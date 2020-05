Biografia

Bungaro, il cui vero nome è Antonio Calò, nasce il 23 maggio del 1964 a Brindisi. Nel 1988 partecipa al "Festival di Sanremo" con la canzone "Sarà forte", che gli permette di conquistare il Premio della Critica. Nel 1991 ritorna sul palco dell'Ariston con il brano "E noi qui", inciso con Rosario Di Bella e Marco Conidi, che fa parte del disco "Cantare fa più bene".

È ancora a Sanremo nel 1998 con "Senza confini", pezzo di Eramo & Passavanti che si aggiudica il Premio della Critica Mia Martini.

Bungaro negli anni 2000

Nel 2001 Bungaro produce l'album di Patrizia Laquidara "Indirizzo portoghese", mentre un paio di anni più tardi realizza "Occhi belli", brano che conquista il premio Ischia Music & Film Award come colonna sonora del film di Ricky Tognazzi "Io no".

Nel 2004 propone al "Festival di Sanremo" "Guardastelle", che vince il Premio Volare Migliore Musica e che ottiene anche il Premio Lunezia per il valore letterario del testo. L'anno seguente scrive "Non rispondi", brano interpretato da Manuela Zanier che compone la colonna sonora del film di Angelo Longoni "Non aver paura", con Alessio Boni e Laura Morante come protagonisti.

Mentre nel 2007 Bungaro scrive tre pezzi per Ornella Vanoni, che entrano a far parte del disco "Una bellissima ragazza". Dopo aver vinto, in occasione del Festival Musicultura XVIII, il Premio Miglior Musica per la canzone "Calmapparente" di Viola Selise, nel 2010 registra "Arte", album che vince come miglior disco il Premio Lunezia, per poi tornare ad aggiudicarsi il Premio Miglior Musica di Musicultura con "La rosa caduta alle cinque", pezzo cantato da Alessandra Falconieri.

Gli anni 2010

Nel 2011 scrive "Il mare immenso", brano portato da Giusy Ferreri al "Festival di Sanremo". L'anno successivo scrive e produce l'album di Pilar "Sartoria italiana fuori catalogo". Dopo aver pubblicato il disco "Il valore del momento", interpreta il brano "Dal destino infortunato", incluso nella raccolta "Momenti di jazz". Scrive inoltre diversi brani per il disco di Fiorella Mannoia "Combattente".

Nel 2017 pubblica il disco live "Maredentro".

Il 15 dicembre del 2017, durante la trasmissione di Raiuno "Sarà Sanremo", viene reso noto che Bungaro sarà uno dei venti concorrenti del Festival di Sanremo 2018.