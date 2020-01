Biografia

Alfonso Signorini nasce il 7 aprile 1964 a Milano. Cresciuto a Cormano, alle porte del capoluogo meneghino, da madre casalinga e padre impiegato, dopo essersi laureato in Filologia Medievale e Umanistica all'Università Cattolica di Milano e diplomato in pianoforte al Conservatorio, diventa professore di latino e greco in un liceo gesuita (il Leone XIII), e nel frattempo comincia a collaborare con "La Provincia di Como", quotidiano locale per il quale scrive le brevi di cronaca. Dopo aver ottenuto, grazie a una raccomandazione di un suo alunno (figlio di Pier Luigi Ronchetti, allora vicedirettore di "Tv Sorrisi e Canzoni") una rubrica di musica classica (è appassionato di Luciano Pavarotti, frequentatore abituale della Scala), entra nella redazione di "Panorama"; in seguito, una volta lasciata la carriera di insegnante, si specializza nel gossip.

Rimanendo all'interno di Mondadori, si sposta da "Panorama" a "Chi", dove viene nominato condirettore: dapprima al fianco di Silvana Giacobini, poi al fianco di Umberto Brindani. Nel frattempo Signorini si fa conoscere anche in televisione (dopo essere stato autore di "Novecento", con Pippo Baudo), venendo chiamato come ospite fisso e collaboratore (al fianco di Gianni Boncompagni e Irene Ghergo) di "Chiambretti c'è", programma in onda su Raidue in seconda serata condotto da Piero Chiambretti, e più tardi dell'"Isola dei Famosi". Davanti alle telecamere, il giornalista lombardo dimostra di trovarsi a proprio agio, sia con "Nessuno è perfetto", su Canale 5 al fianco di Valeria Mazza, sia con "Piazza grande", su Raidue al fianco di Fabrizio Frizzi.

Autore, nel 2004, di "Costantino desnudo", passa dalla Rai a Mediaset e affianca, nella stagione 2005/2006, Paola Perego a "Verissimo". Il 2006 è un anno particolarmente ricco per lui: oltre a venire confermato co-presentatore di "Verissimo", stavolta al fianco di Silvia Toffanin, scrive "Il Signorini. Chi c'è c'è, chi non c'è s'incazza" per Mondadori, ed entra a far parte del cast artistico di "Scherzi a parte", venendo coinvolto nella realizzazione di alcune candid camera e intervistando le "vittime" in ogni puntata. Nello stesso anno, è protagonista di un piccolo cameo in "Commediasexi", film di Alessandro D'Alatri in cui interpreta se stesso; viene nominato direttore di "Chi" e inaugura l'"Alfonso Signorini Show", programma condotto insieme con Luisella Berrino dalle nove alle dieci del mattino su Radio Monte Carlo.

Dopo aver pubblicato, ancora con Mondadori, "Troppo fiera, troppo fragile. Il romanzo della Callas" dedicato a Maria Callas (suo mito sin da quando era ragazzo), nel 2008, il giornalista, pur conservando la direzione di "Chi", viene nominato anche direttore di "Tv Sorrisi e Canzoni", rilevando Umberto Brindani. Opinionista fisso del "Grande Fratello", reality show trasmesso da Canale 5, scrive "Chanel. Una vita da favola" (sulla vita di Coco Chanel), "Marilyn. Vivere e morire d'amore" (sulla vita di Marilyn Monroe) e "Blu come il sangue. Storie di delitti nell'alta società" (quest'ultimo in collaborazione con Massimo Picozzi), prima di esordire come presentatore in solitaria nel dicembre del 2010, quando vede la luce "Kalispèra!", programma di seconda serata proposto sempre dall'ammiraglia Mediaset.

Apprezzato sia dalla critica che dal pubblico, Signorini viene promosso in prima serata a giugno del 2011 con "La notte degli chef", che tuttavia non incontra lo stesso successo. A dicembre viene proposta una nuova stagione di "Kalispèra!", composta da tre puntate in prima serata: anche in questo caso, i riscontri sono piuttosto tiepidi. Proprio in una di queste tre puntate, Signorini intervista in esclusiva Ruby Rubacuori, la ragazza marocchina protagonista del processo che vede coinvolto Silvio Berlusconi (e nel quale è indirettamente interessato lo stesso giornalista, intercettato in alcune conversazioni telefoniche con la giovane mentre le suggerisce di smentire alcune dichiarazioni uscite sugli organi di stampa).

Nello stesso periodo, torna al cinema con un altro cameo, questa volta in "Vacanze di Natale a Cortina", al fianco di Katia Follesa e Ricky Memphis. Nel 2012, lascia la direzione di "Chi" e annuncia l'addio a "Verissimo": a dicembre, torna sul piccolo schermo su Canale 5 con "Opera on Ice", dedicato al pattinaggio sul ghiaccio. Nel 2020 conduce la 4ª edizione del Grande Fratello VIP, dopo essere stato opinionista delle prime 3 edizioni (dal 2016).