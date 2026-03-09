Peter Gomez
Biografia
Peter Gomez nasce a New York il 23 ottobre del 1963. Opinionista tra i più ricercati, è un volto molto noto agli appassionati di talk show e programmi di approfondimento politico, nonché ai lettori del Fatto Quotidiano, testata della quale dirige sin dalla fondazione la versione digitale.
Caratterizzato da uno stile oratorio pacato e al tempo stesso tagliente, Peter Gomez è legato anche a ruoli di primo piano in svariate inchieste giornalistiche mirate a svelare la corruzione politica e giudiziaria. Vediamo di seguito quali sono gli episodi più rilevanti della sua vita professionale, con qualche accenno anche alla sfera privata.
Da New York a L'Arena
I genitori sono entrambi di origini italiane e alla nascita di Peter risiedono solo in via momentanea nella metropoli statunitense per ragioni di lavoro. Il padre Filippo Gomez Homen è infatti un affermato manager del settore pubblicitario, che a New York riesce a dare una svolta alla propria carriera. Dopo qualche anno, Peter fa ritorno assieme alla famiglia in Italia, trasferendosi a Verona.
Nella città scaligera trascorre la sua infanzia e adolescenza, frequentando con successo il liceo scientifico Messedaglia. Dopo aver concluso le scuole superiori, sceglie di proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza. Tuttavia, coltiva parallelamente il proprio interesse per il mondo del giornalismo, seguendo anche una scuola specifica; in questo ambito riesce ad apprendere tecniche e competenze che spera di sfruttare a livello professionale.
Gli sforzi compiuti vengono ripagati quando Peter Gomez è assunto, ancora molto giovane, a lavorare presso la testata locale L'Arena.
Dal legame con Montanelli a L'Espresso
Nel 1986 Peter Gomez termina la propria collaborazione con L'Arena e si trasferisce a Milano. Nella città meneghina, punto di riferimento nazionale per i professionisti del giornalismo, riesce a farsi assumere presso Il Giornale, all'epoca diretto da una delle firme più ammirate: Indro Montanelli.
Il legame con il direttore è tale che Peter lo segue nell'avventura intrapresa successivamente, quella del quotidiano La Voce. Lì rimane fino alla chiusura.
A partire dal 1996 diventa inviato della testata L'Espresso, periodico famoso per le proprie inchieste. Qui Gomez si occupa di giornalismo investigativo, andando ad approfondire alcune delle pagine più oscure della storia italiana.
Si occupa in particolar modo di corruzione a più livelli, da quella politica fino alle infiltrazioni giudiziarie, e di mafia.
Oltre all'attività giornalistica firma nell'arco di una decina d'anni oltre quindici saggi, anche nell'ambito della collaborazione con la rivista MicroMega.
Peter Gomez e la fondazione del Fatto Quotidiano
Proprio nella saggistica si ritrova il legame professionale destinato a cambiare il destino lavorativo di Gomez. I libri più importanti del giornalista, con indagini che spaziano da Tangentopoli fino ai rapporti di Silvio Berlusconi con dei clan mafiosi, sono firmati a quattro mani con Marco Travaglio.
Dopo l'uscita nel 2009 da L'Espresso, Peter Gomez rientra tra i fondatori della testata Il Fatto Quotidiano. Sin dagli albori del giornale, Gomez si occupa di dirigerne la versione online, all'interno della quale tiene un blog. Inoltre, a partire dal 2017 è a capo della rivista mensile, FQ Millennium.
Peter Gomez, tra televisione e informazione digitale
Sempre attento alle nuove forme di comunicazione, Peter è molto in linea con le sensibilità care alle nuove generazioni. Non stupisce la partecipazione al film del 2018 "Si muore tutti democristiani", realizzato da Il Terzo Segreto di Satira.
Il legame con la televisione, coltivato in anni di partecipazioni come opinionista, trova uno sbocco ancor più concreto nel momento in cui gli viene affidata la conduzione del programma Sono le venti, in onda sul canale Nove. Anche se aveva già sperimentato la conduzione dei programmi La Confessione ed Enjoy, sempre per lo stesso canale, è nell'ambito della nuova direzione impressa dall'editore nel 2019 che Peter Gomez viene individuato come la figura più adeguata per guidare una trasmissione di approfondimento politico in fascia oraria di punta.
A causa degli ascolti, tuttavia il programma non viene rinnovato per la stagione successiva: Gomez ritorna così prevalentemente ai suoi impegni in veste di giornalista e opinionista.
Vita privata
Non si conoscono molti dettagli riguardo alla sfera più intima di Peter Gomez, anche se è noto che ha avuto una figlia, Olga Gomez, dalla relazione con la compagna Laura Urbinati. Il rapporto con la stilista romana si è concluso, ma i due si occupano congiuntamente dell'educazione della figlia.
Frasi di Peter Gomez
Finché Mastella era uno tra i tanti, il dato era considerato quasi fisiologico. Ora non più: chiudere un occhio, anzi due, sui comportamenti e le frequentazioni del ministro della Giustizia, persino in Italia è diventato impossibile. Così il leader dell'Udeur medita di defilarsi. Intanto quello che doveva fare lo ha fatto: ha portato a casa una riforma dell'ordinamento giudiziario che per la prima volta consente al Guardasigilli d'intervenire sulle inchieste in corso domandando il trasferimento d'urgenza di chi indaga. È riuscito a instradare verso un probabile insabbiamento i fascicoli calabresi in cui egli stesso era indagato. Ha costretto il governo a far quadrato intorno a lui giocando le amate carte del ricatto politico.
No, non è vero che il governo di centrosinistra stia sbagliando tutto. Certo, ha votato l'indulto, non ha abolito le leggi vergogna, non ha toccato la legge 30, non ha messo seriamente mano al conflitto d'interessi, e via dicendo. Ma almeno una cosa buona e importante la sta facendo: per la prima volta da 60 anni a questa parte a Roma Foto c'è un esecutivo che si sforza di far pagare a tutti le tasse. Ed il bello è che i risultati si cominciano a vedere. Se poi sia merito di Prodi, di Padoa Schioppa o di Vincenzo Visco, il vice-ministro con condanna per abuso edilizio in allegato, è quasi secondario. Resta il fatto che in Italia sembra di essere all'alba di un evento rivoluzionario.
Tutto mi separa da Filippo Facci. Non ho mai condiviso (per usare un eufemismo) le sue prese di posizione, le sue teorie strampalate sui magistrati e sull'inchiesta Mani Pulite che tanto sono servite a Silvio Berlusconi per scatenare e alimentare la guerra totale alla giustizia. Quando Facci era craxiano io andavo a caccia delle malefatte del Psi, quando poi da L'Avanti è passato a Mediaset e al Il Giornale, io tentavo di spiegare perché in Italia il regime mediatico stesse avanzando a colpi di manganello televisivo.
Un pezzo importante dell'opinione pubblica, o se preferite di quel ceto medio riflessivo di cui ha tanto parlato Paul Ginsborg, è annichilito dal possibile (anzi probabile) ritorno del Cavaliere. Walter Veltroni ripete sempre più spesso che bisogna chiudere la stagione dell'odio. In realtà a caratterizzare la politica italiana non è l'odio, ma la paura. Berlusconi più che odiato, è temuto. Per questo sarebbero necessarie una serie di regole (dalla legge sul conflitto d'interessi, a quella sull'emittenza televisiva, solo per citarne due) in grado di impedire soprusi da parte di chiunque si trovi al governo. Solo così i cittadini si sentirebbero più garantiti. Invece l'unica riforma fin qui approvata dal centrosinistra, quella sull'ordinamento giudiziario, ha moltiplicato le possibilità d'ingerenza da parte dell'esecutivo sul potere un tempo indipendente della magistratura. E la paura, di giorno in giorno, aumenta.
Landolfi oggi è presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Rai. Se fosse nato in Inghilterra, invece che in Italia, si sarebbe già dimesso: chi non riesce a vigilare sul proprio segretario è difficile che riesca a vigilare su un'azienda con migliaia di dipendenti. Anzi, mi correggo, Landolfi anche nel Regno Unito non si sarebbe dimesso. A Londra, infatti, un incarico come il suo non esiste. Oltremanica non è il parlamento a vigilare sulla Bbc, ma è la Bbc che vigila sull'attività dei parlamentari e dei loro collaboratori. Una differenza che spiega bene perché questa singolare notizia, come quella dell'apertura di un'indagine per corruzione contro lo stesso Landolfi, sul piccolo schermo non abbia di fatto trovato spazio.
Con un annuncio-confessione Silvio Berlusconi ha spalancato le porte del centrodestra al leader dell'Udeur. Mastella, spiega, ha i voti e condivide con lui gli stessi ideali. Ovviamente non quelli cattolici: il Cavaliere, tanto per dirne una, è divorziato, mentre l'ex Guardasigilli crede talmente nella famiglia da averci creato intorno un partito. I valori in campo sono altri: si va dall'allergia a qualsiasi controllo di legalità, per arrivare sino all'irresistibile attrazione per l'ingerenza negli affari della pubblica amministrazione.
Andrò a votare e voterò Italia dei valori. Nel momento in cui Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri escono allo scoperto e, pur di avere la maggioranza al senato, non esitano ad elogiare l'omertà del boss Vittorio Mangano penso che sia necessario dare forza a chi dice chiaramente di no alla mafia. [...] Invito tutti quindi a pensare che cosa è accaduto tra il 2001 e il 2006 quando il nostro Paese è corso a grandi passi verso il regime con i servizi segreti che spiavano giornalisti e magistrati, con le epurazioni e le censure in Rai, con la grande stampa internazionale che ogni giorno metteva alla berlina l'Italia e il suo esecutivo. Non c'è una sola ragione per pensare che la prossima volta andrà diversamente. Berlusconi, del resto, nelle scorse settimane è stato chiaro: vuole reintrodurre l'immunità parlamentare, vietare le intercettazioni telefoniche, mettere nuovamente e più a fondo le mani sulla tv pubblica. Evitare tutto questo penso che sia un preciso dovere di chi ha a cuore la libertà.
La scuola e l'università, a differenza delle miniere, rappresentano il cuore pulsante dello Stato. E se una riforma e un intervento duro per eliminare sprechi e inefficienze sono necessari, è chiaro che la strategia dei tagli a pioggia e non mirati è destinata semplicemente ad imballare un sistema che già oggi funziona poco. Anche nella maggioranza, alla fine, in molti se ne stanno rendendo conto. Solo che non lo possono dire. Berlusconi odia le sconfitte e ritirare il decreto Gelmini per lui sarebbe stato come replicare l'incubo dell'estate del 1994, quando la riforma delle pensioni varata dal suo primo governo fu messa nel cassetto, di fronte alle proteste dei sindacati, solo poche ore dopo essere stata proposta.
Nicoletta Gandus ci mette meno di tre minuti per leggere la sentenza. Un colpetto di tosse, un'occhiata ai giudici a latere, Loretta Dorigo e Pietro Caccialanza, due cattolici praticanti non iscritti a nessuna corrente, che adesso hanno lo sguardo fisso su un pubblico per una volta più numeroso del solito, e il Presidente della X sezione penale dice: «In nome del popolo italiano il Tribunale, visti gli articoli 533, 535 c.p.p., dichiara Mills Mackenzie Donald David colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'articolo 29 c.p. dichiara Mills Mackenzie Donald David interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Visti gli articoli 538 e seguenti del c.p.p. condanna Mills Mackenzie Donald David al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, danno che liquida in successivi euro 250.000».
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Peter Gomez. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Peter Gomez.
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