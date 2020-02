Biografia

Pietro Senaldi nasce a Milano il 22 settembre del 1969. E' un giornalista italiano, particolarmente riconosciuto grazie alle molte partecipazioni a programmi televisivi in qualità di opinionista. Vediamo di seguito alcuni dei fatti salienti che caratterizzano la biografia di Pietro Senaldi.

Pietro Senaldi: gli inizi della carriera e l'amore per Milano

Nasce come detto nella città meneghina e lì vi rimane per tutta la vita: è legato moltissimo alle proprie origini. Si dichiara da sempre legato alla questione che promuove l'indipendenza del Nord Italia: non è un caso che una volta conclusi con successo gli studi in Legge presso l'Università di Milano e successivamente ottenuto il Master in Giornalismo all'Istituto per la Formazione al Giornalismo Walter Tobagi, si avvicina apertamente a quotidiani come La Padania e il Giornale d'Italia, con i quali vanta svariate collaborazioni.

Il ruolo in Libero: una lunga militanza

Uno degli aspetti che distingue Pietro Senaldi maggiormente dai tanti stimati colleghi giornalisti, si ritrova nella fedeltà a quotidiani che rientrano in una certa parte politica. Il nome di Pietro Senaldi, infatti, è associato fin dagli inizi degli anni Duemila, periodo al quale risale la fondazione (da parte di Vittorio Feltri), al quotidiano Libero, presso cui Senaldi sceglie di lavorare, contribuendo attivamente alla diffusione di questa pubblicazione.

L'unico momento che lo distingue dalla partecipazione attiva alla redazione di contenuti a Libero è una parentesi molto breve come caposervizio presso Il Giornale, pubblicazione da sempre legata a Silvio Berlusconi e ai suoi partiti.

Pietro Senaldi

Negli anni Vittorio Feltri rimane direttore editoriale del quotidiano Libero; si susseguono vari giornalisti nel ruolo di direttore responsabile. Pietro Senaldi ricopre questo ruolo dal 19 maggio 2016. Tra i suoi predecessori ci sono: Franco Garnero, Alessandro Sallusti, lo stesso Feltri per un certo periodo, Gianluigi Paragone e Maurizio Belpietro.

Il legame con le reti televisive e le posizioni provocatorie

Alcuni dei momenti di maggiore rilevanza della carriera di Pietro Senaldi sono imputabili alla partecipazione a svariati programmi televisivi di approfondimento politico, tra i quali quelli del canale tv La7 sono i principali.

Senaldi rappresenta a tutti gli effetti uno dei volti più noti di programmi come Omnibus, Coffee Break, L'aria che tira, Piazzapulita, Di Martedì e molti altri. Ognuna di queste trasmissioni contribuisce a dare visibilità al direttore responsabile di Libero, garantendogli la possibilità di arrivare al grande pubblico.

Sia tramite la scrittura, sia in televisione, in virtù delle posizioni decisamente provocatorie, Senaldi attira su di sé l'attenzione di varie Commissioni di Giornalisti, che a più riprese nel corso del 2017 lo chiamano lui e Vittorio Feltri, direttore e fondatore del quotidiano Libero, a rispondere per alcuni titoli legati accusatori nei confronti della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Vita privata di Pietro Senaldi

Con stato civile sposato, della vita privata di Pietro Senaldi si conosce poco. Tuttavia, la personalità del giornalista e opinionista televisivo è tale da avergli fatto guadagnare una notevole visibilità a fronte della spiccata riservatezza che lo contraddistingue.

E' attivo su Twitter: con l'account @psenaldi.