Biografia

Wyatt Berry Stapp Earp nasce il 19 marzo 1848 a Monmouth, figlio di un agricoltore, Nicholas Porter, e della sua seconda moglie Virginia: il suo nome Wyatt deriva da Wyatt Berry Stapp, comandante di Nicholas Porter nel corso della guerra messicano-americana.

Celebro sceriffo e personaggio del vecchio west, è stato anche ladro di cavalli, giocatore d'azzardo e gestore di saloon: la sua figura è molto ricorrente nelle opere cinematografiche: tra gli altri è stato interpretato da Henry Fonda (1946), Burt Lancaster (1957), Kevin Costner (1994) e Val Kilmer (2012).

Già nel 1849 Wyatt Earp e la sua famiglia abbandonano Monmouth per dirigersi in California: il viaggio, però, si interrompe prima, e così la famiglia Earp si stabilisce in Iowa, nei pressi di Pella, in una fattoria. Venduta, dopo pochi anni, la fattoria, il padre di Wyatt torna nella città d'origine, dove tuttavia non riesce a trovare lavoro né come bracciante né come bottaio; decide, dunque, di diventare guardia municipale, e nel frattempo di dedicarsi al commercio di alcolici. Scoperto e condannato, viene obbligato a vendere la sua proprietà: e così la famiglia Earp torna a Pella; poco dopo, inizia la guerra di secessione.

Mentre i suoi fratelli Virgil, James e Newton entrano a far parte dell'esercito unionista nel 1861, Wyatt non viene accettato, visto che ha soli tredici anni, a dispetto della sua forte volontà di arruolarsi. Nel 1865 egli trova lavoro, insieme con suo fratello Virgil, nella compagnia di trasporti di Phineas Banning, noto finanziere, e viene impiegato lungo la linea che attraversa la Imperia Valley; l'anno successivo è in Arizona, capo carovana lungo la direttrice che collega Wilimngton a Prescott. Poco dopo il ventenne Wyatt viene chiamato a svolgere la stessa attività per una compagnia al servizio della Union Pacific Railroad, impegnata nel settore ferroviario: è durante questo periodo che inizia a salire sul ring come pugile (affrontando, tra gli altri, Mike Donovan e John Shanssey) e dedicarsi al gioco d'azzardo.

Sempre nel 1868 il padre Nicholas diventa sceriffo di Lamar, piccola città del Missouri: una carica che mantiene solo per un anno (prima di diventare giudice di pace) e che lascia proprio a Wyatt. E' il 17 novembre del 1869: poche settimane dopo sposa Urilla Sutherland, sua prima moglie di origine newyorchese. La donna, tuttavia, muore poco dopo, forse a causa del tifo. Poco si conosce di quel periodo della vita di Wyatt Earp: nel 1875, comunque, egli è sceriffo in Kansas, a Wichita, città che deve lasciare per dirigersi a Dodge City. Divenuto sceriffo anche qui, egli vede crescere la propria fama di uomo in grado di far fronte alle situazioni più complicate.

A Dodge City Wyatt conosce Mattie, la sua seconda compagna, con la quale si trasferisce dapprima nel New Mexico, a Virgil, e poi in Arizona, a Tombstone. E' proprio qui che, dopo essere stato raggiunto dai fratelli Morgan e Virgil, partecipa alla sparatoria all'OK Corral con Doc Holliday. Si tratta di uno degli eventi più conosciuti della storia del West, che si verifica il 26 ottobre del 1881: da una parte gli Earp, con Wyatt, Morgan e Virgil insieme con Doc Holliday; dall'altra, i Clanton, con Ike e Billy insieme con Tom e Frank McLaury e Billy Claiborne. In trenta secondi, vengono uccisi tre uomini, e sparati trenta colpi.

Cinque mesi dopo la sfida, Morgan viene ucciso e Virgil viene ferito nel corso di un'imboscata tesa da un gruppo di cowboy: la vita di Wyatt si trasforma profondamente, e da uomo di legge diventa un crudele vendicatore, intenzionato a punire tutti coloro che hanno preso parte all'agguato contro i suoi fratelli.