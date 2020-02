Biografia • Bellezze mondiali

Larissa Mabel Riquelme Frutos, modella ed attrice di teatro, nasce ad Asunción capitale del Paraguay il giorno 22 febbraio 1985. Larissa Riquelme, così è diventata famosa al grande pubblico, è la modella più pagata del Paraguay.

Nel 2010 ha partecipato al programma televisivo "Bailando por un Sueño", la versione paraguaiana del nostro "Ballando con le Stelle".

Agguerrita sostenitrice della squadra di calcio Cerro Porteño club, società calcistica famosa in Paraguay e guarda caso originaria di Barrio Obrero un sobborgo appunto di Asunción, e della propria Nazionale, nonché fidanzata con un giocatore messicano di terza divisione, Larissa Riquelme si è fatta notare durante la Coppa del Mondo sudafricana del 2010.

Nel corso della manifestazione si è infatti esibita davanti a tutto il mondo seguendo il match tra Paraguay ed Italia con il suo telefono cellulare Nokia infilato nel generoso decolté, e con la scritta Axe in bella mostra sul seno sinistro. Larissa è infatti il volto, in Paraguay, della nota marca di deodoranti.

Il più grande quotidiano sportivo spagnolo "Marca" la elegge "Coppa del Mondo's Girlfriend" dopo che le sue foto sono diventate in poco tempo le più popolari sui siti internet di tutto il mondo.

Al pari di Diego Maradona, che promette di fare footing a piedi nudi per le vie di Buenos Aires, nel caso di una vittoria mondiale della sua Nazionale, la modella fa la sua promessa: correre nuda, agghindata solo da un body painting coi colori della nazionale paraguayana, per le vie della nativa Asunción, non solo in caso di vittoria del campionato del mondo, ma anche di passaggio della semifinale con la Spagna. La spagna vince, ma Larissa ha promesso ugualmente di mantenere quanto dichiarato.

Nel 2013 in un reality show cileno Larissa Riquelme dichiara che Lionel Messi le avrebbe offerto dei soldi per fare sesso con lui. Ma non è tutto: senza specificare quale, anche un presidente del suo Paraguay avrebbe fatto la stessa cosa.