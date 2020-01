Biografia

Fabio Quagliarella nasce il 31 gennaio del 1983 a Castellammare di Stabia, in Campania. Cresciuto calcisticamente nel Torino, debutta in Serie A a soli diciassette anni e mezzo, il 14 maggio del 2000, nella partita vinta dai granata contro il Piacenza per 2 a 1. Rimane sotto la Mole fino al 2002, anno in cui - considerato l'impiego scarno - viene ceduto in prestito alla Florentia Viola, cioè l'ex Fiorentina, in Serie C2 dopo il fallimento.

In Toscana, però, segna solo una rete pur disputando dodici partite: per questo a gennaio del 2003 viene spedito a Chieti, in Serie C1. Rimane in Abruzzo anche per la stagione 2003/04, durante la quale mette a segno ben 17 gol in 32 gare.

La sua esperienza con la maglia neroverde si conclude, dunque, con un bilancio di 43 partite e 19 reti, che gli vale il ritorno al Torino, in Serie B. Nella stagione 2004/05 è uno dei protagonisti dell'ottimo campionato dei piemontesi, e con 7 reti realizzate in 34 match contribuisce alla conquista della Serie A.

Il Torino, però, fallisce e Fabio Quagliarella - ritrovatosi svincolato - si trasferisce all'Ascoli, in Serie A: con i marchigiani segna anche il suo primo gol nella massima serie, il 21 dicembre del 2005, durante la partita vinta 2 a 1 contro il Treviso.

Concluso il campionato, si trasferisce alla Sampdoria: l'allenatore blucerchiato Walter Novellino inizialmente lo tiene in panchina, ma gli concede una maglia da titolare a causa della squalifica di Francesco Flachi, coinvolto in un caso di scommesse, e delle condizioni fisiche non ottimali di Fabio Bazzani. Quagliarella si fa notare con una doppietta contro l'Atalanta e soprattutto con una rete in rovesciata contro la Reggina: nel solo girone di andata mette a segno 9 reti, mentre alla fine del campionato il suo score complessivo sarà di 13 gol.

L'esordio con la maglia azzurra

Il 29 marzo del 2007, poi, esordisce in Nazionale, in Italia-Scozia, finita 2 a 0. Per la stagione 2007/08, Fabio Quagliarella si ritrova a Udine, dove forma la coppia d'attacco con Antonio Di Natale e realizza 12 reti. Resta in Friuli anche per il campionato successivo, facendosi notare soprattutto in Europa: in Coppa Uefa, infatti, segna ben otto volte, trascinando la squadra sino ai quarti di finale e giungendo terzo nella classifica dei cannonieri della competizione.

Al Napoli

Nel giugno del 2009 viene comprato dal Napoli per sedici milioni di euro e metà del cartellino di Maurizio Domizzi, e con la società partenopea firma un contratto della durata di cinque anni. Con un ingaggio di un milione e 800mila euro più eventuali bonus, esordisce con la maglia dei campani in Coppa Italia contro la Salernitana; il suo primo gol in azzurro, invece, risale alla seconda giornata di campionato, nel 3 a 1 contro il Livorno.

L'Oscar del calcio

Vincitore, nel gennaio del 2010, dell'Oscar del Calcio assegnato dall'Associazione Italiana Calciatori per la rete più bella segnata nella stagione precedente (un destro al volo da lontano in Napoli-Udinese del 31 gennaio del 2009), Fabio conclude la stagione all'ombra del Vesuvio con 34 partite disputate e 11 reti messe a segno.

Attira, quindi, l'interesse della Juventus, che negli ultimi giorni di calciomercato dell'estate del 2010 lo acquisisce con un prestito oneroso di quattro milioni e mezzo di euro.

Alla Juventus

In bianconero esordisce il 29 agosto contro il Bari in campionato, mentre realizza la sua prima rete già nella giornata successiva, nel 3 a 3 contro la Sampdoria. Si fa apprezzare, tra l'altro, per un colpo di tacco vincente contro l'Udinese e per una doppietta contro il Catania, a dicembre.

Nel gennaio del 2011, però, si infortuna seriamente al crociato anteriore destro durante il match contro il Parma: rimarrà fermo per sei mesi. A giugno viene riscattato dalla Juve per 10 milioni e mezzo di euro, e firma un contratto di due anni con i torinesi. L'esperienza all'ombra della Mole, però, non è completamente appagante, nonostante la conquista di tre scudetti consecutivi.

Il passaggio al Torino

Nel luglio del 2014, quindi, Quagliarella torna al Torino, acquistato dalla società di Urbano Cairo per tre milioni e mezzo di euro. Nel 2016 passa alla Sampdoria. Ma è nel 2019 che all'età di 36 anni torna alla ribalta grazie alle sue prestazioni con la nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini.