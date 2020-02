Biografia

Nato l'8 febbraio 1985 a Torino, Dario Chiazzolino è un chitarrista e compositore italiano - annoverato tra i maggior esponenti nel panorama jazzistico moderno.

E' vincitore di numerosi premi e nomination come Best Guitarist e Best Artist secondo riviste specializzate e concorsi internazionali come Umbria Jazz Festival, Italian Jazz, Guitarlist e Top Jazz Guitar.

Dario è ospite di importanti festival del jazz in Europa e negli Stati Uniti, e appare regolarmente nei più famosi jazz club club in Italia, Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Inghilterra, Scozia.

Inizia la sua carriera da musicista molto presto, alla tenera età di quattordici anni, quando riceve il suo primo ingaggio professionale.

In una primissima fase del suo percorso Dario lavora come chitarrista elettrico in formazioni rock blues collaborando con artisti prevalentemente italiani.

Durante gli anni del liceo incontra il jazz grazie all'ascolto di Charlie Parker, storico sassofonista statunitense e colonna portante del linguaggio jazzistico e be-bop.

Da quel momento si innamora del jazz e dell'improvvisazione a tal punto da diventare in pochi anni un nuovo enfant prodige della chitarra jazz italiana.

Dario, appena ventenne collabora con jazzisti come Flavio Boltro e Furio Di Castri ed inizia a collezionare una ricca e prestigiosa discografia sia come leader che come sideman.

Incide le sue chitarre per la compilation made in Svizzera - Six Strings - nelle pubblicazioni del 2008, 2009 e 2010. Registra con la Torino Jazz Lab di Furio di Castri, insieme a Bruno Tommaso e Javier Girotto.

Nel 2010 prende parte ad un progetto internazionale di latin jazz pubblicando l'album "Proposition" insieme al bassista cubano Dany Noel Martinez, al batterista Horacio "El Negro" Hernandez, ai pianisti Ivan Bridon e Ivan Lewis, al trombettista Carlos Sanduy, alla star internazionale Concha Buika e insieme ad altre importanti icone del mondo latino come come Ramón Porrina, Jerry Gonzáles, Inoidel González, Javier Masso "Caramelo", Fernando Favier, Diego Guerrero, Ivette Falcón Urgate, Daniel Martínez Miranda.

Nello stesso anno incide il disco con il progetto modern jazz Kabel, in collaborazione con il trombettista italiano Giovanni Falzone.

Nel 2011 collabora al progetto del bassista Dany Noel realizzando il disco Tinta Unida.

Nel 2012 - insieme al chitarrista/bassista italiano Nico Di Battista - realizza una speciale raccolta di canzoni della tradizione italiana, rivisitate in chiave jazzistica. Il progetto prende il nome di Rewriting Songs, il cui significato è appunto quello di reinterpretare, riscrivere e reinventare i temi, le melodie e le armonie stesse di quei famosi tormentoni.

Tra le song scelte, compaiono nell'album: W la mamma, Scrivimi, Estate, Parlami d'amore Mariù, La bambola, Generale, Per un' ora d' amore, Settimana un giorno e Ancora.

Nel 2013 scrive a 4 mani un progetto originale italo-cubano denominato Confidence - in collaborazione con il bassista Dany Noel Martinez. Insieme incidono l' omonimo album "Confidence" e presentano il disco nei più importanti festival Europei di jazz e world music. Il duo Chiazzolino-Noel viene definito dalla critica jazz internazionale come uno tra i più interessanti progetti musicali degli ultimi 15 anni.

Incide l'album Paint your Life, in collaborazione con una band americana che include il pianista Taylor Eigsti, il batterista Willie Jones III e il contrabbassista Marco Panascia.

Il disco riscuote un forte impatto sul pubblico e sulla critica. Secondo il famoso e storico magazine americano Guitar World, Dario Chiazzolino è riconosciuto come uno dei migliori chitarristi jazz della scena moderna, grazie alla sua originale visione dell' improvvisazione, sempre imprevedibile e che guarda verso il futuro.

Lavora in qualità di leader al progetto Principles Sound con i leggendari membri degli Yellow Jackets: Bob Mintzer, Russel Ferrante e Jimmie Haslip. Insieme pubblicano l'album "Lost in the Jungle", a cui segue la partecipazione al tour degli Yellow Jackets per il disco Timeline.

Incide il concept album Red Cloud per l'etichetta discografica Tukool records - insieme al pianista italiano Antonio Faraò e ai francesi Dominique Di Piazza al basso elettrico e Manhu Roche alla batteria.

Dario Chiazzolino ha inoltre collaborato in studio e dal vivo con artisti come Dave Liebman, Andy Sheppard, Aaron Goldberg, Billy Cobham, Russel Ferrante, William Kennedy, Jason Rebello, Rick Stone, Felix Pastorius e Julio Barreto.

Come docente di chitarra jazz ha tenuto masterclass in Italia, Europa e Stati Uniti collaborando con numerose e prestigiose strutture didattiche come il Long Island Conservatory of Music e la Long Island Academy di New York, con La Lizard e l'Accademia di Musica Moderna.

Dario Chiazzolino è nato e cresciuto a Torino ed ha ottenuto una laurea in Musica Jazz con il massimo dei voti presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Discografia di Dario Chiazzolino

Leader

2010: Bewitched - con Pit Linsky, Greg Miller.

2011: The Best Thing for You - con Rick Stone

2011: Very Early - con Dario Deidda, Gaetano Fasano.

2012: Lost in the Jungle - con Bob Mintzer, Russell Ferrante e Jimmy Haslip.

2013: Rewriting Songs - con Nico Di Battista.

2013: Paint Your Life - con Taylor Eigsti, Marco Panascia, Willie Jones III.

2014: Confidence - con Dany Noel Martinez.

2015: Red Cloud - con Antonio Faraò, Dominique Di Piazza e Manhu Roche.

Sideman