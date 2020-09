Biografia

Sergio Francesco Matteo Parisse nasce il 12 settembre 1983 a La Plata, in Argentina, figlio di genitori abruzzesi trasferitisi nel continente sudamericano. Spinto dal padre, a sua volta rugbista (Sergio senior, ala della squadra dell'Aquila negli anni Sessanta e Settanta), comincia a giocare a rugby all'età di cinque anni, facendo esperienza nel Club Universitario de La Plata. Acquisita la cittadinanza italiana per diritto di ascendenza familiare, non ancora maggiorenne entra a far parte delle convocazioni azzurre, venendo chiamato dalle selezioni giovanili della Nazionale italiana e disputando nel 2001 i Mondiali Under 19.

Il suo esordio in prima squadra risale al 2002 (contro i temibili All Blacks neozelandesi): in quell'anno, ottiene anche il suo primo contratto da professionista con la Benetton Treviso. Con la casacca dei veneti Sergio Parisse diventa campione d'Italia due volte, nel 2003 e nel 2004; l'anno successivo, invece, vince la Coppa Italia.

Nel frattempo la sua avventura in Nazionale prosegue a dispetto della giovanissima età; viene convocato dal commissario tecnico John Kirwan per disputare i Mondiali del 2003, in Australia, dove, oltre a essere nominato l'atleta più sexy del torneo dalle tifose, scende in campo in tutte e quattro le partite disputate dall'Italia - per tre volte dal primo minuto; sempre sotto la guida del tecnico neozelandese esordisce, inoltre, nel Sei Nazioni nel 2004. In quello stesso anno, durante un match contro la Scozia subisce un infortunio piuttosto grave: una lesione muscolare alla gamba destra che gli impedisce di scendere in campo per diversi mesi.

Terminata l'esperienza con la Benetton Treviso nel 2005, Sergio Parisse si trasferisce allo Stade Francais, club transalpino con cui vince il campionato nel 2007. Nello stesso anno partecipa anche i Mondiali, che si svolgono proprio in Francia, convocato da Pierre Berbizier. Nel 2008, Parisse viene nominato capitano Nazionale dal nuovo ct, Nick Mallett. Dopo aver disputato il Sei Nazioni per sei anni di seguito, deve rinunciarvi nel 2010, a causa di un infortunio capitatogli nell'autunno dell'anno precedente.

Il 5 luglio del 2010 sposa Alexandra Rosenfeld, già Miss Europa e Miss Francia.

Punto imprescindibile della mischia della Nazionale, Parisse viene impiegato soprattutto come numero 8, ma non disdegna l'impegno come flanker, specialmente da quando si è trasferito in Francia.