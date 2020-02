Biografia • Pacificamente

Per dieci anni ha legato il suo nome a quello dei "Rossomaltese" (di cui è stato membro fondatore, autore delle musiche e chitarrista), gruppo che ha pubblicato due album, "Santantonio" e "Mosche libere", divenendo a metà degli anni '90 una delle principali realtà live del circuito "alternativo" milanese.

Poi Gino De Crescenzo, in arte Pacifico, ha scelto di rompere il cordone ombelicale che lo legava ai compagni della sua band e si è buttato nella carriera solistica. Carriera che, come molti sanno avendoci sbattuto il muso, è piena di rischi e di incognite e che può esporre al rischio di una grossa solitudine. Quando le cose non girano nel verso giusto non ci si può certo consolare a vicenda come succede in tutte le band. Per fortuna per ora Pacifico si è tenuto lontano da passi falsi negativi o da flop clamorosi.

Anzi, nel 2001 con l'uscita del disco d'esordio intitolato semplicemente "Pacifico" ha realizzato un buon successo di vendite, seppur in un momento "di magra", e significativi attestati di apprezzamento da parte di critica ed intenditori che probabilmente avrebbero montato la testa a chiunque.

L'artista ha saputo non solo interpretare i gusti dei giovani e sintonizzarsi sulle tendenze dominanti, ma anche proporre un repertorio di qualità non basato esclusivamente su logiche commerciali.

Così il simpatico ragazzotto milanese nato il 5 marzo 1964, si è portato a casa tre importanti riconoscimenti: il Premio Grinzane Cavour per il testo de "Le mie parole" (Premio Recanati 2001), la Targa Tenco per la miglior opera prima (Premio Tenco 2001) e la vittoria nella categoria "Emergenti Italiani" nel referendum di dicembre da parte della rivista "Musica & Dischi".

Nel marzo 2002 si è inoltre aggiunto il Premio della Critica del P.I.M., promosso dal settimanale "Musica" di Repubblica e Radio DeeJay.

Tra il 2002 e il 2003, forte di queste gratificazioni, Pacifico si è dedicato al contatto diretto con il pubblico girando centinaia di piazze ed effettuando numerosi concerti.

Ancora non molto conosciuto dal grande pubblico, ha fatto spesso da supporter o da ospite ad artisti del calibro di Daniele Silvestri, Luca Carboni, Samuele Bersani e la piccola orchestra Avion Travel.

Dopo l'uscita di "Musica Leggera", suo secondo album, ecco il suo primo grande tour da solista che manda in fibrillazione i botteghini.

L'ascesa di Pacifico nel panorama musicale italiano è testimoniata anche da tre importanti collaborazioni artistiche. Adriano Celentano nel suo ultimo album ha inserito la canzone "I passi che facciamo" il cui testo è stato scritto da lui, e Samuele Bersani nel suo ultimo greatest hits ha inserito una rivisitazione della canzone di Pacifico "Le mie parole".

Frankie Hi-NRG MC (geniale e colto rapper italiano) è stato regista, autore del soggetto e autore della sceneggiatura del video di Pacifico "Gli occhi al cielo" e nel suo ultimo album, "Ero un autarchico", ha duettato con lui nel brano "Anima nera".

A riprova delle grandi doti del nostro, bisogna anche ricordare che ha anche realizzato la colonna sonora del film "Sud Side Stori" di Roberta Torre ed è stato tra i protagonisti della colonna sonora del film "Ricordati di me" di Gabriele Muccino, con i brani "Il Faraone" e "Ricordati di me".

All'inizio del 2006 esce il suo terzo album, "Dolci frutti tropicali". All'album collaborano diversi artisti, tra cui Samuele Bersani, Petra Magoni e Roy Paci nel brano. Collabora poi con Gianna Nannini in veste di autore di diversi brani, tra cui "Sei nell'anima".

Nel 2007 partecipa alla trasmissione di Fabio Volo, "Italo-Francese" in onda su MTV da Montmartre, eseguendo l'accompagnamento musicale live nel corso di tutte le puntate. All'inizio del 2009 esce il suo quarto album, "Dentro ogni casa".

Pacifico negli anni 2010

Nel 2010 firma due brani per l'album "Proxima" di Anna Oxa. L'anno seguente è coautore del testo del brano "Le luci dell'alba" contenuto nell'album di Noemi, RossoNoemi , mentre proseguono le collaborazioni sia con Antonello Venditti e Adriano Celentano.

Nel marzo del 2012 esce il quinto album in studio, "Una voce non basta". Tra le collaborazioni figurano Malika Ayane, Samuele Bersani, Frankie Hi NRG, Manuel Agnelli. L'anno seguente pubblica un EP dal titolo "In cosa credi", composto da otto brani, sette dei quali sono inediti scartati dai precedenti album.

Pacifico è residente a Parigi dove vive con la compagna, l'attrice e cantante Cristina Marocco, che nel novembre 2011 l'ha reso padre di Thomas Riccardo.

Nel 2016 scrive per Giorgia il brano "Sempre si cambia" contenuto nell'album Oronero della cantante. Nel 2018 torna a Sanremo per cantare insieme a Bungaro e Ornella Vanoni il brano "Imparare ad amarsi".