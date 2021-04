Biografia

Tra gli chef stellati italiani, Giorgio Locatelli merita una particolare menzione per la spiccata creatività e capacità di innovazione in cucina. Ma non solo: il suo carattere particolarmente determinato e tenace gli ha consentito di raggiungere in poco tempo il meritato successo. Nato in una frazione di Vergiate (Varese) il 7 aprile 1963 sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Giorgio eredita la passione per i fornelli dallo zio. La sua famiglia gestisce un ristorante stellato, ed è proprio qui che comincia a muovere i primi passi nel mondo della cucina, che evidentemente porta dentro, nel suo DNA.

Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli e l'esperienza a livello internazionale

Lascia l'Italia nel 1986. Lavora al Savoy Hotel di Londra poi lo chef, tra le cucine più rinomate europee, approda al Savoy Hotel di Anton Edelmann, e poi al Laurent e Laurent e al Tour d'Argent . In un’intervista ha raccontato:

“I tre anni a Parigi mi hanno insegnato molto e paradossalmente mi hanno convinto a puntare sulla cucina italiana: quella francese era all’epoca la migliore del mondo ma non mi piaceva, non la sentivo mia”.

Nel 1995 ritorna a Londra lavorando per circa un anno in qualità di headchef presso il ristorante Olivo. Giorgio Locatelli in Inghilterra, diventa in poco tempo un esponente dell’alta cucina made in Italy. Nel frattempo apre il suo primo ristorante da proprietario, lo Zafferano. Qui Locatelli guadagna la sua prima stella Michelin). Successivamente nel 2002 Giorgio Locatelli apre a Londra la “Locanda Locatelli” (1 stella Michelin), un locale che propone menù di piatti tipici italiani. Il riconoscimento lo porta a ottenere nel 2005 il titolo di “Ufficiale dell’ordine della Repubblica Italiana”.

Lo chef italiano è proprietario di un altro ristorante italiano situato all’interno di un lussuoso hotel a 5 stelle a Dubai, chiamato Ronda Locatelli, all'interno dell'hotel Atlantis The Palm.

Le pubblicazioni

Proprio sul connubio tra cucina italiana e gusto inglese Locatelli costruisce la sua fama internazionale. Tra i libri scritti e pubblicati ci sono “Made in Italy-Food e Stories” pubblicato nel 2008, “Made in Sicily” (2011), “Made at home” (2017).

Giorgio Locatelli e la popolarità televisiva

Il nome di Giorgio Locatelli si lega anche alla partecipazione ad uno dei più famosi talent di cucina, MasterChef Italia. In molti infatti lo ricordano per averlo visto tra i giudici del programma insieme ad altri grandi chef come Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri, nell’edizione del 2019.

Prima aveva partecipato come ospite rispettivamente a MasterChef e MasterChef All Stars Italia nel 2018.

Vita privata

Giorgio Locatelli è sposato con Plaxy, che è la sua manager personale. Pare sia stata proprio lei a spingerlo a partecipare a MasterChef in veste di giudice, e che fin dagli esordi lo ha sempre stimolato a fare di meglio nella sua carriera. La coppia, sposata dall’agosto del 1995, ha due figli: Margherita Locatelli (Dita) e Jack (nato da una precedente relazione di Plaxy).

Giorgio Locatelli con la moglie Plaxy

Più volte lo chef italiano ha accennato ai problemi di salute della figlia, legati a gravi allergie alimentari.

"Margherita ha sempre avuto forti problemi allergici, con il rischio di crisi anafilattiche. Da quando è nata ho quindi iniziato ad avere profondamente a cuore la questione, ed ho scoperto che molte più persone di quello che pensassi vivono con allergie anche molto gravi, ma spesso per vergogna o difficoltà alimentari non provano nemmeno ad andarci, nei ristoranti. Abbiamo elaborato quindi menu e programmi speciali per loro".

Locatelli e la sua famiglia vivono nel quartiere londinese di Camden Town. E' di fatto lo chef italiano più conosciuto e apprezzato in Inghilterra.