Biografia

Yolanthe Cabau van Kasbergen nasce il 19 marzo a Ibiza, in Spagna. Il padre Xavier Cabau è spagnolo, mentre la madre Richarda van Kasbergen è olandese. Secondo le regole di assegnazione dei nomi propri di persona il cognome di Yolanthe è diventato il complicato Cabau van Kasbergen, proprio come combinazione dei cognomi dei genitori.

Sex symbol nazionale (votata dalla ricvista FHM - For Him Magazine - negli anni 2006, 2007 e 2009), ha lavorato per l'emittente televisiva olandese BNN.

Dal 2007 al 2009 ha avuto una relazione con il cantante olandese Jan Smit.

Dall'estate del 2009 è fidanzata con il calciatore Wesley Sneijder. I due si uniscono in matrimonio il 17 luglio 2010 in Italia, a Castelnuovo Berardenga, vicino Siena.