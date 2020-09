Biografia • Rianimando i sentimenti

Rosamunde Pilcher nasce il 22 settembre 1924 a Lelant, in Cornovaglia, contea ubicata nell'estremità sud-occidentale dell'Inghilterra. Il suo nome da nubile è Rosamunde Scott.

Studia presso la St. Clare's Polwithen School e la Howell's School Llandaff, poi frequenta il Miss Kerr-Sanders' Secretarial College.

Tra il 1943 e il 1946 presta servizio presso il Women's Royal Naval Service.

All'inizio del mese di dicembre del 1946, all'età di 22 anni, sposa Graham Hope Pilcher, dal quale prende il cognome con il quale sarà conosciuta in tutto il mondo. Nel 1996 la coppia ha celebrato il 50° anniversario di matrimonio insieme ai quattro figli Robin, Fiona, Philippa (conosciuta anche come Pippa) e Mark.

La carriera di scrittrice di Rosamunde Pilcher inizia nel 1949. Pubblica dicei racconti sotto il nome di Jane Fraser.

Il suo primo romanzo scritto come Rosamunde Pilcher è "A secret to tell", pubblicato nel 1955.

Negli anni si affermerà come una delle più celebri ed amate scrittrici di storie romantiche.

La Pilcher dimostrerà straordinarie doti nella costruzione di atmosfere, capaci di far immergere il lettore nel mondo affettivo dei suoi personaggi. Con immediatezza riesce a proiettare chi legge in un universo di sentimenti sottili e delicati; è come se riuscisse a rianimare un modo di vivere che oggi, nella società moderna, sembra perduto.

Tra i suoi romanzi, solitamente ambientati nelle isole britanniche, più noti ricordiamo:

La tigre che dorme - Sleeping tiger (1967)

Autoritratto - Another view (1968),

I giorni dell'estate - The end of summer (1971),

La casa vuota - The empty house (1971),

Neve d'aprile - Snow in april (1972),

Il giorno della tempesta - The day of the storm (1975),

Sotto il segno dei gemelli - Under gemini (1976),

Profumo di timo - Wild Mountain Thyme (1978),

Le bianche dune della Cornovaglia - The carousel (1982),

Voci d'estate - Voices in summer (1984),

La camera azzurra - The Blue Bedroom and Other Stories (1985),

I cercatori di conchiglie - The shell seekers (1987),

Settembre - September (1990),

Fiori nella pioggia - Flowers in the rain (1991),

Ritorno a casa - Coming home (1995),

Solstizio d'inverno - Winter Solstice (2000),

Tea with the Professor Gilbert (2004)

Nel 2002 Rosamunde Pilcher ha ricevuto dalla Regina Elisabetta II il prestigioso riconoscimento O.B.E. (Officer of the Order of British Empire).

I suoi lavori sono particolarmente popolari in Germania dove le sue storie sono state trasposte in film per la TV. Tra gli interpreti più autorevoli dei suoi personaggi vi sono Angela Lansbury, Patricia Hodge, Peter O'Toole e Joanna Lumley.