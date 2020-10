Biografia

Vi ricordate la biondina mozzafiato che compariva nel film di Paul Verheoven "L'uomo senza ombra", l'antagonista intelligente e determinata del pazzoide scienziato impersonato da Kevin Bacon? Ebbene, quella creatura dai tratti perfettamente delineati e dal fisico perfetto si chiama Elisabeth Shue e, sebbene sia sulle scene già da un numero considerevole di anni, non è sbagliato affermare che forse non ha ottenuto tutto il successo che merita.

Nata il 6 ottobre 1963 a Wilmington (nel Delaware), cresciuta nel New Jersey, ha studiato Scienze Politiche laureandosi ad Harvard. Appassionata di sport e della vita all'aria aperta ha sempre prediletto l'attività fisica ad una monotona vita rinchiusa in un ufficio.

L'idea di fare l'attrice le venne solo quando si rese conto dei doni che madre Natura le aveva così abbondantemente elargito ma, non di meno, avrebbe sicuramente scelto per il suo futuro qualcosa di eccitante, di vario, piuttosto che la grigia vita dell'impiegata.

Elisabeth è proprio come compare in qualcuno dei suoi film: bella e dolce, ma anche sicura di sé e disposta ad arrivare fino in fondo quando si mette in testa qualche cosa.

I primi passi della carriera la vedono protagonista in numerosi spot pubblicitari poi la televisione, quella dei telefilm, la scopre e la arruola per uno di quei classici serial televisivi che, se proprio non diventano di culto, contribuiscono per lo meno a lanciare tanti talenti.

Datato 1984 è il passaggio al grande schermo con "Karate Kid - Per vincere domani": questa sì una pellicola di culto, almeno per via della simpatia emanata dai protagonisti e per aver lanciato la moda delle arti marziali.

Riuscire ad arrivare sul grande schermo è un successo, questo è innegabile, ma nonostante questo Elisabeth non è soddisfatta, sempre relegata com'è nei ruoli della fidanzatina di turno. Era l'innamorata di Ralph Macchio in "Karate Kid" come lo sarà di Tom Cruise in "Cocktail" o di Michael J. Fox in "Ritorno al futuro" parte II e III.

Fortunatamente il grande Mike Figgis le offre l'opportunità di tirare fuori le unghie nell'intenso e drammatico "Via da Las Vegas" (al fianco di Nicolas Cage), e il risultato è una nomination all'Oscar e una pioggia di riconoscimenti.

Potrebbe credere di essere arrivata o quasi, invece sfortunatamente non riesce più a scegliere la produzione giusta andando incontro ad una serie di film che, se da un lato è ingiusto definire dei flop, dall'altro non si possono certo riconoscere come memorabili: rientrano nella categoria titoli come "Il Santo", di cui si parlò quasi solo per una sua presunta relazione con Val Kilmer (da lei categoricamente smentita), "Palmetto" e "Harry a pezzi".

Il rischio è che la stellina diventi l'ennesima meteora di Hollywood.

Gli anni 2000

Un certo rilancio lo ha avuto con la mega-produzione del film "L'uomo senza ombra", un film che punta molto sugli effetti speciali, davvero impressionanti. Film successivi sono "Mysterious Skin", regia di Gregg Araki (2004); "Nascosto nel buio" (Hide and Seek), per la regia di John Polson (2005); "Dreamer - La strada per la vittoria", di John Gatins (2005); "Il mio sogno più grande" (Gracie), regia di Davis Guggenheim (2007).

Nella seconda metà degli anni 2000 Elisabeth Shue recita in "First Born", regia di Isaac Webb (2007); "Hamlet 2", regia di Andrew Fleming (2008); "Don McKay - Il momento della verità", regia di Jake Goldberger (2009) e "Piranha 3D", per la regia di Alexandre Aja (2010).

Elisabeth Shue negli anni 2010

In questi anni la vediamo ne "Il matrimonio che vorrei" (Hope Springs), regia di David Frankel (2012); "Hates - House at the End of the Street", regia di Mark Tonderai (2012); "Comportamenti molto... cattivi" (Behaving Badly), regia di Tim Garrick (2014); "La battaglia dei sessi" (Battle of the Sexes), regia di Jonathan Dayton e Valerie Faris (2017).