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Biografie

Roger Moore

Roger Moore

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Biografia

La sua immagine sprigionava una galanteria e una classe innati, tanto che al solo vederlo non si poteva che pensare fosse nato in Inghilterra. Ed è precisamente a Londra che nasce Roger Moore, gentleman del grande schermo capace di risultare impeccabile e raffinato anche quando interpretava ruoli di personaggi scavezzacollo. O alle prese con le situazioni più improbabili.

I personaggi di Moore sono i tipici rappresentanti di quella razza di uomini che anche qualora dovessero ruzzolare giù da un burrone, si rialzerebbero illesi apparendo come appena usciti da un brunch. Una razza a cui appartiene sicuramente James Bond, di cui Roger Moore è stato per alcuni anni uno degli alter ego più amati. Fu lui a sanare la "ferita" nei fan di 007 per l'abbandono di Sean Connery.

Gli studi di recitazione e la guerra

Dopo essere venuto alla luce in una fredda giornata londinese il 14 ottobre 1927, Roger Moore trascorre un'infanzia normale, supportata dall'ottima famiglia che lo ha sempre amato e protetto. Portato in modo naturale alla recitazione, dopo gli studi alla Royal Academy of Drama, appare come comparsa in alcuni lavori teatrali nel West End.

Purtroppo la seconda guerra mondiale è alle porte. È un'esperienza che Sir Roger ha dovuto vivere sulla propria pelle fino in fondo, arruolandosi nell'esercito e combattendo al fianco degli alleati per la liberazione dal nazifascismo.

Finita la guerra e lasciatosi alle spalle, per quanto possibile, questa drammatica esperienza comincia a lavorare in teatro, radio e televisione, ma anche come modello e rappresentante. La sua terra dal punto di vista dello spettacolo non offre ancora grandi opportunità e quindi decide di partire per gli USA, meta leggendaria di tanti artisti come lui.

Le prime serie televisive

Mai scelta fu più fortunata. Qui firma un contratto con la MGM, contratto che gli offre l'opportunità di comparire in diverse pellicole. Molti ad esempio lo ricordano in "Ivanhoe", prima importante serie televisiva, seguita dall'altrettanto fortunata "Maverick".

Ma il vero grande successo giunge con la serie tv "Il Santo", nel ruolo di Simon Templar (poi ripreso negli anni '90 in un lungometraggio che vede protagonisti Val Kilmer e Elisabeth Shue) e con "Attenti a quei due!" (nei panni di Lord Brett Sinclair), a fianco di un guasconesco Tony Curtis.

Roger Moore e James Bond

Questi ruoli lo accreditano come perfetto interprete di film di spionaggio e infatti, dopo la dipartita dal set del leggendario Sean Connery, eccolo vestire i panni dell'Agente 007, James Bond, l'agente con licenza di uccidere ideato dalla fantasia dello scrittore Ian Fleming.

Da "L'uomo dalla pistola d'oro" e "Vivi e lascia morire" a "A View to a Kill", sono ben sette i film dell'immarcescibile serie che lo vedono protagonista, tutti con ottimi riscontri di pubblico. Un successo tale che il governo britannico lo premia con l'onorificenza di Cbe.

Dopo il ruolo di James Bond

Smessi i panni dell'agente segreto, Roger Moore ha potuto comunque indossare quelli dell'eroe di molti altri film d'avventura. tra questi ricordiamo "Circolo vizioso", "Gold - Il segno del potere", "Gli esecutori", "Ci rivedremo all'inferno", "Sherlock Holmes a New York", "I 4 dell'Oca selvaggia", "Attacco: piattaforma Jennifer", "Amici e nemici" e "L'oca selvaggia colpisce ancora".

Grazie al suo personale humor e alla sua ironia, si distingue anche in commedie come "Toccarlo... porta fortuna", "I seduttori della domenica", "La corsa più pazza d'America", "Pantera Rosa - Il mistero Clouseau", "Doppia coppia all'otto di picche", "Bed and breakfast - Servizio in camera", "Spice Girls: il film" e "Boat Trip". Dopo il quale deciderà di abbandonare le scene, anche se solo temporaneamente.

Tra i ruoli più impegnati ricordiamo quelli nei film "L'uomo che uccise se stesso" e "A faccia nuda".

I matrimoni

Dal 1946 al 1953 è stato sposato con Doorn van Steyn. Successivamente sposò la vocalist Dorothy Squires, che però lasciò per l'attrice italiana Luisa Mattioli. Moore e Mattioli si sposarono nel 1969, quando la Squires concesse a Moore il divorzio. Da Luisa Mattioli ha avuto tre figli: l'attrice Deborah Moore (nata il 27 ottobre 1963), l'attore Geoffrey Moore (nato il 28 luglio 1966) e il produttore Christian Moore. La coppia ha poi divorziato nel 1993.

Gli anni 2000

Dopo tre precedenti matrimoni alle spalle, nel 2002 sposa Kristina Tholstrup, multimilionaria di origini danesi e svedesi.

Ormai anziano ma sempre attivissimo, nel 2003 il signorile attore inglese ha avuto brutti guai con la salute, finendo in ospedale dopo un collasso mentre si esibiva a Broadway nel musical "The play what I wrote", scritto da Sean Foley e Hamish McColl e diretto da Kenneth Branagh.

Fortunatamente, dopo un grande spavento, le sue condizioni sono risultate stabili ed egli ha potuto riprendere la sua solita attività, sempre all'insegna della sua grande ed inarrivabile classe.

Dal 1991 Roger Moore è stato Ambasciatore Umanitario dell'Unicef, l'Ente Mondiale che tutela i diritti dell'infanzia.

Roger Moore muore all'età di 89 anni, il 23 maggio 2017. Si è spento a Crans-Montana, in Svizzera, dopo "breve ma coraggiosa battaglia contro il cancro", come hanno scritto i figli dandone l'annuncio su Instagram.

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Commenti

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Martedì 23 maggio 2017 21:50:18

Oggi ci ha lasciato un gentiluomo inglese di altri tempi, l'immagine stessa dell'Inghilterra che mi ha accompagnato per tutta la mia vita dalla gioventù ad oggi. Classe, ironia, eleganza, sensibilità: tutte doti che l'hanno fatto amare da tutti e che la sua stessa discrezione esaltava. Oggi, in questo mondo, ci sentiamo più soli senza te Sir Roger ma tu per noi rimarrai immortale! Un abbraccio ai tuoi figli ed alla tua cara moglie che hanno avuto il piacere, il privilegio di amarti e starti accanto. Sei stato l'immagine stessa del tuo Paese e dei suoi valori, un Paese che ho amato sin da quando ero piccolo! Addio Sir Roger, grazie per quello che ci hai dato! Non ti scorderemo, io non ti scorderò... !!! Non ho più parole... !!!

Da: Pietro
Lunedì 15 febbraio 2016 20:35:32

Mah non penso proprio che abbia combattuto nella seconda guerra mondiale quando è iniziata aveva 13 anni forse nei mesi finali quando ne aveva 18?

Da: simone
Sabato 2 maggio 2015 01:36:15

I'd like to write a simple homage for my idol...
I'm only an "absolute beginner" as actor, but some insiders think I could be a kind of new "Roger Moore".... It's a great, great honor for me..
I'm filming an action web series and am doing my best to become a good actor.
I was born on October, 14... During a Simon Templar's episode... That's why mom called me " Simon Roger".....

Da: Simon Roger

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