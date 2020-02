Biografia • La fine dell'impero coloniale spagnolo

Maria Cristina d'Asburgo-Teschen nasce a Gross Seelowitz, in Austria, il 21 luglio 1858 dall'arciduca Carlo Ferdinando d'Austria e dall'arciduchessa Elisabetta Francesca d'Austria. Nel 1879 sposa il re di Spagna Alfonso XII. Il giovane sovrano, vedovo da appena un anno dell'amata Mercedes d'Orleans, acconsente al matrimonio soltanto per salvaguardare la continuità della dinastia, peraltro assecondando un calcolo politico del Presidente del Consiglio spagnolo Antonio Cánovas del Castillo che punta all'unione delle uniche due potenze europee cattoliche e assolutiste.

Dall'unione nascono una prima figlia, nel 1880, alla quale Alfonso impone il nome della indimenticata prima moglie, Mercedes, che sposerà il principe Carlo Tancredi dei Borbone di Napoli ed una seconda, nel 1882, Maria Teresa, che andrà in sposa al principe Ferdinando di Baviera. Quando il 25 novembre 1885, stroncato dalla tubercolosi, muore l'appena ventottenne sovrano di Spagna, Maria Cristina è per la terza volta in attesa.

Regina reggente dopo la morte del marito, alla nascita del terzo figlio, Alfonso, subito proclamato re di Spagna col nome di Alfonso XIII, conserva la reggenza fino alla maggiore età del piccolo sovrano.

Quella di Maria Cristina sarà la più lunga reggenza nella storia della Spagna, che va dal 1885 fino al 1902.

Sostenitrice di una politica moderatamente liberale, rispettosa della Costituzione, affida il governo al leader liberale Prassede Mateo Sagasta, concede la libertà di stampa ed accorda un'amnistia ai prigionieri politici. Promuove l'alternanza fra liberali e conservatori astenendosi dall'interferire nei vari governi dei primi ministri Sagasta e Cánovas. Ma quelli della reggenza di Maria Cristina sono anche gli anni della disastrosa guerra ispano-americana: le tensioni fra la Spagna e le sue residue colonie è ormai molto alta e quando, per l'imperizia del comandante, una nave cubana esplode e 266 marinai perdono la vita, qualcuno artatamente riesce a far credere in un attentato spagnolo.

L'episodio fa deflagrare le tensioni e, quindi, la guerra. Iniziato e concluso nel 1898, il conflitto che ne deriva pone fine, dopo circa 400 anni, alla politica coloniale della Spagna che è costretta a ritirarsi, con il trattato di Parigi del dicembre 1898, dai residui possedimenti di Cuba, Porto Rico, dell'isola di Guam e delle Filippine.

Il 17 maggio 1902 Alfonso XIII è dichiarato maggiorenne ed assume quindi la piena titolarità della corona. Maria Cristina lascia la reggenza e la vita pubblica, dedicando il proprio tempo ad opere benefiche.

Maria Cristina d'Austria muore a Madrid il 6 febbraio del 1929, all'età di 71 anni.

La sua è stata una figura positiva nella storia della Spagna del XIX secolo: tanto da regina consorte quanto da reggente ha sempre operato con saggezza riuscendo a dare al Paese equilibrio e stabilità politica, distinguendosi nettamente dall'altra Maria Cristina, quella di Borbone-Napoli che l'aveva preceduta come reggente dal 1833 al 1843, e che si era rivelata donna avida di potere e poco interessata alle sorti del suo popolo.