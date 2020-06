Biografia • L'amore per la danza

Nato il 23 giugno 1927 a Chicago, Robert Louis Fosse, danzatore, regista e coreografo, è tra i più amati e rappresentati nel mondo, geniale innovatore nel teatro moderno musicale.

Con il suo stile caratteristico e inconfondibile, nella sua carriera e nella vita privata si alternano successi strepitosi sul palcoscenico a disastri sentimentali e insuccessi nella vita privata.

Il fallimento di tre matrimoni, l'amore per il suo lavoro e l'ambizione sfrenata, gli faranno perdere la figlia, la moglie, la fidanzata e, come inevitabile conclusione della trasgressione e gli eccessi che lo hanno contraddistinto, la sua stessa vita. Grazie al suo stile di danza energico e vitalissimo era considerato una leggenda vivente di Broadway (non a caso il film "All that Jazz" è la sua biografia cinematografica).

Figlio d'arte, debuttò giovanissimo a Broadway. Negli anni '50 recitò in molti musical, senza però emergere. Più fortuna ebbe come coreografo e regista teatrale.

Nel cinema esordì alla regia solo nel 1968 con "Sweet Charity - Una ragazza che voleva essere amata" (con Shirley MacLaine), adattamento musicale di "Le notti di Cabiria" di Federico Fellini. Con il successivo "Cabaret" (1972), ispirato ad un romanzo di Cristopher Isherwood, Bob Fosse confeziona un film di grandissimo successo che suggella il divismo di Liza Minnelli. Il film, percorso da toni e atmosfere espressionistiche, è ambientato nella Berlino degli ultimi anni della Repubblica di Weimar, con il nazismo già in fase di irresistibile ascesa.

Il successivo "Lenny" (1974, con Dustin Hoffman) racconta, con una ricercata tecnica da reportage, la vita dell'attore Lenny Bruce, noto per le sue battaglie contro il perbenismo dominante, la corruzione politica e la guerra del Vietnam.

Nel 1978, con "All that Jazz" (con Roy Scheider e Jessica Lange), ritorna al suo genere prediletto: il musical impegnato. Il film, che è una drammatica e sofferta meditazione sulla morte, riesce a conciliare una visione tragica con la spettacolarità del musical.

Il mondo dello spettacolo torna in "Star 80" (1983, con Eric Roberts), una drammatica storia di amore e morte, sullo sfondo del mondo della rivista Playboy.

Bob Fosse è morto all'età di 60 anni a Washington D.C. il 23 Settembre 1987, stroncato da un infarto.