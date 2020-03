Biografia

Giambattista Tiepolo nasce a Venezia il 5 marzo dell'anno 1696. Artista, è noto storicamente come pittore e incisore della Repubblica di Venezia.

La sua formazione artistica avviene nella sua città, presso la bottega di Gregorio Lazzarini.

Nel 1717 Giambattista Tiepolo risulta già iscritto alla Fraglia dei pittori veneziani: si può presumere che già allora lavorasse come artista autonomo.

Si unisce in matrimonio segretamente con Maria Cecilia Guardi, sorella dei pittori Francesco e Giannantonio, nel 1719: da lei avrà ben dievi figli. Tra questi si ricordano i pittori Giandomenico Tiepolo e Lorenzo Tiepolo.

A Udine, nel 1726, lavora agli affreschi per la cappella del Santissimo Sacramento nel Duomo, per il Castello e per il Palazzo Patriarcale dimostrandosi inventore di straordinarie composizioni che lo porteranno ad essere noto e famoso in tutta Europa; Tiepolo ha modo di lavorare da Venezia, a Palazzo Labia e Ca' Rezzonico, a Milano, fino alla grande impresa della Residenza di Karl Philipp von Greiffenklau, a Würzburg con le Storie di Federico Barbarossa (1750-1753).

E' da sottolineare come Giambattista Tiepolo sia anche grandissimo pittore di dipinti religiosi: realizzò straordinari capolavori lungo tutto l'arco della sua vita, dai Gesuati a Sant'Alvise alla Scuola dei Carmini, sempre a Venezia.

La sua fama universale lo portò a realizzare gli affreschi di Villa Pisani a Stra (commissione ricevuta nell'anno 1760) che precedono la partenza per Madrid dove Tiepolo venne chiamato da Carlo III per decorare le sale del nuovo Palazzo Reale. Nella odierna capitale spagnola Giambattista Tiepolo morì il 27 marzo 1770 all'età di 74 anni.

Opere di Tiepolo

Tra le sue opere più belle e note ricordiamo:

- Apollo e Marsia, 1720-1722 (olio su tela, Venezia, Gallerie dell'Accademia)

- Il Martirio di san Bartolomeo, 1722 (olio su tela, Venezia, Chiesa di San Stae)

- Bellerofonte e il cavallo Pegaso, 1723 circa (affresco, Venezia, Palazzo Sandi)

- Ratto di Europa, 1725 circa (olio su tela, Venezia, Gallerie dell'Accademia)

- Abramo in preghiera di fronte ai tre angeli, 1730 circa (olio su tela, Venezia, Scuola Grande di San Rocco)

- L'angelo soccorre Agar, 1732 (olio su tela, Venezia, Scuola Grande di San Rocco)

- L'Educazione della Vergine, 1732 (olio su tela, Venezia, Chiesa di Santa Maria della Fava)

- La Predica di Giovanni Battista, 1732-1733 (affresco, Bergamo, Cappella Colleoni)

- Decollazione del Battista, 1732-1733 (affresco, Bergamo, Cappella Colleoni)

- Trionfo di Zefiro e Aurora, 1734-1735 (olio su tela, Venezia, Ca' Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano)

- Ritratto di Antonio Riccobono, 1734 circa (olio su tela, Rovigo, Pinacoteca, Palazzo Roverella)

- Giove e Danae, 1736 (olio su tela, Stoccolma, Universitet Konsthistoriska Institutionen)

- Il Martirio di sant'Agata, 1736 (olio su tela, Padova, Basilica del Santo)

- Il Martirio di sant'Agata, 1750 (olio su tela, Berlino, Gemäldegalerie)

- San Patrizio vescovo d'Irlanda (olio su tela, Padova, Musei civici)

- Il Sacrificio d'Ifigenia, 1757 (olio su tela, Vicenza, Villa Valmarana)

- Gloria di Ognissanti, (Il Quadro del Paradiso) 1734 (pala altare maggiore, Chiesa di Tutti i Santi, Rovetta, Bergamo)

- Salita al monte Calvario, 1738-1740 (presbiterio, Chiesa di Sant'Alvise, Venezia)

- Incoronazione di spine, 1737-1740 (navata destra, Chiesa di Sant'Alvise, Venezia)

- Flagellazione, 1737-1740 (navata destra, Chiesa di Sant'Alvise, Venezia)

- Santi Ermacora e Fortunato, 1737 (cappella dei Santi Ermacora e Fortunato, Duomo, Udine)

- San Silvestro battezza Costantino, 1757-1759 (olio su tela, altare maggiore, Chiesa di San Silvestro, Folzano, Brescia)

- Santa Tecla libera la città di Este dalla peste, 1759 (olio su tela, Este, Duomo)

- Madonna del cardellino, 1767-1770 (olio su tela, 62 x 49,5 cm, National Gallery of Art, Washington D.C)

- Arringa della regina Zenobia ai suoi soldati, 1737-1740 (olio su tela, National Gallery of Art, Washington D.C)

- Apoteosi della Famiglia Pisani, 1761-1762 (affresco Museo Nazionale di Villa Pisani, Stra, Venezia)

- Cristo nell'orto degli Ulivi (Musei civici di Padova)

- Marte e Venere (affresco del palazzo Pisani Moretta, Venezia)