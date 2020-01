Nel 2009 Malika Ayane presenta al Festival di Sanremo il brano "Come foglie" (testo e musica di Giuliano Sangiorgi ). Scrive poi il brano "Dopo di me" per Valerio Scanu , concorrente dell'VIII edizione di Amici di Maria De Filippi . Malika torna ancora al teatro Ariston, al 60° Festival di Sanremo , con la canzone "Ricomincio da qui".

La pubblicazione dell'album è preceduta dal successo radiofonico del singolo "Soulwaver", ancor più noto nella sua versione italiana "Sospesa", che vede la partecipazione di Pacifico . Consacrazione e popolarità di Malika Ayane arrivano con "Feeling Better" (che rimane ai vertici dei brani più trasmessi dalle radio per oltre quattro mesi, un vero e proprio record per un'artista emergente) e con la calorosa accoglienza della critica musicale che titola: " E' rata una voce. Malika Ayane con una melodia ha stregato Paolo Conte " (Gino Castaldo, Repubblica).

