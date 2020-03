Biografia • Pensieri di scienza, di realtà o finzione

Stanisław Lem nasce a Leopoli, in Polonia (oggi in Ucraina), il giorno 12 settembre 1921. Scrittore e filosofo, come il suo illustre collega Isaac Asimov è anche medico. Da molti è considerato tra i più importanti autori di fantascienza del XX secolo: basti ricordare che le sue opere sono state tradotte in più di trenta lingue e che queste sono state vendute in tutto il globo in un numero che supera i trenta milioni di copie.

Nato in una famiglia ebraica, all'inizio Lem si dedica agli studi di filosofia ma successivamente intraprende la strada scientifica della Medicina, seguendo i corsi presso l'università di Leopoli, come già aveva fatto il padre. L'occupazione nazista lo costringe a sospendere la carriera universitaria: durante gli anni del conflitto mondiale per sopravvivere si impiega come meccanico.

Al termine della seconda guerra mondiale si trasferisce a Cracovia dove riprende finalmente gli studi che aveva interrotto presso l'Università Jagellonica: consegue la laurea in Medicina nel 1946. Nel 1950 abbandona il campo medico per dedicarsi alle scienze biologiche e cibernetiche; questo percorso lo porterà a diventare negli anni successivi uno dei fondatori dell'Accademia di cibernetica ed astronautica.

Come scrittore di fantascienza pubblica il suo primo romanzo "Il pianeta morto" (Astronauci) nel 1951; si scontra da subito con l'ordinamento politico sovietico allora vigente, contrario a questa sua predisposizione artistica. Per garantire il proprio sostentamento abbandona (in realtà sarebbe bene dire, accantona) l'attività di scrittore di science-fiction per lavorare come assistente di laboratorio: scrive comunque numerosi saggi ed articoli scientifici in tale ambito.

Ricomincia a pubblicare romanzi di fantascienza a partire dal 1953, dopo la caduta del presidente dell'Accademia delle Scienze Agrarie in Unione Sovietica, Trofim D. Lysenko.

Nel 1955 scrive e pubblica "La nube di Magellano" (Obłok Magellana). Seguono successivamente "Pianeta Eden" (1959), "Ritorno dall'Universo" (1961), fino alla pubblicazione del suo romanzo più celebre "Solaris" (1961), che secondo i critici costituisce il capolavoro letterario di Lem.

Nel 1972 il regista russo Andrej Tarkovskij prende spunto da questa opera realizzando l'omonimo film, che viene premiato al festival di Cannes, e che porta alla popolarità Stanislaw Lem sia a livello europeo che internazionale.

Nel 1973 il governo polacco gli assegno l'importante onorificenza del "Premio di Stato"; seguiranno altri numerosi riconoscimenti nelle sua carriera di scrittore. Lem è molto stimato e amato in Polonia tanto che viene candidato dal suo Paese al premio Nobel per la Letteratura nel 1977.

Abbandona la sua carriera di scrittore nel 1987. Stanislaw Lem muore a Cracovia (Polonia) il 27 marzo 2006, all'età di 84 anni.