Aldo Bozzi
Biografia • Rigore verso i doveri, verso lo Stato
Aldo Bozzi nasce a Roma il 22 febbraio 1909. Laureato alla Sapienza di Roma, a soli ventiquattro anni entra nella magistratura, percorso allora tutt'altro che facile. A trentuno anni passa al Consiglio di Stato: ne ascenderà tutti i gradi sino a diventare Presidente onorario.
Antifascista, nel 1945 diviene Consultore e nel 1946 è eletto Costituente. Tra il 1952 e il 1960 viene eletto più volte Consigliere comunale e poi Consigliere provinciale di Roma. Per il comune della capitale ricopre il ruolo di Assessore della Polizia Urbana.
Dal 1953 al 1987 è eletto per nove volte deputato. A Montecitorio è capo del Gruppo liberale. Sarà questore della Camera, sottosegretario alle Finanze del primo governo Segni e poi Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile durante il secondo governo Andreotti.
Sempre alla Camera farà parte della Commissione Affari costituzionali. Parallelamente lavora come vicesegretario generale e più tardi presidente del Partito liberale.
Nel 1978 il Partito Liberale Italiano candida Bozzi alla Presidenza della Repubblica, ma non verrà eletto.
Diviene anche presidente della prima commissione Bicamerale per lo studio delle riforme istituzionali e, per qualche tempo, addetto al Massimario della Cassazione, ufficio della prassi codificata, organo incubatore di nuove sentenze e di nuove leggi: il punto di incontro fra Giurie e Politica.
Aldo Bozzi sarà infine autore di un manuale di istituzioni di diritto pubblico, riedito più volte con successo crescente.
Muore a Roma il giorno 1 novembre 1987.
Dal punto di vista politico e istituzionale Aldo Bozzi rappresenta con la sua carriera e la sua condotta, un esempio che è stato capace di mantenere il rigore del giurista nel proprio impegno politico.
Frasi di Aldo Bozzi
La nostra società è passata in questo periodo da una fase statica, caratterizzata dalla prevalenza dell'economia agricola sugli altri comparti produttivi, ad una fase di grande dinamismo, che l'ha trasformata in società industriale e per alcuni aspetti post-industriale, e la proietta ora verso gli ulteriori sviluppi determinati dall'impatto con le nuove tecnologie che caratterizzano la cosiddetta "terza rivoluzione industriale". Tutto questo ha cambiato il quadro di riferimento sociale delle disposizioni costituzionali. In altri termini: non tutto quello che andava bene per la società italiana del 1946-48 può andare bene per la società italiana degli "anni Ottanta", ancor meno per quella degli "anni novanta" che ormai batte alle porte.
Credo di non aver dismesso mai l'abito del magistrato, che mi ha condotto a tentare di dare ai problemi politici un'inquadratura logica, a non chiudermi nella faziosità del particolare, ad ascoltare le ragioni dell'avversario, a riconoscerne, se del caso, la validità. È questo uno dei motivi della mia non troppo brillante carriera politica.
Ricordo la sera del 25 luglio 1943, quando la radio annunciò la caduta del Fascismo ... molta gente si precipitò per le strade sventolando il tricolore, vi fu una dimostrazione a piazza del Quirinale e il re Vittorio Emanuele III si affacciò al balcone; in tanto sbandamento v'era bisogno d'un punto a cui riferirsi e tale sembrò allora la corona, mancando ancora l'organizzazione di partiti antifascisti. Il giorno dopo i netturbini faticarono molto a portare via i distintivi fascisti che i bravi romani avevano gettato per le strade.
Sono diventato un po' come la sora Camilla che tutti la vogliono ma nessuno se la piglia.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Aldo Bozzi
Foto e immagini di Aldo Bozzi
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Aldo Bozzi.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Persone famose nate lo stesso giorno di Aldo Bozzi
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1909
Caricamento in corso...
Persone famose morte nel 1987
Caricamento in corso...