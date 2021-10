Biografia

Fabio Canino nasce a Firenze il 15 agosto del 1963. Con la versatilità dimostrata nel corso di una carriera lunga e ampiamente diversificata, Fabio è un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato dal pubblico, soprattutto come giudice di Ballando con le stelle. Scopriamo di più sulle tappe salienti della vita e del lavoro di Fabio Canino, che intende riportare sul palcoscenico teatrale Fiesta, dell'amica e compianta Raffaella Carrà.

Fabio Canino

Il debutto di una personalità eclettica

La famiglia vanta legami con diverse località italiane, tra cui Ischia, da cui è originario il padre. Negli anni dell'adolescenza Fabio avverte in maniera spiccata la propensione per il mondo dello spettacolo, al quale si avvicina una volta conclusi gli studi superiori. Nel 1983 decide infatti di studiare recitazione con Antonio Rugani presso la Bottega Teatrale di Firenze. Passa poi a Milano, dove completa un corso per attori professionisti.

Nel frattempo si mantiene prevalentemente come animatore nei villaggi turistici e registra i primi esordi in veste di attore e autore teatrale. Tra le opere che lo vedono impegnato vi sono le commedie di Shakespeare e Stravinskij.

Nel 1999 Fabio Canino dirige a teatro Carosello e dopo tutti a letto; grazie ad esso anche il cinema comincia a notare il suo talento. Canino prende parte nel ruolo di protagonista a Fratelli coltelli, commedia di Maurizio Ponzi del 1996 (con Emilio Solfrizzi e Simona Ventura).

Due anni più tardi recita sempre per la regia di Maurizio Ponzi nel film Besame mucho (con Giuliana De Sio), che attira l'attenzione di Vincenzo Salemme, il quale lo scrittura per una piccola parte nella pellicola A ruota libera, del 2000.

Con queste produzioni inizia a farsi notare anche a livello televisivo: Gianni Boncompagni, storico autore di trasmissioni di grande successo, sceglie Fabio Canino per il programma Macao. Da qui riesce ad approdare alle Iene, dove rimane nel biennio compreso tra il 1998 e 2000.

In seguito viene contattato dalla neonata La7, emittente che gli chiede di condurre la trasmissione televisiva di stampo comico Assolo.

Fabio Canino e l'impegno nella comunità LGBT

Per perfezionare le proprie doti artistiche sceglie di trascorrere un periodo negli Stati Uniti a caccia di stimoli culturali. Dichiaratamente omosessuale, quando torna in Italia viene scelto come conduttore della rete satellitare Gay.tv. Inoltre si impegna in maniera attiva per sensibilizzare riguardo ai temi cari alla comunità LGBT. Non stupisce che gli venga affidato il ruolo di conduttore dei Diversity Awards, oltre che della campagna Giù le mani dai bambini.

Per sette anni Fabio Canino ricopre la carica di direttore artistico del festival Friendly Versilia.

Nel frattempo gli impegni televisivi continuano con Cronache Marziane e Frankenstein, due programmi Mediaset che riscuotono un buon successo.

All'inizio degli anni Duemila esplora ulteriormente la propria vena comica nella trasmissione Votantonio, in onda su Rai 2 nellla fascia della prima serata. Il talento e la versatilità di Canino fanno sì che numerose emittenti si contendano la sua presenza. Ecco dunque che si moltiplicano gli impegni, tra cui anche alla radio, in particolar modo a Rai Radio 2 e a Play Watch (su Play Radio) con Francesca Zanni.

Dalla scrittura a Ballando con le stelle

Dal 2007 in poi figura come giurato nel programma di Rai Uno, Ballando con le stelle, al quale rimane legato fino al 2021.

Sky gli affida la conduzione del talent show Celebrity per il canale tematico Vivo nel 2008, mentre tre anni più tardi su Rai Radio 2 presenta Miracolo Italiano, in coppia con la giornalista LaLaura.

Nel 2013 Fabio torna a esplorare la propria vena comica nel programma in onda in seconda serata su Rai 2 Aggratis.

Parallelamente alla propria attività teatrale e televisiva si diletta con la scrittura, firmando diversi libri. Tra questi ricordiamo i seguenti:

Lettere alla Iena (2001)

Omo Sapiens (2003)

Mai più senza. Dizionario del perfetto marziano (2005)

Raffabook. Più che un libro uno show del sabato sera (2006)

Rainbow Republic (2016)

Le parole che mancano al cuore (2019)

Processo ad Oscar Wilde, la legge e l'amore (2020, aa.vv.)

Canino collabora anche con il cantante Immanuel Casto, per il quale firma la canzone Da grande sarai frocio!.

Nel 2019 viene chiamato a presentare il suo libro Le parole che mancano al cuore al Parlamento Europeo; l'anno successivo commenta il concerto virtuale organizzato da Lady Gaga con l'OMS per la pandemia.

Vita privata e curiosità

Fabio Canino ha sempre preferito mantenere il più assoluto riserbo per quel che riguarda le sue relazioni sentimentali. Nonostante vi siano molte speculazioni riguardo all'identità del suo attuale fidanzato, l'attore e presentatore preferisce gestire la sua vita privata lontano dai riflettori, lasciando piuttosto che si alimenti il mistero.