura, sia in televisione, in virtù delle posizioni decisamente provocatorie, Senaldi attira su di sé l'attenzione di varie Commissioni di Giornalisti, che a più riprese nel corso del 2017 lo chiamano lui e Vittorio Feltri, direttore e fondatore del quotidiano Libero, a rispondere per alcuni titoli legati accusatori nei confronti della sindaca di Roma, Virginia Raggi.
Nel maggio del 2021 Alessandro Sallusti viene nominato nuovo direttore di Libero: Senaldi rimane come condirettore.
Vita privata di Pietro Senaldi
Con stato civile sposato, della vita privata di Pietro Senaldi si conosce poco. Tuttavia, la personalità del giornalista e opinionista televisivo è tale da avergli fatto guadagnare una notevole visibilità a fronte della spiccata riservatezza che lo contraddistingue.
È attivo su Twitter: con l'account @psenaldi.
Frasi di Pietro Senaldi
In un film di Woody Allen di cinquant'anni fa, Il dittatore dello Stato libero di Bananas, repubblica immaginaria del Centroamerica, il protagonista dall'oggi al domani decretava che la lingua ufficiale del Paese non sarebbe più stata lo spagnolo bensì lo svedese. A seguito di questa decisione ingiustificata, la popolazione si rivoltava e lo destituiva. La pellicola mi è tornata in mente assistendo alle contorsioni mediatiche del governo nell' affrontare il coronavirus. In un amen l' Italia è passata da essere il Paese che «aveva preso le misure più efficaci contro l' influenza cinese» - copyright del premier Conte - alla nazione più infetta dopo la Cina, con comuni chiusi per quarantena, coprifuoco, scuole serrate, esercito in strada e vita pubblica paralizzata. Dall'oggi al domani poi, il vento è nuovamente cambiato, i bar sono stati riaperti fino a sera, gli uffici pubblici hanno abbandonato il telelavoro e gli amministratori hanno fatto a gara per farsi fotografare in luoghi affollati con l' aperitivo in mano. Siccome noi italiani siamo vaccinati all' inadeguatezza e alla schizofrenia di chi ci guida più che al virus, non ci sono segnali di rivolta.
La fiducia nello stellone italico, la voglia di vivere e il fatto che, conti alla mano, il coronavirus non ce lo possiamo permettere, ci fanno dire che il peggio è passato. E ci conviene crederci e mostrarci convinti, perché Conte ha diffuso il panico nel mondo e se non disinneschiamo la bomba mediatica tra un po' saremo più isolati della Nord Corea. Siccome poi i mercati sono nervosi e l'economia è sensibile, il passaggio dal terrore al default del Paese è un attimo. Per questo il Quirinale ha preso per le orecchie il premier invitandolo a smettere di fare il fenomeno.
I dem sono in cortocircuito. Salvini gli ha rubato milioni di voti e, anziché chiedersene la ragione, il Pd vuole farlo fuori in modo sporco. Nel mentre, continua ad accusarlo di spargere odio, senza capire che trasformare il rivale vincente in vittima giudiziaria sbatte con la narrazione che lo dipinge come un orco. Essere i paladini dei giudici e degli immigrati irregolari non paga. Il giornale che fu più vicino a Obama ha provato a dirlo ai nostri dem, ma non c' è speranza che essi rinsaviscano: hanno il baco del masochismo nel cervello e la vocazione alla sconfitta nel dna.
Grazie alle scarse abilità comunicative del premier Conte e del suo staff, il mondo intero ci ritiene un lazzaretto a cielo aperto. La Fao, organizzazione umanitaria dell'Onu, disdice i convegni in Italia, la Cina mette in quarantena i nostri connazionali, gli Stati Uniti valutano di sospendere i voli con il nostro Paese, l'Austria ferma i lombardo-veneti sui treni, la Francia ci costruisce intorno un cordone sanitario, Israele, il Bahrein e altri ci chiudono le frontiere in faccia. Da porto sicuro siamo diventati porto infetto, però le ong implacabili continuano a sbarcare migranti e nessuno a sinistra batte ciglio.
Caro Casalino, la smetta di fare casino. I decreti che il suo presidente del Consiglio auto-emette ogni tre giorni per risolvere con mezzi nuovi sempre lo stesso problema sono imprecisi, lacunosi e per lo più dannosi. A volte sono anche tragicomici, come quando a ogni girar del vento cambia idea su passeggiate, corsette, metrature di libertà e cani. Altre volte sono semplicemente tragici, come quando è palese che il governo non sa distinguere tra attività economiche essenziali e secondarie. Tuttavia, il modo con il quale il premier comunica le proprie decisioni è perfino peggiore del contenuto delle stesse. Una pletorica e non richiesta introduzione volta a convincere gli italiani che lui è il migliore, e un contenuto informativo scarso e confuso sul contenuto dei divieti che egli ci pone per proteggerci.
Lo so che siete al massimo del gradimento popolare, ma non illudetevi. Pasturando da tempo in M5S, lei sa benissimo che bastano pochi mesi per bruciare due terzi del consenso. La fiducia che vi arriva dagli italiani è emotiva e transitoria, figlia del panico nel quale li avete gettati. Winston Churchill, al quale Conte indegnamente si accomuna, veniva osannato in strada come un dio dopo aver vinto la seconda guerra mondiale, ma questo non impedì agli inglesi di licenziarlo alle prime elezioni libere che seguirono il conflitto. Siccome in quest' era l' apparenza conta più della sostanza, lei Casalino, gioca un ruolo decisivo. Però la stampa le conviene provarla a gestirla, anziché tagliarla fuori, come ha fatto inducendo il premier a comunicare attraverso la sua pagina personale su Facebook i contenuti di un decreto che ancora non era stato varato e che limitava la libertà di tutti.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Pietro Senaldi
Foto e immagini di Pietro Senaldi
Video Pietro Senaldi
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Pietro Senaldi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Pietro Senaldi.
Buongiorno Signor Direttore Senaldi,
sono l’Avv. Livio Lattanzio di Trani (BT), e mi pregio esporLe quanto segue, nella Sua duplice veste di Direttore, nonchè di giornalista sempre attento ai problemi della giustizia.
Sono stato per oltre vent’anni giudice onorario presso il Tribunale di Trani (Febbraio 2001 – Agosto 2021), e la mia mancata conferma in tale incarico scaturisce da una decisione assunta nello scorso mese di Ottobre 2021 dal C. S. M. sulla base di una relazione presentata dal Presidente della sezione civile del Tribunale di Trani (Dott. Rana) che, oltre ad ignorare la mia pregressa attività, ignora altresì tutto il lavoro da me svolto ed attestato sia dalle statistiche (esecuzioni civili, sfratti), sia dalle periodiche ispezioni ministeriali, soffermandosi su aspetti minoritari del carico di lavoro, qualificandomi come non idoneo a svolgere le funzioni di giudice onorario, quasi come se durante la sua Presidenza di sezione io fossi improvvisamente diventato incapace, considerando che nei precedenti diciassette anni (Presidenti Dott. Savino e Dott. Bortone, Presidenti di sezione Dott. Paulangelo e Dott. Pappalardo) il Tribunale di Trani si è espresso sempre positivamente nei miei riguardi, con conseguente riconferma nell’incarico.
In sede di audizione dinanzi al C. S. M. (rel. Cavanna) ho presentato una memoria difensiva in cui ho illustrato la mia situazione, ed ho prodotto tutte le mie statistiche (Volontaria giurisdizione ed Esecuzioni civili) non inviate dal Tribunale di Trani, ma il C. S. M. ha ritenuto di condividere la tesi del Presidente di sezione, ignorando tutta la mia produttività (provvedimenti depositati, udienze tenute, tempistica), arrivando a sostenere che i provvedimenti da me emessi come giudice tutelare fossero affetti da criticità a prescindere da un loro reclamo da parte del P. M. (Chi lo ha stabilito ? Hanno controllato tutti i miei provvedimenti ? La Procura di Trani non vigilava ? ), quasi sussistesse una sorta di presunzione di erroneità dei miei provvedimenti.
Ritengo, pertanto, manifestamente iniquo che la mia esclusione dalla Magistratura onoraria sia stata determinata senza una valutazione globale del mio operato (udienze tenute, provvedimenti depositati, tempistica), dando prevalenza ad aspetti minoritari di ogni singola funzione, che in ogni caso non possono inficiare il lavoro complessivamente svolto.
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento o documento.
La ringrazio.
Ossequi.
Avv. Livio Lattanzio
Signor senaldi io sono contento che lei e una persona corretta c'e' stato quando lei non ci a diveso ora sto vedendo che da tanto tempo ci sta difendendo io non sono vaccinato per paura io ho fatto anche il vaccino a militare e 38 anni che faccio il camionista e ora sono a casa per il vaccino io non so di quale partito e lei gli posso dire che io non capisco di politica e 30 anni che a casa mia non votiamo alle prossime elezione andiamo e votiamo meloni loro credono che 93 per cento e vaccinato in vece non e cosi il40 per cento e stato contro voglia tutti dicono che le medicine fanno male pero se sto male la prendo anche se mi fa male in vece essere sano e morire non e uguale mi scuso se ci sono degli errore la grazie mille
So di perdere tempo ma ci provo ugualmente tanto tentare non nuoce
Leggendo il redazionale del direttore Senaldi di oggi 18 Febbraio si rimane stupiti da quanto sia prostrato al regime e di quanto sia falsa la sua commiserazione dei no vax e difesa dei diritti costituzionali infranti da questo governo Le inesattezze sulla narrazione della Pandemia sfiorano il ridicolo e l'assurdo ma si può ben comprendere visto che manca il contraddittorio e questo giornalisti venduti possono scrivere ciò che gli pare in barba alla realtà.
Il green pass e stato un bel ricatto che tantissimi hanno accettato pur di avere l'ora d'aria mentre i veri liberi non hanno venduto la loro libertà in cambio di un caffè al bar e un lasciapassare.
I vaccinati si infettano si ammalano e muoiono come i non vaccinati e questo lo si vede bene dai bollettini di regime che la stampa si guarda bene dal divulgare e spiegare.
Che pena vedere come dei professionisti si pr io Strino al servizio del regime... se avete così tanta nos tg algia del ventennio xké non fate un viaggio nel tempo a ritroso vi trovereste benissimo. Patetici servi
Articolo su speranza
Ti consiglio di leggere La Verità
Saluti
Giovanni
Un ex lettore di Libero
Incontro dei giovani sul clima a Milano
Forse non ho letto e seguito con sufficiente attenzione i media dell'informazione che conta ma mi pare sia stata segnalata una delegazione ufficiale di giovani della Cina. Se non fosse stata presente ritengo che lo stesso forum sarebbe aria fritta. Infatti sarebbe mancato il contributo dei giovani dello stato che è il motore principale del cambiamento climatico, con le emissioni di CO2 più massicce di tutto il pianeta. Se mi sbaglio chiedo venia. Saluti e complimenti per la sua lucidità di sintesi pressoché quotidiana.
Le cose sono semplici e chiare. La MIA libertà finisce dove inizia quella degli ALTRI. Vaccinarmi è stato un piccolo fastidio, il Green Pass è un piccolo fastidio. Mio cognato immunodepresso morto di COVID-19 è qualcosa di irreparabile. Se hai la possibilità di parlare davanti a una platea numerosa, prima di aprire bocca, pensaci, e soprattutto evita quel tuo sorrisino indisponente e quel tuo atteggiamento di superiorità. Sono stato aggressivo???
Caro signor
SENALDI Lei è un emerito
S... O perché per difendere alcuni pezzi di m... a no vax riesce ad arrampicarsi sugli specchi.
Lei difende i detti no vax che si comportano (non tutti) come i famosi camerati camice nere. Ma si rende conto che può fare tutto ciò perché siamo in una democrazia non perfetta come tutte le democrazie ma sempre meglio della democrazia! Di zio Benito ! !..
Lei come altri della sua specie dovreste stare nelle fogne...
La saluto.
Finalmente, Dott. Senaldi, sono riuscito a trovare un modo per contattarla!
Da tempo cercavo Lei, ma proprio Lei affinchè richiami ufficialmente Giovanni Terzi perchè la smetta, una volta per tutte, di rivolgersi alternativamente con il Lei e con il. tu all'intervistato di turno, creando sconcerto nel lettore, che ritiene di una gran dignità il livello della qualità dei giornalisti che fanno di Libero un prodotto davvero eccellente e di piacevole lettura.
Rovinata, la qualità, dall'ineffabile Terzi cha ancora oggi, nella rubrica da lei fiduciosamente affidatagli, nel corso dell'intervista all'ex calciatore Bachini, fa venire i capogiri al povero lettore con quello sconcertante tourbillon di "Lei" e "tu" che, dai, non si può più tollerare oltre. Sì, perchè lo fa regolarmente; si vada a spulciare, a campione, alcune delle passate interviste, me ne ricordo una, surreale, a Red Ronnie, e poi mi sappia dire se non risulta irritante un simile incedere. Ah, e con scempio, spesso e volentieri, delle più elementari regole di punteggiatura!
Insomma, scusi lo sfogo, egregio Direttore, ma i lettori di Libero non meritano simile trattamento, tanta sconcertante superficialità!
Con ossequio
Ruggiero ANTONUCCI
Imput & autput messaggi
Ammirevole Direttore Senaldi, ho da porle un "intrigante quesito" al funzionamento / utilizzo del suo sito di corrispondenza. Il sito esiste da 11 mesi e pubblica una media di 3 lettere al direttore ogni 2 mesi ! Mi pare molto poco e sicuramente è sottoutilizzato nel potenziale dibattito anche molto critico, ma interessante che ne potrebbe originare ! Mentre lei è ubiquitario e presente in televisione e negli interventi con bersaglio programmati quotidianamente con Libero, l'accesso via mail alla vostra redazione con la costante " casella di posta satura... provare più tardi ", ma da un mese la risposta è sempre la stessa. Esiste poi l'indirizzo mail di un redattore che riceve, ma non risponde e infine e finalmente questo accesso al Direttore che però è frequentato 1, 5 volte al mese in media ! Mi sembra tutto molto poco e allora vista l'incredibile sproporzione di vostri "pezzi" in uscita e la scarsissima rilevanza numerica degli interventi liberi a cui per correttezza professionale dovrebbero essere date risposte... incomincio a pensare che questa sproporzione sia voluta e programmata.
Il motivo ? Molto semplice: creiamo uno spazio dove le opinioni critiche vengano messe in stand-by e magari pubblichiamone alcune per dare demo di trasparenza.
In pratica mettiamo i " rompicoglioni " in un area rifiuti urbani senza entrare mai nel merito di quanto ci viene comunicato! Scorrendo la scarsissima posta di questo "sito di dialogo " compaiono le lamentele di Andrea che denuncia anche una sua cancellazione.
Comunque nessuna sorpresa sorprendente rispetto a quanto vi ho già esposto in precedenti interventi! ora le possibilità sono due: mi date una risposta o mi cancellate ! Attendo curioso l'esito !
Buona domenica,
Roberto Di Lernia
Gretini, Sardine ed Italioti
Sono ormai 25 anni dalla " discesa in campo " di Silvio Berluscone e la pandemia ci ha colpito tutti in un momento in cui il Paese già mostrava evidenze di disaggregazione sociale e politica in cui le parti sono in competizione con modalità da tifoseria da stadio e dove non contano mai i contenuti, ma solo l'appartenenza ad una bandiera rappresentativa della fazione. La voglia di primeggiare ad ogni costo, ormai totalmente supportata dall'uso del web, fà sì che il"popolo" si beve i dibattiti pervasivi, cinici, spesso disinformati, ma in cui vede attivi a mò di gladiatori gli eroi della disinformazione.
Per dirla tutta sono in prima linea quelli che pur potendo disporre di conoscenze su qualche realtà, non vogliono informare, ma vogliono perseguire l'obiettivo di contraddire a priori, sminuire, diffondere l'incertezza nel " popolo sovrano ", il cui destino sarà quello di non capire mai dove stanno le informazioni corrette rispetto ad una realtà costantemente manipolata in modo tale che l'avversario del dibattito serale, sia visto come un miserabile e uno sconfitto, magari solo perchè non urla, rispetta il suo turno nel parlare.
Il tapino potrà essere tumulato il giorno dopo su alcune testate tutte fra loro coordinate e mediante l'uso di termini tipo " asfaltato ", svergognato, steso, umiliato e via dicendo in totale parità di genere.
Al di fuori del dibattito politico poi non si parla d'altro che della vita sessuale, con tradimenti e corteggiamenti delle varie "Belane", " Gregoracce", "Isoarde" "Bernarde", ma qui il commento di solito è del tipo... si vedeva la farfalla, la mutanda, il lato B... da perdere la testa, da morire, mozzafiato, etc !
Il " popolo sovrano" sembra apprezzare questo mix che permette profiqui scambi e visioni sui vari profili, con selfoni di massa e con un significativo record di "popolani cittadini" che ormai da anni non leggono giornali e libri per tutto l'anno.
Questa situazione scientificamente programmata 25 anni fà dall' uomo del destino, ora invecchiato e di molto ridotto nel suo potere politico, ha ora la massima espressione nei gruppi di potere che si rifanno al sovranismo negazionista o alle velleità' patriottarde che si ispirano a San Benito martire.
Per tutti questi difensori del "popolo sovrano" e della Patria con le strade a buche, le coste cementificate nell'orgoglio regionale, sono disponibili la reti televisive nelle ore serali e le versioni web gratuite durante tutta la giornata.
E' in questo scenario che nuovi movimenti d'opinione si concretizzano e appaiono i " Gretini " e le " Sardine " in opposizione al bene supremo del "popolo sovrano" in alta percentuale costituito dagli "italioti", manipolabili fino all'entusiasmo o la più viscerale opposizione con calcolato uso di fakes news, pur di raggiungere l'obiettivo di generare incertezza, smarrimento, dubbi morali e scientifici... e infine pur di mettere in difficoltà qualsiasi governo che non sia espressione diretta della volonta' del " popolo sovrano" o dei patrioti determinati all'onore della bandiera, la difesa eroica dei confini invalicabili e dall'amore totale per la mamma !
Il ruolo delle testate e i loro direttori che eccellono propio come delle gran belle teste..., è del tutto evidente e appare quotidianamente in Libero, il Tempo, Il Secolo d'Italia e da ultimo Il Giornale (che pubblica a onor del vero anche pezzi di caratura professionale)
Per rendersi conto di tutto basta scorrere i diversi titoli quotidianamente utilizzano Google web e quanto detto apparirà nella sua reale dimensione e nella sua tragicità per l'onesta dell'informazione !
Sempre cosi spietati e cinici ? ! Non sempre e qui siamo all'incredibile: la pubblicazione di un tenerissimo servizio fotografico dove il papà della Bestia è con occhio un pò ebete in un languido guancia a guancia con la sua giovane figlia che si è appena laureata ! Sembra quasi una storia d'amore..., ma con tutti problemi che esistono... "ecchissene fotte ? " Sicuramente la pensano così i "Gretini " e le "Sardine", ma è probabile anche molti del "popolo sovrano" giustamente incazzati con qualsiasi governo in carica che ha sempre l'obiettivo di rubare direttamente nelle tasche degli italioti !
Cordialmente e un saluto al prode ed inesauribile director P. Senaldi
Roberto Di Lernia
Astra zenica
Ho ascoltato il suo auspicio di veder vaccinato in diretta televisiva il c. d. ministro Speranza e desidero integrare la sua proposta con offrendo tramite LIBERO al gruppo BINETTI + 37 e a quello in formazione dei deputati il vaccino ASTRA ZENICA per tranquillizzare l'opinione pubblica. Cordiali saluti
Tutti a squola dalla Maglie per un giornalismo in mutande e ciabatte
Buongiorno, ho già inviato tre messaggi mail alla redazione di Libero, ma non ho avuto alcun riscontro di ricevimento... anzi la casella della redazione risulta satura di posta e invita a reinviare. Nel tempo è una costante e fà pensare che sia una strategia mirata ad uno scarso interesse alle possibili critiche.
Tutti i pezzi del Senaldi quotidianamente identificano un'avversario/"nemico" politico su cui viene redatto un' giudizio distruttivo sempre anticipato nel titolo con un giudizio già conclusivo tipo: "asfaltato/a", "umiliato/a", "svergognato/a", "messo/a nell' angolo"... e simili. Spesso viene messa in luce la scarsa professionalità del target... chiunque sia e senza tener conto che il livello di competenze specifiche del "politico italico" è carente da sempre e come la stessa carriera segua percorsi che poco hanno a che fare con la reale competenza ; gli esempi sono molteplici e significativamente distribuiti in tutti gli schieramenti e quindi non dovrebbe essere questo un punto d'attacco sopratutto da parte di chi è dotato di una carriera solo mediocre e limitata al ristretto ambito di attività.
Vantare un percorso dalla Padania, al Giornale e infine a Libero fà pensare ad un razzolamento nello stesso pollaio! E' però questo anche un elemento identificativo dei personaggi più in vista della Lega ad esclusione di Giorgetti che è considerato professionalmente e oltre a lavorare da sempre... non si è mai lasciato andare in starnazzate mediatiche.
Chi lavora seriamente non ha bisogno di esternare... lavora e ottiene i risultati conseguenti che consentono il suo apprezzamento indipendentemente dal gruppo di appartenenza.
C'è invece il metodo della rissa da bar portato avanti con "successo mediatico" sui alcune testate e su alcune emittenti TV che è a costo zero, genera consenso e scompiglio in un pubblico sempre più stufo e sconcertato.
La Bestia e i suoi Cloni ne sono un significativo esempio ed hanno il loro campione indiscusso "quasii un dittatore" nella persona che può essere a seconda degli umori... presidente del consiglio autoreferenziale, ministro degli interni, esperto di pandemie, ma, ma anche ministro degli esteri, esperto di pesca, chef senza stelle, lover, influencer e via così!
Una tragedia perchè la competenza curriculare è del tutto assente. Tutto ciò supportato da La Bestia coerente nel produrre fakes e scuola di pensiero di grande livello! Qui nessuno del giro della Bestia e in particolare i suoi cloni si sognano di fare appunti sul curriculum e competenza specifiche del leader maximo.
Non voglio tirarla lunga, ma prima di criticare velenosamente altri bisognerebbe riflettere un attimo sulla propia reale condizione.
Ovviamente se lo scopo è solo quello di destabilizzare comunque l'opinione pubblica per interesse di potere.. allora anche un giornalismo in mutande e la produzione sistematica di fakes sono strategie ben collaudate internazionalmente !
Complimenti per il vostro lavoro e che sul web non richiede abbonamenti (? !!!) a differenza di testate note e professinali,
Roberto Di Lernia
Chapeau
Grande, mitico, unico, vero, fantastico, meraviglioso, splendido Senaldi ieri all'Arena... anche per aver reagito quel poco che basta contro gli insulti anche fisici dell'ospite (le ficco il tacco... roba da nn crederci). Il coraggio di dire la verità che è solo questa di aiuto alle ragazze, tt il resto è populismo e buonismo... grazie
Solidarietà al Direttore
Che dire? Ho seguito la puntata della trasmissione "L'Arena" di ieri 14/2 emi sento di esprimerle la mia solidarietà di pensiero, poichè il concetto evidenziato nel suo intervento è stato fin troppo lampante. Peccato, dall'altra parte, della barricata non siano stati in grado di coglierlo. Nulla contestando la violenza che certamente è avvenuta o meglio, una sorta di autoo-consumo personale di corpi inermi, dobbiamo altresì precisare che, quel tipo di ragazza, non è esattamente il genre di figliole che ogni genitori vorrebbe. Questo andrebbe sottolineato mentre cio' viene negato. Consumatrici abituali e mi soffermerei sull'aggettivo "Abituale" di sostanze stupefacenti, oltremodo libere sessualmente, senza contare i soldi, di cui si è parlato, non venissero disdegnati a fronte di rapporti. Il fatto di partecipare a vacanze presso residenze di lusso di Ibizia, Formentera, Miconos il cui costo veniva sostenuto dal milionario imprenditore e ricambiato, coscienziosamente dalle ragazze con il sesso. Le feste dove le stesse vittime partecipavano non solo consapevoli vi fosse cocaina ma, altresì consumandone gran quantità volontariamente. Senza contare le attitudini sessuali dello stesso accusato, il quale non faceva mistero di gradire pratiche sessuali fuori dal comune e più attinenti al bondage. Per concludere "Entri nella tana del leone e ti lamenti se vieni morsa? " Sottolineando che queste ragazza dallo stesso imprenditore ci sono tornate più volte. Mi ha dato molto fastidio l'atteggiamento della vittima Ylenia, arrogante nei modi, incapace di fornire risposte esaudienti con un soggetto un predicato verbale ed un complemento oggetto. Una ragazza il cui modo di porsi mi fa dubitare sul quoziente intellettivo. Forse le sue capacità cognitive cominciano a cedere sotto il peso della cocaina? Perchè diciamocelo a "Tu per tu2 quella ragazzetta della cocaina ne è dipendente. Dunque Direttore sono dalla sua parte, a spada tratta. Sono Stefania 44 anni, giornalista free lance, a riposo da qualche anno. Se vorrà rispondermi ne sarei felice. Cordiali saluti.
Buondì Senaldi, l’applicazione dell’ultimo dpcm, già scritto e deciso da giorni, viene posticipato di un giorno per “lasciare il tempo necessario per organizzarsi” - dice Conte. Sarà un caso ma, guarda un po’ quanta sensibilità, proprio oggi hanno luogo due eventi:
- concorso pubblico del ministero della salute,
- funerale di Gigi Proietti con tanto di corteo di macchine attraverso la città.
Ne deduco (e pensando male ci si azzecca sempre) che il tempo lasciato del premier per organizzarsi, mai adottato per i precedenti dpcm, sia una bugia vergognosa acche’ possano aver luogo entrambe gli eventi. Se fosse vero... in che mani siamo finiti?
Che ne pensa?
Un caro saluto
Elisabetta Ciceri
Gent. mo Direttore Senaldi.
Di Maio annuncia: il vaccino anti-covid arriverà alla fine dell'anno, no!!! è già stato scoperto ed è efficacissimo, si chiama "VACCINO GOVERNO A CASA ".
Diamo notizia e usiamolo subito per il bene e la salute del nostro popolo.
Distinti saluti
Non ha leto vero ? Come presumevo uguale agli alyri
Gentmo dir
Vorrei che lei potesse dare risalto ad una informazione estremamente importante Io sono un ricercatore e quando abbiamo saputo da colleghi che la morte per covid era legata complicazioni polmonare abbiamo studiato possibili interventi Come prassi abbiamo. conyrollato la letteratura e con mio gran stupore ho trovato un documento recensito e classificato con numero che porta la data inizio del. trial 9 febbraio Lei pensi che per avere quel protocollo il lavoro iniziato dai cinesi era stato perlom6 inviato in USA al NIH almeno. un mese prima Pensi che i colleghi hanno scoperto ciò due mesi e mezzo dopo solo facendo contro il parere del ISS le autopsie Questo trial di cui le invio il riferimento età a conoscenza sicuramente dei vertici del ISS e del governo Cosa di una gravità eccezionale Non le dico le nostre traversie Abbiamo pensato di fare denuncia ma siamo stati sconsigliati si fa per dire Il documento lo può trovare su Google A pilot study covid sildenafil La ringrazio i miei lavori su questo argomento sono stati pubblicati e le può trovare digitando menicagli limodio
Nell'attesa dei banchi singoli suggerirei di fare sedere gli studenti a capotavola nei banchi doppi esistenti un metro e trenta sono sufficienti, non vi pare.
Con lo pseudonimo andrea andrea dal 24/7 mi avete BUTTATO fuori dal vostro giornale Libero non lasciandomi più commentare i vostri articoli. Eppure il titolo Libero presuppone di poter scrivere anche criticando la linea del giornale, penso. Con questi presupposti vi chiedp di ripristinare il tutto per poter continuare a scrivere i miei post. Saluti.
Gentile Senaldi, da questa mattina ho riscontrato che, con lo pseudonimo andrea andrea, non MI FATE PIU' COMMENTARE I VOSTRI ARTICOLI. Questo me ne dispiace immensamente e ritengo che da parte vostra un errore censurare in questo modo drastico una voce contraria alla vostra. Ho segnalato la cosa pure a Vittorio Feltri e mi auguro anche un intervento immediato perchè l'ingiustizia sia riparata. Avere commenti contrari, rafforza e non diminuisce la vostra credibilità, perchè il pensiero unico ha dimostrato in tempi remoti la sua inefficacia. Certo di un suo intervento per il ripristino del mio andrea andrea la salutpo cordialmente.
Egr. Direttore Senaldi vorrei che non si parlasse più degli IMBECILLI, che fanno parte delle SARDINE e, di non darci spazio, così facendo Lei fa gratuita pubblicità, rendendoli importanti.
Poi, La prego di voler cortesemente evidenziare gli SPORCHI INTRECCI di ASSUNZIONI AMICI dei 5S, non ultimo quella ECLATANTE dell'amichetto di Toninelli.
La ringrazio.
Cordialmente.
Buonasera, Ti seguo con interesse così come seguo il grande Feltri ; mi chiedo come sia possibile che spesso una “ giornalista “ come Kalima ti renda nervoso e non ti faccia dare il meglio nelle questioni discusse in quel di dritto e rovescio. Si può fare di più ? Cordialissimi saluti. Antonio
Egregio direttore, vorrei che si indagasse sulle casse funebri. Ad oggi risultano 26'000 deceduti. Chi ci guadagna se le salme vengono create?
Che fine fanno le casse?
Gentile dottor Senaldi le pongo due domande: nelle zone in cui manca la manodopera in agricoltura è possibile non vi sia nessuno che precepisce il reddito di cittadinanza, il quale almeno nelle intenzioni avrebbe dovuto essereun primo passo per avviare i destinatari al lavoro?
Le appare possibile che tutti i numerosi immigrati che spesso in nero e sempre sfruttati dai caporali e alloggiati peggio delle bestie siano di colpo spariti? E' improbabile che siano tornati nei paesi d'origine, dove si saranno dispersi? C'è qualcuno a livello governativo che si interessa di questi fatti?
Cordiali saluti Fiorella Marello Guarnero
Egr. Direttore Senaldi,
sono un assiduo lettore del Suo giornale, oltre a seguirlo, con ammirazione, sui Talk-show, Le vengo a chiedere:
È possibile vietare nel dare spazio agli ignoranti delle Sardine?
Grazie...
La saluto cordialmente.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Walter Tobagi Vittorio Feltri Silvio Berlusconi Alessandro Sallusti Gianluigi Paragone Maurizio Belpietro Virginia Raggi Giornalisti TV
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1969
Caricamento in corso...
Lavoro/disoccupazione e ricambio generazionale